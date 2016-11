ALLHARTSBERG

Dr. HINTERDORFER Christian,

Wachtberg 19, 3365 Allhartsberg,

07448/59955, chris.hinter@aon.at ,

alle Kassen.



AMSTETTEN

Dr. LEONHARTSBERGER Annemarie,

Feldstraße 13, 3300 Amstetten,

0676/4704083, keine Kassen.



Dr. AMSTLER Alrune,

Gut Leithen 58, 3300 Amstetten,

0664/5158840, keine Kassen.



Dr. DRAXLER Silvia,

Krankenhausstraße 12/19, 3300 Amstetten,

0664/2212206, keine Kassen.



Dr. ECKERT-GRAF Luzia,

Wörthstraße 11, 3300 Amstetten,

07472/66226, alle Kassen.



Dr. FEIGL Helmar,

Preinsbacher Straße 5, 3300 Amstetten,

07472/25287, helmar.feigl@mauer.lknoe.at ,

keine Kassen.



Dr. HEGER Werenfrid,

Graben 61, 3300 Amstetten, 0650/4904811,

ww.drheger.at , ordination@drheger.at ,

keine Kassen.



Dr. HÖLLER Hannes,

Ybbsstraße 35, 3300 Amstetten,

07472/25235, www.kinderarzt-hoeller.at ,

keine Kassen.



MR Dr. KASHOFER Josef,

Bahnhofstraße 25, 3300 Amstetten,

0664/2320800, keine Kassen.



Dr. LAHNSTEINER Sabine,

Ardagger Straße 55, 3300 Amstetten,

07472/28906, sabine.lahnsteiner@metway.at ,

alle Kassen.



Dr. LENZ Heinrich,

Schulstraße 20/1, 3300 Amstetten,

0664/2002251, heinrich-lenz@a1.net ,

keine Kassen.



Dr. MAURER Petra,

Preinsbacher Straße 59, 3300 Amstetten,

0676/4161119, keine Kassen.



Dr. PEHAM Gabriele,

Ardagger Straße 81, 3300 Amstetten,

gabi.peham@gmx.net , keine Kassen.



Dr. POPP Reinhard,

Preinsbacher Straße 31, 3300 Amstetten,

07472/25093, 0676/7306320, reinhard.popp@utanet.at ,

keine Kassen.



Dr. REISNER-REININGER Silvia Renate,

Reichsstraße 24a, 3300 Amstetten,

07472/66020, alle Kassen.



Dr.scient.pth. Dr. SPERANDIO Sylvia Carolina,

MBA, Bahnhofstraße 4/1. Stock, 3300 Amstetten,

0664/2411770, chinmed@aon.at , keine Kassen.



Dr. STADLBAUER Klaus,

Johann-Radinger-Straße 9, 3300 Amstetten,

0664/1502892, keine Kassen.



Dr. STIX Gerd, Wiener Straße 49,

3300 Amstetten, 07472/25805,

alle Kassen.



Dr. THOMANEK Manfred,

Bahnhofstraße 4, 3300 Amstetten,

07472/68814, alle Kassen.



Dr. WALTER Gerhard,

Franz-Pilz-Straße 5, 3300 Amstetten,

07472/65055, dr.walter@medway.at ,

alle Kassen.



ARDAGGER

Dr. HÖLLRIGL-RADULY Karin,

Marktplatz 4, 3321 Ardagger,

07479/7439, alle Kassen.



ASCHBACH-MARKT

Dr. BIERBAUMER-IRNSTORFER Susanne,

Unterer Markt 11, 3361 Aschbach-Markt,

keine Kassen.



Dr. ZEHETGRUBER Josef, Kapellenweg 2,

3361 Aschbach-Markt, 07476/77501,

www.zehetgruber.eu , doc@zehetgruber.eu ,

alle Kassen.



Dr. SCHMUTZER Ulrike, Bernsteinweg 9,

3361 Aschbach-Markt, 07476/76653,

ulrike.schmutzer@gmx.at , keine Kassen.



MR Dr. SCHMUTZER Wolfgang,

Martinusstraße 10, 3361 Aschbach-Markt,

07476/77475, wolfgang.schmutzer@medway.at ,

alle Kassen.



BEHAMBERG

Dr. DIESENREITER Johann,

Nr. 5, 4441 Behamberg, 07252/30666,

alle Kassen.



BIBERBACH

Dr. BÖHM Paul,

Nr. 444, 3353 Biberbach,

07476/8200, alle Kassen.



BLINDENMARKT

Dr. HAUNSCHMIDT Christian Josef,

Hauptstraße 22, 3372 Blindenmarkt,

07473/66677, ordi.haunschmidt@medcom.at ,

alle Kassen.



BÖHLERWERK

Dr. BAUER Reinhard,

Kindergartenweg 3, 3333 Böhlerwerk,

07442/62135, bauer.reinhard@gmx.at ,

alle Kassen.



ENNSDORF

Dr. AHRER Edith,

Kiesgasse 12, 4482 Ennsdorf,

0699/17159757, keine Kassen.



ERNSTHOFEN

Dr. JAROSCH Norbert,

Burgergasse 9, 4432 Ernsthofen,

07435/8500, alle Kassen.



ERTL

Dr. DIVINZENZ Alexandra,

Kirchenplatz 2, 3355 Ertl,

0664/9237673, keine Kassen.



Dr. REITH Fritz,

Gemeindeamt 187, 3352 Ertl,

07477/7195, BVA, VA, SVA, KFA.



Dr. SCHNEIDER Dagmar,

Kirchenplatz 2, 3355 Ertl, 07477/20120,

alle Kassen.



EURATSFELD

Dr. GABLER Franz Alois,

Gafringstraße 5, 3324 Euratsfeld,

0676/7568069, dr.franz.alois.gabler@gmx.at ,

keine Kassen.



OMR Dr. GABLER Franz Josef,

Gafringstraße 5, 3324 Euratsfeld,

07474/280, f.j.gabler@aon.at , alle Kassen.



FERSCHNITZ

Dr. STIERSCHNEIDER Ulrike,

Marktstraße 15, 3325 Ferschnitz,

7473/8232-0, ulrike.stierschneider@gmx.at ,

alle Kassen.



Dr. STADLBAUER Klaus,

Widen 15, 3325 Ferschnitz,

0664/1502892, keine Kassen.



HAAG

Dr. BALDINGER Bernhard,

Linzer Straße 1, 3350 Haag,

07434/43590, b.baldinger@aon.at ,

alle Kassen.



Dr. HABICHLER Karl,

Haltestellestraße 10/3/11, 3350 Haag,

07434/44924, karl.habichler@medway.at ,

alle Kassen.



Dr. HENGST Bettina Margaretha,

Bahnhofstraße 14, 3350 Haag,

07434/42392, alle Kassen.



MR Dr. HOSA Anton,

Johannesgasse 10, 3350 Haag,

0664/8188110, a.hosa@aon.at ,

keine Kassen.



DDr. SEILER Gerda,

Hollengruber Straße 22, 3350 Haag,

0664/8188117, keine Kassen.



HAIDERSHOFEN

Dr. IRAUSCHEK Walter,

Zellhofersiedlung 24, 4431 Haidershofen,

07252/37301, alle Kassen.



HOLLENSTEIN/YBBS

Dr. HÖLLMÜLLER Gabriele,

Walcherbauer 2, 3343 Hollenstein/Ybbs,

07445/5565, 059/133446315364,

gabriele.hoellmueller@aon.at , alle Kassen.



KEMATEN/YBBS

Dr. HINTERDORFER Christian,

9. Straße 1, 3331 Kematen/Ybbs,

chris.hinter@aon.at , alle Kassen.



Dr. TROLL Manfred,

23. Straße 25, 3331 Kematen/Ybbs,

07448/2322, www.trollmed.at , alle Kassen.



NEUHOFEN/YBBS

Dr. ZÖCHMANN Friedrich,

Marktstraße 16, 3364 Neuhofen/Ybbs,

07475/59003, zoechneu@aon.at , alle Kassen.



NEUSTADTL/DONAU

MR Dr. FREYNHOFER Karl,

Höhenstraße 14, 3323 Neustadtl/Donau,

07471/2280, karl.freynhofer@medway.at ,

alle Kassen.



Dr. FREYNHOFER Gabriele,

Höhenstraße 14, 3323 Neustadtl/Donau,

07471/2280, 0676/9360913, keine Kassen.



OED-OEHLING

GRUPPENPRAXIS Dr. Heschl OG, Stadlweg 1,

3312 Oed-Oehling, 437478445, alle Kassen.



ÖHLING

Dr. KLEM Leopold,

Hauptstraße 17, 3362 Öhling,

07475/53266, alle Kassen.



OPPONITZ

Dr. HOFBAUER-FREUDENTHALER Doris,

Hauslehen 110, 3342 Opponitz,

07444/7292, doris.freudenthaler@telebox.at , alle Kassen.



PETZENKIRCHEN

Dr. HOFFER Florian,

Stefanusgasse 6 (c/o Ordination Dr.Zedan),

3252 Petzenkirchen, 07416/52481, keine Kassen.



RANDEGG

Dr. FREUDENTHALER-KARAN Petra,

Nr. 81, 3263 Randegg, 07487/6220, alle Kassen.



ROSENAU AM SONNTAGBERG

Dr. MAYRHOFER Gerhard,

Waidhofner Straße 45, 3332 Rosenau am Sonntagberg,

07448/2500, dr.g.mayrhofer@utanet.at , alle Kassen.



SEITENSTETTEN

Dr. DERFLER Ernst,

Amstettner Straße 1, 3353 Seitenstetten,

07477/433110, ernst.derfler@aon.at , alle Kassen.



Dr. KERNINGER Markus,

Amstettner Straße 1, 3353 Seitenstetten,

07477/43311-0, www.kerninger.at , markus.kerninger@gmx.at ,

keine Kassen.



Dr. NIEL Albrecht, Bahnhofstraße 7,

3353 Seitenstetten, 07477/42202, alle Kassen.



SONNTAGBERG

Dr. REIGER Gabriele Maria,

Rotte Baichberg 23, 3331 Sonntagberg,

0676/9421825, gabriele.reiger@gmx.at , keine Kassen.



ST. GEORGEN/YBBSFELDE

Dr. SCHWARZECKER Werner,

Marktstraße 30, 3304 St. Georgen/Ybbsfelde,

07473/2627, alle Kassen.



Dr. REISNER-REININGER Silvia Renate,

Johannesstraße 5, 3304 St. Georgen/Ybbsfelde,

0664/3887631, keine Kassen.



Dr. HÖLLER Hannes,

Wintal 24, 3304 St. Georgen/Ybbsfelde,

0699/11542826, www.kinderarzt-hoeller.at , keine Kassen.



ST. PANTALEON-ERLA

MR Dr. HAGENHUBER Fritz,

Ringstraße 8, 4303 St. Pantaleon-Erla,

07435/7570, alle Kassen.



MR Dr. HAGENHUBER Fritz,

Nr. 12, 4303 St. Pantaleon-Erla,

07435/7570, keine Kassen.



ST. PETER/AU

Dr. GROISS Roland, Marktplatz 1,

3352 St. Peter/Au, 07477/42606, alle Kassen.



Dr. REITH Fritz,

Hofgasse 3, 3352 St. Peter/Au,

07477/436950, alle Kassen.



ST. VALENTIN

Dr. FUCHSHUBER Claudia,

Hauptstraße 20, 4300 St. Valentin,

07435/54038, keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Drs. B.Schnopfhagen / S.Matura,

Schubertviertel 33, 4300 St. Valentin, 07435/52482, alle Kassen.



GRUPPENPRAXIS Drs. Engelberger,

Smetana, Kaiser OG, Langenharter Straße 48,

4300 St. Valentin, alle Kassen.



Dr. HUBER Martha,

Langenharter Straße 22, 4300 St. Valentin,

07435/52158, alle Kassen.



Dr. KILLINGER Gerhard,

Mühlbachstraße 1, 4300 St. Valentin,

07435/52065, alle Kassen.



Dr. MATURA Stefan,

Schubertviertel 33, 4300 St. Valentin,

07435/52482, alle Kassen.



Dr. MATURA Stefan,

Schubertviertel 33, 4300 St. Valentin,

07435/52482, keine Kassen.



Dr. SCHNOPFHAGEN-MATURA Bettina,

Schubertviertel 33, 4300 St. Valentin,

07435/52482, bettina.schnopfhagen@liwest.at , alle Kassen.



Dr. SCHNOPFHAGEN-MATURA Bettina,

Schubertviertel 33, 4300 St. Valentin, 07435/52482,

bettina.schnopfhagen@liwest.at , keine Kassen.



Dr. ZIEBERMAYR Blanca,

Schubertviertel 10, 4300 St. Valentin,

0650/4894633, praxis@osteopathie-wahlarzt.at ,

keine Kassen.



STRENGBERG

Dr. LAHNSTEINER Ernst,

Markt 32, 3314 Strengberg,

07432/2220, alle Kassen.



Dr. LAHNSTEINER Sabine,

Markt 32, 3314 Strengberg,

07432/2220, sabine.lahnsteiner@metway.at ,

keine Kassen.



ULMERFELD-HAUSMENING

Dr. GRUBER Reinhard,

Wepperstraße 3, 3363 Ulmerfeld-Hausmening,

07475/52646, ordi.gruber@medway.at , alle Kassen.



Dr. WEINHART Josef,

Schloßstraße 2, 3363 Ulmerfeld-Hausmening,

07475/53550, www.weinhart.at, service@weinhart.at ,

alle Kassen.



Dr. WURM Renate,

Marktplatz 12, 3363 Ulmerfeld-Hausmening,

07475/53570, alle Kassen.



VIEHDORF

Dr. STURL Franz,

Dorfstraße 11, 3322 Viehdorf,

07472/62252, alle Kassen.



WEISTRACH

Dr. IMB Gerhard,

Rohrbach 81, 3351 Weistrach,

07477/44821, gerhard.imb@utanet.at , alle Kassen.



WOLFSBACH

Dr. PANHOLZER Brigitte,

Königleiten 8, 3354 Wolfsbach,

07477/8230, office@landarztpraxis.at , alle Kassen.



YBBSITZ

Dr. MOSER Manfred Franz,

Grestner Straße 19/3, 3341 Ybbsitz,

07443/88406, moser37@aon.at , alle Kassen.



Dr. PFLEGER Andreas,

Prochenbergstraße 1, 3341 Ybbsitz,

07443/86424, pfleger@medway.at , alle Kassen.



ZEILLERN

ZWEITGRUPPENPRAXIS Dr. Heschl OG,

Schloßstraße 1, 3311 Zeillern, 07478/445, alle Kassen.

NÖN-Leser wissen mehr! Gibt es Änderungen bei Adressen oder Telefonnummern?

Kontaktieren Sie bitte die NÖN Online-Redaktion unter redaktion.online@noen.at !