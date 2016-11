ALLAND

Dr. PAL Gregor,

Hauptstraße 115, 2534 Alland,

02258/76161, alle Kassen.



ALTENMARKT

Dr. IPOLT Friedrich jun.,

Gartengasse 155, 2571 Altenmarkt,

02673/2384, ordinationipolt@a1.net , alle Kassen.



BAD VÖSLAU

Dr. AIGNER Günter,

Hochstraße 19a, 2540 Bad Vöslau,

0650/6403190, keine Kassen.



Dr. BERGHOFER Rudolf,

Hanuschgasse 1 (Gesundheitszentrum),

2540 Bad Vöslau, 0676/5937896,

www.rudolfberghofer.at , ordination@rudolfberghofer.at ,

keine Kassen.



Dr. DE MARE Birgit,

Badner Straße 30, 2540 Bad Vöslau,

0650/5111583, ordination@demare.at , keine Kassen.



Dr. DE MARE Birgit,

Badner Straße 8, 2540 Bad Vöslau,

02252/76948, ordination@demare.at , keine Kassen.



Dr. DE MARE Per,

Badner Straße 30, 2540 Bad Vöslau,

0650/9224371, charliedemare@hotmail.com , keine Kassen.



Dr. DRMOLA Christina,

Hochstraße 23/2, 2540 Bad Vöslau,

02252/251216, www.similia.at , dr.matzi@gmail.com , keine Kassen.



Dr. GANGEL Birgit,

Dr.-Sigmund-Stransky-Straße 14 B, 2540 Bad Vöslau,

0676/5193761, birgit@gangel.at , keine Kassen.



Dr. HALBRITTER Karin,

Hanuschgasse 1/1, 2540 Bad Vöslau,

02252/74546, karinhalbritter@aol.com , keine Kassen.



Dr. HLAWACEK Kurt,

Bahnstraße 20, 2540 Bad Vöslau,

02252/70250, alle Kassen.



Dr. HRUBY Ilse,

MSc, Hochstraße 23, 2540 Bad Vöslau,

0664/5954460, drilsehruby@hotmail.com , keine Kassen.



Dr. KROPFMÜLLER Herwig,

Badner Straße 8, 2540 Bad Vöslau,

02252/769480, praxis@kropfmueller.com , keine Kassen.



Dr. LOU Siamak, Bahnstraße 18,

2540 Bad Vöslau, 02252/76376, alle Kassen.



Dr. RIEDL Reinald, Brunngasse 4,

2540 Bad Vöslau, 02252/74619, alle Kassen.



MR Dr. SCHERZ Karl,

Hochstraße 1, 2540 Bad Vöslau,

02252/76306, alle Kassen.



Dr. SUPPER Alexandra, MSc, MBA,

Teichgasse 2 A, 2540 Bad Vöslau,

0699/10040045, alexandrasupper@hotmail.com , keine Kassen.



Dr. VON GIMBORN Gabriele,

Hochstraße 19 a, 2540 Bad Vöslau,

02252/76995, www.gimborn.at , keine Kassen.



Dr. VON GIMBORN Walter,

Hochstraße 19a, 2540 Bad Vöslau,

02252/76092, ordination@gimborn.at , alle Kassen.



Dr. WILLACH Inge,

Großauer Straße 28, 2540 Bad Vöslau,

0664/5143478, keine Kassen.



BADEN

Dr. ADLER Paul, Neustiftgasse 15,

2500 Baden, 0664/2803456,

www.orto.at , info@orto.at , keine Kassen.



Dr. BARTMANN Andrea,

Marchetstraße 10, 2500 Baden,

0676/3148936, keine Kassen.



Dr. BAYER Ulrike,

Braitner Straße 59, 2500 Baden,

www.drbayer.at , info@drbayer.at , keine Kassen.



Dr. BRENDINGER Lucia,

Grundauerweg 15, 2500 Baden,

lucia.brendinger@gmx.at , keine Kassen.



Dr. BUKETITS Robert,

Radetzkystraße 98, 2500 Baden,

02252/259427, 0676/4242045, www.wahlarztpraxis.com , keine Kassen.



Dr. DADO Petra,

Theresiengasse - Herzoghof 5/1/4, 2500 Baden,

0699/10066888, www.drdado.at , praxis@drdado.at , keine Kassen.



Dr. DEIMEL Alexander,

Radetzkystraße 57, 2500 Baden,

0664/2114155, dr@alexander-deimel.at , keine Kassen.



Dr. DITTRICH Markus,

Rathausgasse 11, 2500 Baden,

0676/3417348, m.dittrich@gmx.at , keine Kassen.



MR Dr. EDLHAIMB Hans-Peter,

MSc, Pfarrgasse 1, 2500 Baden,

02252/48450, edlhaimb@medway.at , keine Kassen.



Dr. FELLMANN-BAUER Alexander,

Gartengasse 18A, 2500 Baden,

0664/4155532, ordination.fellmann-bauer@aon.at ,

keine Kassen.



Dr. FRASZ Sascha,

Radetzkystraße 98, 2500 Baden,

0664/4330835, sascha.frasz@gmx.at , keine Kassen.



Dr. GANGEL Birgit,

Gutenbrunner Straße 1, 2500 Baden,

0676/5193761, birgit@gangel.at , keine Kassen.



Univ.Doz. Dr. GHAREHBAGHI Kamran,

Braitner Straße 87/17, 2500 Baden, keine Kassen.



Dr. GLAZER Judith,

Beethovengasse 10/6/6, 2500 Baden,

02252/45133, keine Kassen.



Dr. HANNREICH Verena,

Pelzgasse 25, 2500 Baden,

0699/18661818, praxis@dr-hannreich.at , keine Kassen.



Dr. HOFNER Michael,

Eichwaldgasse 4, 2500 Baden,

02252/87347, alle Kassen.



Dr. HUBER-GRÜNWALD Gabriele,

Grundauerweg 15 (Medicent), 2500 Baden,

0664/4652250, keine Kassen.



Dr. JENISCH Michaela,

Albrechtsgasse 81, 2500 Baden,

0650/5830997, www.dr-jenisch.at , michaelajenisch-tcm@yahoo.com ,

keine Kassen.



Dr. KASTENBERGER Elfriede,

Marchetstraße 10, 2500 Baden, 02252/81811,

www.baden-bei-wien.at/kastenberger , keine Kassen.



Dr. KERN Peter,

Emil-Kraft-Gasse 12, 2500 Baden,

02252/88502, d.r.medpeterkern@hotmail.com , alle Kassen.



Dr. KERN Reinhold,

Perger Straße 12/1/2, 2500 Baden,

02252/43222, dr.reinholdkern@aon.at , alle Kassen.



Dr. KLICK Daniel,

Mühlgasse 30, 2500 Baden,

02252/80757, alle Kassen.



Dr. KRAFT Martin,

Kaiser-Franz-Josef-Ring 9, 2500 Baden,

02252/209734, keine Kassen.



Dr. KRASSNIG Christine,

Gutenbrunner Straße 1, 2500 Baden,

0664/2303642, k.krassnig@utanet.at , keine Kassen.



Dr. med. KULLIK Bärbel,

Lambrechtgasse 7/3, 2500 Baden,

02252/42742, keine Kassen.



Dr. LEMONIS Leonidas,

Marchetstraße 50/2, 2500 Baden,

0664/4026432, lemonisdrleonidas@gmail.com ,

keine Kassen.



Dr. LENK Susanna,

Kaiser-Franz-Josef-Ring 26, 2500 Baden,

02252/48614, ordination@asklepion.at , keine Kassen.



Dr. LESCH Elisabeth,

Perger Straße 12, 2500 Baden,

dr.elisabeth.lesch@telebox.at , keine Kassen.



Dr. LIN Shwu-Ching,

Brusattiplatz 4, 2500 Baden,

02252/45030-8352, www.tcm-lin.at , keine Kassen.



Dr. MAAGER Martin,

Weilburgstraße 2, 2500 Baden,

02252/44522, alle Kassen.



Dr. MALCHER Jitka,

Elisabethstraße 3, 2500 Baden,

02252/4814943, keine Kassen.



Dr. NEUMÜLLER Christoph,

Erzherzog-Wilhelm-Ring 13/1, 2500 Baden,

02252/256432, 0650/4094935, ch.neumueller@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. NEUMÜLLER-BERGER Barbara,

Erzherzog-Wilhelm-Ring 13/1, 2500 Baden,

0650/4094935, dr.berger@neuromedbaden.at , keine Kassen.



Dr. OTTEL-GATTRINGER Elisabeth,

Braitner Straße 85, 2500 Baden,

0699/1966373, keine Kassen.



Dr. PFEILER Cornelia,

Schützengasse 22, 2500 Baden,

0664/4210619, 02252/48190, cpfeiler@kabsi.at , alle Kassen.



Dr. PIELER Johann,

Schwartzstraße 27/1/1, 2500 Baden,

02252/23500, johann.pieler@gmx.at , keine Kassen.



Dr. POLAK-HOLZER Luzia,

Palffygasse 2/3, 2500 Baden,

02252/252400, luzia.polak-holzer@medway.at , alle Kassen.



Dr. REICHERT Stephan,

Erzherzog-Wilhelm-Ring 1-3/2, 2500 Baden,

02252/44003, alle Kassen.



Dr. RIEDL Gabriela,

Neustiftgasse 21/2/2, 2500 Baden,

02252/254044, alle Kassen.



Dr. SAFARI Shideh,

Herrenkirchengasse 6, 2500 Baden,

0664/7623489, keine Kassen.



Dr. SCHERER Peter,

Ferdinand-Pichler-Gasse 18, 2500 Baden,

0664/2406028, dr.scherer@aon.at , keine Kassen.



Dr. SEDLACEK Gabriele Angelika,

Elisabethstraße 27, 2500 Baden,

0676/5162990, angelika.sedlacek@aon.at , keine Kassen.



Dr. SELLNER Reinhard,

Allandgasse 5, 2500 Baden,

02252/254742, keine Kassen.



Dr. SKALNIK-FOLK Karin,

Helenenstraße 58, 2500 Baden,

0676/7036875, skalnik@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. SPERLICH Kunigunde,

Witzmanngasse 4, 2500 Baden,

02252/85234, keine Kassen.



Mag. Dr. STADLMANN Peter,

Kaiser-Franz-Josef-Ring 41/9, 2500 Baden,

02252/23388, keine Kassen.



Dr. STEFFAN Doris,

Rohrfeldgasse 27, 2500 Baden,

02252/89364, alle Kassen.



Dr. STELZER Wolfgang,

Grundauerweg 15, 2500 Baden,

02252/9010-104, schmerzlos@gmx.at , keine Kassen.



Dr. TURCU Liselotte,

Pfarrgasse 4, 2500 Baden, 02236/866066,

dr.turcu@gmx.at , keine Kassen.



Dr. WIESINGER Werner,

Weilburgstraße 10/6/1, 2500 Baden,

02252/89740, alle Kassen.



Dr. WURNIG Michaela,

Gutenbrunner Straße 1, 2500 Baden,

0650/7319137, keine Kassen.



Dr. WUSTINGER Sylvia,

Kaiser-Franz-Josef-Ring 6, 2500 Baden,

0664/1606606, ordination@dr-wustinger.at , keine Kassen.



Dr. ZAGLER Johannes,

Rathausgasse 11, 2500 Baden,

0699/10959215, keine Kassen.



MR Dr. ZICKERO Heinz,

Friedrichstraße 13, 2500 Baden,

02252/45666, zickero@aon.at , keine Kassen.



BERNDORF

Dr. FEZGA Orges,

Hauptstraße 1, 2560 Berndorf,

02672/83729, alle Kassen.



Dr. HOLLENTHONER Friedrich,

J.F.-Kennedy-Platz 2/1, 2560 Berndorf,

02672/83010, osteopathie@hollenthoner.at , keine Kassen.



Dr. KOMORZYNSKI Wolfgang,

Hauptstraße 9, 2560 Berndorf,

02672/82807, www.komorzynski.at , keine Kassen.



MR Dr. NIEDERECKER Helmut,

Essentherstraße 16, 2560 Berndorf,

02672/82666, h.niederecker@aon.at , alle Kassen.



OMR Dr. PHILIPP Heinz,

Escherstraße 12, 2560 Berndorf,

02672/85562, keine Kassen.



MR Dr. PHILIPP Peter,

Mühlgasse 2, 2560 Berndorf,

02672/82355, alle Kassen.



Dr. SOMMER Markus,

Hirtenberger Straße 30, 2560 Berndorf,

02672/87795, alle Kassen.



Dr. WALZEL Herbert,

Kruppstraße 25, 2560 Berndorf,

02672/82601, www.medicalnet.at/walzel , walzel@medicalnet.at ,

alle Kassen.



BLUMAU/NEURISSHOF

Dr. REICHENSTORFER Erwin,

Anton-Rauch-Platz 4 C, 2602 Blumau/Neurisshof,

02628/48700, alle Kassen.



EBREICHSDORF

Dr. BARCSAK Tibor, Bahnstraße 4,

2483 Ebreichsdorf, 02254/73560, alle Kassen.



Dr. CEVIK Enver, Wr. Neustädter-Straße 17,

2483 Ebreichsdorf, 02254/72421, dr.cevik@gmx.at , alle Kassen.



Dr. PROCHASKA Doris,

Hauptplatz 20, 2483 Ebreichsdorf,

02254/75144, dr.prochaska@aon.at , alle Kassen.



ENZESFELD

Dr. ZSACSEK Hildegard,

Hangernstraße 34, 2551 Enzesfeld,

02256/829999, alle Kassen.



Dr. SCHUECKER Eveline,

Schloßstraße 13, 2551 Enzesfeld,

02256/821880, office@ordination-enzesfeld.at , alle Kassen.



FURTH/TRIESTING

Dr. WUDY Max,

Nr. 2, 2564 Furth/Triesting,

www.maxwudy.at , maxwudy@aon.at , alle Kassen.



GAINFARN

Dr. BAYER Ulrike,

Hauptstraße 11, 2541 Gainfarn,

02252/71298, www.drbayer.at , info@drbayer.at , alle Kassen.



GÜNSELSDORF

Dr. ZWERINA Dieter,

Anton-Rauch-Straße 18/2, 2525 Günselsdorf,

02256/63570, alle Kassen.



HEILIGENKREUZ

MR Dr. BARTMANN Angelika,

Buchwiese 16, 2532 Heiligenkreuz,

02258/8200, alle Kassen.



Dr. ERTL Margret Maria,

Am Sonnenrain 4, 2532 Heiligenkreuz,

0664/5918875, margret.ertl@gmx.net , keine Kassen.



HERNSTEIN

Dr. WALZEL Herbert,

Piestinger Straße 8, 2560 Hernstein,

www.medicalnet.at/walzel , walzel@medicalnet.at , BVA.



HINTERBRÜHL

Dr. WIDRICH Theresa,

Hortigstraße 4, 2371 Hinterbrühl,

02236/49321, ord.widrich@gmx.at , keine Kassen.



HIRTENBERG

Dr. DUROVIC Ljiljana,

Gernedlgasse 2, 2552 Hirtenberg,

02256/81505, ljiljana.durovic@chello.at , alle Kassen.



Dr. RESINGER Christoph,

Bahngasse 6, 2552 Hirtenberg,

02256/81141, 0699/17372254, christoph.resinger@fussballdoc.at ,

keine Kassen.



Dr. RESINGER Thomas,

Bahngasse 6, 2552 Hirtenberg,

02256/81141, t.resinger@gmx.at , alle Kassen.



KLAUSEN-LEOPOLDSDORF

Dr. SCHARF-HOFNER Eva,

Mitterriegel 248, 2533 Klausen-Leopoldsdorf,

02257/213, eva.scharf@medway.at , alle Kassen.



KOTTINGBRUNN

Mag.phil. Dr. KROISS Susan,

Brücklgasse 17b, 2542 Kottingbrunn,

0699/11969713, www.zentrum-fuer-ganzheitsmedizin.at , paracelsus1974@yahoo.de ,

keine Kassen.



Dr. SCHADAUER Wolfgang,

Wr. Neustädter Straße 91, 2542 Kottingbrunn,

02252/76105, alle Kassen.



Dr. SZLEZAK Richard,

Schloss 4/1, 2542 Kottingbrunn, 02252/76103,

richard.szlezak@utanet.at , alle Kassen.



Dr. ZAK Anna,

Dr.-Theodor-Körner-Gasse 1 (Ecke Feldgasse),

2542 Kottingbrunn, 02252/70999, alle Kassen.



LEOBERSDORF

MR Dr. KLINGER Erich,

Südbahnstraße 9, 2544 Leobersdorf,

02256/64111, alle Kassen.



Dr. MOSER-SCHWAB Karin,

Aumühlweg 3/2, 2544 Leobersdorf,

0699/13511601, 02256/21102,

www.ortho-vital.at , dr.moser@ortho-vital.at , keine Kassen.



Dr. UNGER Wolfgang,

Färbergasse 7/1, 2544 Leobersdorf,

02256/62388, www.medicus.or.at , ordination@medicus.or.at ,

alle Kassen.



LEOPOLDSDORF

Dr. ENENKEL Monika,

Feldgasse 38, 2333 Leopoldsdorf,

0676/3071330, keine Kassen.



MÖLLERSDORF

Dr. GODWIN-TOBY Christopher William,

Karl-Adlitzer-Straße 42, 2514 Möllersdorf,

keine Kassen.



Dr. KRITZ Anneliese,

Guntramsdorfer Straße 5, 2513 Möllersdorf,

02252/53177, anneliese@kritz.org , alle Kassen.



Dr. SCHÄFER Sabine,

Karl-Adlitzer-Straße 42, 2514 Möllersdorf,

02252/52777, alle Kassen.



OBERWALTERSDORF

Dr. BAUMGARTNER Rudolf,

Tattendorfer Straße 3 (Ärztezentrum), 2522 Oberwaltersdorf,

02253/6218, alle Kassen.



Dr. FÜRNSINN Birgit Julia,

Schloßsee II 140, 2522 Oberwaltersdorf,

0650/2626977, www.linsbergasia.at , birigitfuernsinn@hotmail.com ,

keine Kassen.



Dr. SCHUBERT Angelika,

Schlosssee 308, 2522 Oberwaltersdorf,

0676/5016516, keine Kassen.



Dr. WLASSITS Wilhelm, MSc,

Tattendorfer Straße 3 (Ärztezentrum), 2522 Oberwaltersdorf,

0664/9187464, keine Kassen.



OEYNHAUSEN

Dr. RIEDL Gunther,

Sochorgasse 3, 2512 Oeynhausen,

0676/9409004, www.riedl-praxis.at , office@riedl-praxis.at ,

keine Kassen.



PFAFFSTÄTTEN

Dr. HOFSTÄDTER Rudolf,

Prehysgasse 4, 2511 Pfaffstätten,

02252/85120, alle Kassen.



POTTENDORF

MR Dr. BIRKNER Horst,

Bahnstraße 8, 2486 Pottendorf,

02623/72268, alle Kassen.



Dr. BROSCHEK Holger,

Hauptstraße 13, 2486 Pottendorf,

0650/6273572, keine Kassen.



Dr. LEITNER Ursula,

Hartlgasse 15, 2486 Pottendorf,

02623/73147, alle Kassen.



Dr. RÜCKERT Oliver,

Pallischgasse 2, 2486 Pottendorf,

0699/10747548, dr.o.rueckert@aon.at , keine Kassen.



Dr. RÜCKERT-MÜCKE Barbara,

Pallischgasse 2, 2486 Pottendorf,

office@ordination-rueckert.at , keine Kassen.



MR Dr. SCHUCK Michael,

Hauptstraße 13, 2486 Pottendorf,

02623/72289, m.schuck@medicalnet.at , alle Kassen.



Dr. WINTERSPERGER Dorit,

Hartlgasse 4, 2486 Pottendorf,

dorit@wintersperger.at , keine Kassen.



POTTENSTEIN

Dr. EGGER Peter,

Seniorenwohnhausstraße 1/1, 2563 Pottenstein,

02672/85303, alle Kassen.



REISENBERG

Dr. NATMESSNIG Michael,

Am Eisteich 35/1, 2440 Reisenberg,

BVA, VA, SVA, KFA, SVB.



SCHÖNAU/TRIESTING

Dr. ZWERINA Dieter,

Liechtensteinstraße 10, 2525 Schönau/Triesting,

02256/63744, alle Kassen.



SEIBERSDORF

Dr. ABZIEHER Friedrich,

Austrian Research Centers, 2444 Seibersdorf,

05/05502160, keine Kassen.



Dr. NATMESSNIG Michael,

Feldgasse 3, 2444 Seibersdorf,

02255/6415, alle Kassen.



TEESDORF

Dr. ADAMCIK Peter,

Wr. Neustädter Straße 46, 2524 Teesdorf,

02253/81781, alle Kassen.



TRAISKIRCHEN

Dr. AGATHOCLEOUS-BISCHOF Evelyn,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen,

0664/1361858, keine Kassen.



Dr. HANEL Harald,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen,

0660/6502564, keine Kassen.



Dr. HERBST-ETZLINGER Nicole,

Pfaffstättner Straße 3/2/5, 2514 Traiskirchen,

02252/55020, keine Kassen.



Dr. HOFSTÄDTER Robert,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen,

02252/50530, keine Kassen.



Dr. HÖLTL Astrid,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen,

astridhoeltl@gmx.at , keine Kassen.



Dr. KALLAB Verena, MSc,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen, keine Kassen.



Dr. LEDL Verena,

Hauptplatz 17 C 2/1/3, 2514 Traiskirchen,

02252/52637, www.hausarzt-dr-ledl.at , ordination@hausarzt-dr-ledl.at , alle Kassen.



Mag. Dr. NEGEDLY-BLAUENSTEINER Birgit,

Otto-Glöckel-Straße 24, 2512

Traiskirchen, 02252/50891940, keine Kassen.



Dr. OBERMEIER Günther,

Mühlbachgasse 6, 2514 Traiskirchen, keine Kassen.



Dr. ÖSTERREICHER Peter Kurt,

Hauptplatz 17/C/1, 2514 Traiskirchen,

02252/56333, www.dr-oesterreicher.at , office@dr-oesterreicher.at ,

keine Kassen.



Dr. PETRUTIU-MAYER Anca Cristina,

Dr.-Karl-Renner-Platz 3, 2514 Traiskirchen,

02252/53973, dr.petrutiu@aon.at , alle Kassen.



Dr. SCHIMBACH Johann,

Josef-Ferschner-Straße 38, 2514 Traiskirchen,

02252/52177, www.schimbach.at , alle Kassen.



Dr. SCHIMBACH Johann,

Kurt-Tucholsky-Gasse 9, 2514 Traiskirchen,

02252/52177, www.schimbach.at , keine Kassen.



Dr. SCHÜBL Hermann,

Postgasse 2, 2514 Traiskirchen,

02252/52200, dr.schuebl@medway.at , alle Kassen.



TRIBUSWINKEL

Dr. HÖLTL Astrid,

Schlossallee 5, 2512 Tribuswinkel,

0676/6373343, astridhoeltl@gmx.at , keine Kassen.



Dr. KOVAR Elisabeth,

Neubaugasse 41, 2512 Tribuswinkel,

02252/22661, keine Kassen.



Dr. KRAJCSY-SORGER Herdis,

Pfarrgasse 7, 2512 Tribuswinkel,

02252/80380, alle Kassen.



Dr. LASCHOBER Christa,

Mitterweg 23, 2512 Tribuswinkel,

02252/209071, keine Kassen.



TRUMAU

MR Dr. FENZ Andreas,

P-A-Gmoser-Weg 1, 2521 Trumau,

02253/6465-0, alle Kassen.



UNTERWALTERSDORF

Dr. BROSCHEK Holger,

Hauptplatz 11, 2442 Unterwaltersdorf,

02254/75117, alle Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Broschek & Dr. Longin OG,

Hauptplatz 11, 2442 Unterwaltersdorf, 02254/75117,

alle Kassen.



WAMPERSDORF

MR Dr. BIRKNER Horst,

Untere Hauptstraße 2, 2485 Wampersdorf, alle Kassen.



WEIGELSDORF

Dr. CEVIK Enver,

Eisenstädter Straße 3, 2483 Weigelsdorf,

02254/73184, dr.cevik@gmx.at , BVA.



WEISSENBACH/TRIESTING

Dr. KARNER Marina,

Hauptstraße 13, 2564 Weissenbach/Triesting,

0650/4639795, keine Kassen.



Dr. WUDY Max,

Hollergasse 30, 2564 Weissenbach/Triesting,

02674/86130, www.maxwudy.at , maxwudy@aon.at ,

alle Kassen.

