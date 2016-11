GÃ„NSERNDORF

ANGERN

MR Dr. KAMENSKI Gustav,

Ollersbachgasse 144, 2261 Angern,

02283/2226, alle Kassen.



AUERSTHAL

MR Dr. KOZLOWSKY Peter,

Hauptstraße 88, 2214 Auersthal,

02288/2701, alle Kassen.



Dr. SOMMER-WIMMER Martina,

Hauptstraße 88, 2214 Auersthal,

02288/2701, keine Kassen.



BAD PIRAWARTH

Dr. GUNDACKER Daniela,

Kurhausstraße 100, 2222 Bad Pirawarth,

02574/29160764, keine Kassen.



Dr. HELLER Gustav,

Kurhausstraße 33, 2222 Bad Pirawarth,

02574/2341, hellergustav47@gmail.com , alle Kassen.



Dr. HOCHMAIR Regina, MSc,

Kurhausstraße 100, 2222 Bad Pirawarth,

02574/2916086, hochmair@kurhotel-pirawarth.at , keine Kassen.



DEUTSCH-WAGRAM

Ing. Dr. BENES Karl Heinz,

Wenzel-Messenhauser-Gasse 1, 2232 Deutsch-Wagram,

02247/2222, 0664/1330033, dr.benes@aon.at , alle Kassen.



Ing. Dr. BENES Karl Heinz,

Hauptstraße 29, 2232 Deutsch-Wagram,

0664/1330033, dr.benes@aon.at , keine Kassen.



Dr. DEISCHLER Hubert,

Bockfließer Straße 137, 2232 Deutsch-Wagram,

02247/3555, BVA, VA, SVA, KFA, SVB, .



Dr. KANAWATI Jeannette,

Bahnhofstraße 1a, 2232 Deutsch-Wagram,

02247/2616, keine Kassen.



Dr. NIEDERMAYER Peter,

Hagergasse 21 , 2232 Deutsch-Wagram,

02247/2888, p.niedermayer@gmx.at , alle Kassen.



Dr. PACEJKA Doris,

Grenzweg 26, 2232 Deutsch-Wagram,

0676/6714235, doris.pacejka@aon.at , keine Kassen.



Dr. SMOLINER Heidemarie,

Adalbert-Stifter-Straße 11, 2232 Deutsch-Wagram,

02247/4222, dr@sol.st , alle Kassen.



DRÖSING

GRUPPENPRAXIS Dr. Dinhobl & Dr. Gamperl,

Weidengasse 6, 2265 Drösing, 02536/20336, alle Kassen.



DÜRNKRUT

Dr. KLINGER Andrea,

Grillparzerstraße 24, 2263 Dürnkrut,

02538/80420, alle Kassen.



Dr. LUX Walter,

Hauptstraße 79 A, 2263 Dürnkrut,

02538/80290, alle Kassen.



EBENTHAL

Dr. HOFSTETTER Georg,

Stillfriederstraße 1 C, 2251 Ebenthal,

02538/85444, alle Kassen.



ECKARTSAU

Dr. BAUCH-KANDLER Doris,

Obere Hauptstraße 16, 2305 Eckartsau,

02214/3190, alle Kassen.



ENGELHARTSTETTEN

Dr. FRAGNER Arnold,

Haydngasse 1, 2292 Engelhartstetten,

02214/2291, www.medworks.at , alle Kassen.



GÄNSERNDORF

Dr. ABDELRAHIMSAI Ahmadolla,

Lagerhausstraße 6, 2230 Gänserndorf, keine Kassen.



Dr. BRENNER Beate,

Hauptstraße 3, 2230 Gänserndorf,

0699/1054451, dr.brenner@gmx.at , keine Kassen.



Dr. DULMAA Bajarsaichan,

Bahnstraße 11-13/4 (TAG), 2230 Gänserndorf,

02282/3190, keine Kassen.



Dr. ENDER Alexandra Pauline,

Scheunengasse 34, 2230 Gänserndorf,

0660/3873031, keine Kassen.



Dr. GEBHART Evelyn,

Bahnstraße 6/Ecke Kreuzgasse,

2230 Gänserndorf, 0676/7222973, keine Kassen.



Dr. GÖTZINGER Walter,

Strassergasse 8, 2230 Gänserndorf,

02282/5444, office@drgoetzinger.com , keine Kassen.



Dr. LENHART Rupert,

Bahnstraße 11-13, 2230 Gänserndorf,

02282/3190, www.therapiealternative.at , keine Kassen.



MR Dr. LUDWIG Rudolf,

Brunnengasse 9, 2230 Gänserndorf,

02282/8508, rudolf.ludwig@speed.at , alle Kassen.



Dr. MORGENBESSER Herbert,

Bahnstraße 33, 2230 Gänserndorf,

02282/3100, hjm.mail@aon.at , alle Kassen.



Dr. PARTH Ernst,

Hans-Kudlich-Gasse 11/1/3,

2230 Gänserndorf, 02282/60118, keine Kassen.



Dr. ROSSOLL Nicola,

Hauptstraße 18, 2230 Gänserndorf,

02282/60616, rossoll@ordination.at , alle Kassen.



Dr. SCHIRK-REIMER Doris,

Hans-Kudlich-Gasse 11/1/3, 2230 Gänserndorf,

0676/7054095, keine Kassen.



Dr. SCHLEINZER Jutta,

Dr.-Exner-Platz 6, 2230 Gänserndorf,

02282/60698, j.schleinzer@wavenet.at , alle Kassen.



Dr. SCHMID Silvia,

Hauptstraße 2/3/1, 2230 Gänserndorf,

02282/60096, keine Kassen.



Dr. UNTERBERGER Werner,

Wiener Straße 13/3/4, 2230 Gänserndorf,

0664/1824364, keine Kassen.



GROß-ENZERSDORF

Dr. FODOR Gyöngyi,

Freisingergasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/4117, g.fodor@kh-Hainburg/Donau/DONAU.at , keine Kassen.



Ing. DDr. GAMSJÄGER Peter,

Dr.-Anton-Krabichler-Platz 8/5, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/28500, keine Kassen.



Dr. KÖCHER Karl,

Kaiser-Franz-Josef-Straße 7, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/4447, www.internist-koecher.at , karl.koecher@wienkav.at , keine Kassen.



Dr. KRAMMER Gerolf,

Eßlinggasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf,

0664/1380846, keine Kassen.



Dr. KREUZER Doris,

Eßlinggasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/3208, www.medizent.at , doris.kreuzer@medizent.at , alle Kassen.



Dr. MEISSNER Geraldine,

Eßlinggasse 7 (Ärztezentrum), 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/3208, geraldine.meissner@medizent.at , keine Kassen.



Dr. ORTNER Gerhard,

Kirchenplatz 15, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/3835, alle Kassen.



Dr. RUDOLPH Karin,

Kirchenplatz 21/1, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/3208, keine Kassen.



Dr. SCHREI Manfred,

Kirchenplatz 21/1, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/3208, manfred.schrei@pva.sozvers.at , keine Kassen.



Dr. SPANNBAUER Kurt,

Freisingergasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf,

02249/4117, behandlung@ordinationspannbauer.at , alle Kassen.



Dr. POKORNY Ilse,

Freisingergasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf, keine Kassen.



GROß-SCHWEINBARTH

Dr. KIENAST Oskar,

Fürstengarten 21, 2221 Groß-Schweinbarth,

0676/5485922, keine Kassen.



MR Dr. LEGAT Helmut,

Hauptplatz 1, 2221 Groß-Schweinbarth,

02289/2577, dr.legat@medicalnet.at , alle Kassen.



HARINGSEE

Dr. SCHREINER Berndt,

Russbachweg 15, 2286 Haringsee,

0664/4225324, berndt.schreiner@gmx.at , keine Kassen.



Dr. SCHULTES Eva,

Am Bahnhof 1, 2286 Haringsee,

02214/82000, evaschultes@gmail.com , keine Kassen.



Dr. WERNY Frank,

Am Bahnhof 1, 2286 Haringsee,

02214/82000, frank.werny@aon.at , alle Kassen.



HOHENAU/MARCH

Dr. STRAKA Elisabeth,

Gartenstraße ,2273 Hohenau/March,

02535/2121, strakas@aon.at , alle Kassen.



Dr. STRAKA Josef,

Gartenstraße 1, 2273 Hohenau/March,

02535/2121, strakas@aon.at , alle Kassen.



HOHENRUPPERSDORF

Dr. HELLER Gustav,

2223 Hohenruppersdorf,

hellergustav47@gmail.com , alle Kassen.



JEDENSPEIGEN

Dr. KLINGER Andrea,

Bahnstraße 2, 2263 Jedenspeigen,

0663/9207517, alle Kassen.



LASSEE

Dr. PALASSER Sabina,

Pointengasse 3, 2291 Lassee,

0664/2441545, keine Kassen.



Dr. WERNY Frank,

Stift-Melk-Gasse 3, 2291 Lassee,

02213/34588, frank.werny@aon.at , alle Kassen.



LEOPOLDSDORF/MARCHFELDE

Dr. AFIFI Tarek,

Arbeitergasse 33, 2285 Leopoldsdorf/Marchfelde,

02216/43082, keine Kassen.



Dr. RAIDL Helga,

Kirchengasse 30, 2285 Leopoldsdorf/Marchfelde,

02216/2219, helga.raidl@medway.com , alle Kassen.



Dr. RUPP Martin,

Rathausplatz 3, 2285 Leopoldsdorf/Marchfelde,

02216/2134, alle Kassen.



MANNERSDORF/MARCH

Dr. IMBÖCK Florian, Hofstadl 244,

2261 Mannersdorf/March, 0676/9363644,

dr.florian.imboeck@gmx.at , keine Kassen.



MARCHEGG

Dr. BEHBOOD Parvaneh,

Am Bahnhof 24, 2294 Marchegg,

02285/27081, alle Kassen.



Dr. LOEWIT Günther,

Hauptstraße 1, 2293 Marchegg,

02285/6216, BVA, VA, SVA, KFA.



Dr. SCHOLZ Heidemarie,

Kirchenplatz 2/19, 2293 Marchegg, keine Kassen.



MARKGRAFNEUSIEDL

Dr. KIRALY Brigitte,

Baumgartenstraße 5, 2282 Markgrafneusiedl,

02248/2315, alle Kassen.



MATZEN

MR Dr. HUBER Leopold,

Bründlgasse 40, 2243 Matzen,

02289/2276, alle Kassen.



NEUSIEDL/ZAYA

Dr. SADRIJA Avni,

Bahnstraße 34/3/1, 2183 Neusiedl/Zaya,

02533/89592, alle Kassen.



Dr. SADRIJA Doris,

Bahnstraße 34/3/1, 2183 Neusiedl/Zaya,

02533/89592, sadrija@aon.at , alle Kassen.



NIEDERABSDORF

GRUPPENPRAXIS Dr. Dinhobl & Dr. Gamperl,

Praterberg-Villagarten 370/2, 2272 Niederabsdorf,

alle Kassen.



OBERSIEBENBRUNN

Dr. KIRALY Brigitte,

Feldhofstraße 6, 2283 Obersiebenbrunn,

02286/221815, alle Kassen.



OBERSULZ

Dr. SÜSSENBACHER Michael,

Nr. 173, 2224 Obersulz, 02534/220, alle Kassen.



OBERWEIDEN

Dr. BUTEA-BOCU Marta-Eugenia,

Hauptstraße 53, 2295 Oberweiden,

02284/2900, alle Kassen.



OLLERSDORF

Dr. ANDERL Manfred,

Gartengasse 13, 2252 Ollersdorf,

02283/2985, alle Kassen.



ORTH/DONAU

MR Dr. STRÖCK Rudolf,

Hanfgartenweg 3, 2304 Orth/Donau,

02212/2256, praxis.stroeck@aon.at , alle Kassen.



PRINZENDORF/ZAYA

Dr. BUSCH Ulrich,

Hauptstraße 13, 2185 Prinzendorf/Zaya,

www.busch-doktor.at , buschdoctor@mnp.at , alle Kassen.



PROBSTDORF

Dr. SCHLEINZER Jutta,

Propst-Wittola-Straße 31, 2301 Probstdorf,

0664/1496156, j.schleinzer@wavenet.at , keine Kassen.



Dr. TÖDLING Franz,

Propst-Wittola-Straße 39, 2301 Probstdorf,

02215/30012, f.toedling@aon.at , alle Kassen.



Dr. TÖDLING-WEISS Maria Anna,

Propst-Wittola-Straße 39, 2301 Probstdorf,

02215/30012, keine Kassen.



PROTTES

Dr. ANDERL Manfred,

Matzner Straße 7-13, 2242 Prottes,

02282/2577, alle Kassen.



SCHÖNKIRCHEN

Dr. KOZLOWSKY Helga,

Schulstraße 2, 2241 Schönkirchen,

02282/3277, VA, VA, SVA, KFA.



MR Dr. KOZLOWSKY Peter,

Schulstraße 1, 2241 Schönkirchen,

022820/277, alle Kassen.



Dr. SOMMER-WIMMER Martina,

Hans-Wagner-Schönkirch-Straße 27,

2241 Schönkirchen, 02288/2701, keine Kassen.



SPANNBERG

Dr. HOFSTETTER Georg, Hauptplatz 4,

2244 Spannberg, 02538/85444, alle Kassen.



STRASSHOF

Dr. BALGA Philipp,

Amundsenstraße 44, 2231 Strasshof,

02287/3939, alle Kassen.



Dr. CSERKO Johann,

Arbeiterheimstraße 3, 2231 Strasshof,

02287/4477, alle Kassen.



Dr. DAWOUD Maha,

Parkstraße 2, 2231 Strasshof,

02287/5248, m.dawoud@cnet.at , keine Kassen.



Dr. GIRSCH Elisabeth,

Maulbeerallee 5/8, 2231 Strasshof,

0676/5281322, VA, VA, KFA.



GRUPPENPRAXIS Dr. Kren & Partner OG,

Hauptstraße 180, 2231 Strasshof, 02287/4444,

www.gruppenpraxisstrasshof.at , ordination@gruppenpraxisstrasshof.at ,

alle Kassen.



Dr. HEKEL Peter,

Arbeiterheimstraße 35, 2231 Strasshof,

0650/6666790, www.hekel.at , ordination@hekel.at , keine Kassen.



Dr. MOKRUSA Walter,

Albert-Sever-Straße 50/24, 2231 Strasshof,

02287/7102, w.mokrusa@aon.at , keine Kassen

.

Dr. RIPPER Sonja,

Arbeiterheimstraße 3 , 2231 Strasshof,

keine Kassen.



Dr. STOKLAS Petra,

Arbeiterheimstraße 3, 2231 Strasshof,

0664/4567850, petrastoklas@gmail.com , keine Kassen.



STRIPFING

Dr. KAPFINGER-BRUCKNER Birgit,

Aspacherweg 13, 2253 Stripfing,

02284/2898, 0676/5271988, keine Kassen.



TALLESBRUNN

Dr. DIPPELREITHER-KUNZ Jutta,

Zum Bahnhof 1, 2253 Tallesbrunn,

02283/3795, dr.dippelreither-kunz@inode.at ,

keine Kassen.



UNTERSIEBENBRUNN

Dr. ZACH Ilse, Kirchengasse 3,

2284 Untersiebenbrunn, 02286/27333,

alle Kassen.



WEIKENDORF

Dr. BRÜCKNER Karl-Heinz,

Bahnstraße 1, 2253 Weikendorf,

02282/89350, www.bruecknernet.at , dr.brueckner@aon.at ,

keine Kassen.



Dr. BUTEA-BOCU Marta-Eugenia,

Bahnstraße 155, 2253 Weikendorf,

02282/60282, alle Kassen.



ZISTERSDORF

Dr. ADAMOVIC Ivan,

Lehargasse 17, 2225 Zistersdorf,

0676/4547803, ivan.adamovic@gmx.at , keine Kassen.



Dr. BINTER Claudia,

Kaiserstraße 10, 2225 Zistersdorf,

02532/3290, keine Kassen.



Dr. DOJCAKOVA Andrea,

Hauptstraße 17, 2225 Zistersdorf,

02532/2469, alle Kassen.



Dr. GANNESHOFER Manfred,

Hauptstraße 32, 2225 Zistersdorf,

02532/2298, alle Kassen.



MR Dr. KLABUSCHNIGG Alfred,

Kaiserstraße 10, 2225 Zistersdorf,

02532/80188, 0664/1012776, klabuschnigg@gmx.at ,

keine Kassen.

NÖN-Leser wissen mehr! Gibt es Änderungen bei Adressen oder Telefonnummern?

Kontaktieren Sie bitte die NÖN Online-Redaktion unter redaktion.online@noen.at !