MISTELBACH

ASPARN/ZAYA

Dr. KHALIEL Mahmoud,

Schulgasse 1, 2151 Asparn/Zaya,

02577/85550, alle Kassen.



ATZELSDORF

Dr. REISKOPF-HUEBNER Susanne,

Leopold-Schiffmann-Straße 2, 2191 Atzelsdorf,

02574/3249, keine Kassen.



BERNHARDSTHAL

Dr. NEUGEBAUER Martin,

Am Burghügel 46, 2275 Bernhardsthal,

02557/8330, dr.neugebauer@medicalnet.at , alle Kassen.



BOCKFLIEß

Dr. SCHIKUTA Sylvia,

Milchhausstraße 33 a, 2213 Bockfließ,

02288/6522, www.schoenheitsakupunktur.at ,

arzt@schikuta.at , alle Kassen.



BULLENDORF

Dr. HRAJNEK Robert,

Lundenburger Straße 63, 2193 Bullendorf,

02573/93010, alle Kassen.



Dr. WINTERER Bernhard,

Lundenburger Straße 63, 2193 Bullendorf,

0699/10555870, keine Kassen.



DRASENHOFEN

Dr. CAJKA Michael, Nr. 344,

2165 Drasenhofen, 02554/85221, alle Kassen.



FALKENSTEIN

Dr. FENZ Claudia,

Nr. 63, 2162 Falkenstein, BVA.



FRÄTTINGSDORF

Dr. EPP-FRÜHSTÜCK Judith Henriette,

Holzleitenstraße 5, 2132 Frättingsdorf,

www.wien-gesundundschoen.at , keine Kassen.



GAUBITSCH

Dr. TREIPL Claudia,

Gaubitsch 131, 2154 Gaubitsch,

02522/88280, claudia.treipl@medway.at , alle Kassen.



GAWEINSTAL

Dr. BINTER Claudia,

Hauptplatz 26, 2191 Gaweinstal,

02574/3565, keine Kassen.



Dr. LEISSER Gerhard,

Obere Berggasse 1/3, 2191 Gaweinstal,

02574/3223, alle Kassen.



Dr. LEISSER Gerhard,

Jägersteig 43, 2191 Gaweinstal,

02574/3223, keine Kassen.



Dr. TATZBER Gerhard,

Hauptplatz 4, 2191 Gaweinstal,

02574/28128, alle Kassen.



GNADENDORF

Dr. DENK Maximilian,

Nr. 152, 2152 Gnadendorf, alle Kassen.



GROßEBERSDORF

Dr. GASSER Wolfgang,

Hubertusweg 1, 2203 Großebersdorf,

02245/3562, alle Kassen.



GROßENGERSDORF

Dr. SCHIKUTA Sylvia, Neustift 1,

2212 Großengersdorf, 02245/88213,

www.schoenheitsakupunktur.at ,

arzt@schikuta.at , alle Kassen.



GROß-ENZERSDORF

Dr. SCHÖNHERR Ilse, Eßlinggasse 7,

2301 Groß-Enzersdorf, 02249/3208,

ilseschoenherr@gmail.com , keine Kassen.



GROßKRUT

Dr. BUSCH Ulrich,

Poybach Siedlung 1, 2143 Großkrut,

02556/50300, www.busch-doktor.at ,

buschdoctor@mnp.at , alle Kassen.



HAUSBRUNN

OMR Dr. BARTL Günther,

Hauptstraße 417, 2145 Hausbrunn,

02533/801356, gbartl@inode.at , keine Kassen.



Dr. BARTL Günther Hans,

Bahnstraße 551, 2145 Hausbrunn,

02533/801222, alle Kassen.



HAUTZENDORF

Dr. POCK Arpad,

Bachgasse 6, 2123 Hautzendorf,

02245/89350, 02263/8496, alle Kassen.



HERRNBAUMGARTEN

Dr. NEURETTER Norbert,

Kleine Zeile 68, 2171 Herrnbaumgarten,

02555/2220, n.neuretter@mnp.at , alle Kassen.



KETTLASBRUNN

Dozent Dr. KETTENBACH Joachim,

Mag.-Baumgartner-Gasse 28, 2192 Kettlasbrunn,

0699/81627396, keine Kassen.



KREUZSTETTEN

Dr. POCK Arpad, Bahnstraße 21,

2124 Kreuzstetten, 02263/8496, alle Kassen.



LAA/THAYA

Dr. ANGERER Manuela,

Wulzeshofen 310/1, 2064 Laa/Thaya,

02527/40488, tcm.manu@gmx.at ,

alle Kassen.



Dr. KURZENKIRCHNER Gerald,

Bürgerspitalgasse 16, 2136 Laa/Thaya,

02522/85173, alle Kassen.



MR Dr. BLAUENSTEINER Gerd,

Hauptstraße 31, 2136 Laa/Thaya,

02522/7600, keine Kassen.



MR Dr. BLAUENSTEINER Gerd,

Thermenplatz 1, 2136 Laa/Thaya, keine Kassen.



Dr. SCHWARZ Johanna,

Stadtplatz 21, 2136 Laa/Thaya,

02522/7722, alle Kassen.



MR Dr. WIESINGER Wolfgang,

Marktplatz 23, 2136 Laa/Thaya, 02522/2345-0,

www.laadoc.at , praxis@laadoc.at , alle Kassen.



LADENDORF

Dr. FERNER Kurt,

Lindenallee 2, 2126 Ladendorf,

02575/2401, 02575/2992, k.ferner@medway.at , alle Kassen.



Dr. FERNER Kurt,

Am Hummelberg 13, 2126 Ladendorf,

02575/2401, k.ferner@medway.at , keine Kassen.



LOOSDORF

Dr. MANG Monika, Nr. 40,

2133 Loosdorf, 02524/8210,

dr.mang@aon.at , alle Kassen.



MANHARTSBRUNN

Dr. BALLNER Gabriele,

Putzinger Straße 24, 2203 Manhartsbrunn,

02245/83570, keine Kassen.



MICHELSTETTEN

Dr. KHALIEL Mahmoud,

Waldrandsiedlung 6, 2151 Michelstetten,

0664/5028877, keine Kassen.



MISTELBACH

Dr. BERGAUER Elfriede,

Oserstraße 22/1/4, 2130 Mistelbach,

02572/20968, keine Kassen.



Dr. BURGER Othmar,

Wiedenstraße 5, 2130 Mistelbach,

02572/2171, ord.burger@medway.at , alle Kassen.



Dr. GRAF Felix,

Gewerbeschulgasse 5, 2130 Mistelbach,

02572/2771, alle Kassen.



Dr. HYNEK Andreas,

Mistelsteig 26, 2130 Mistelbach, 0664/2050180,

andreas.hynek@gmx.at , keine Kassen.



Dr. KIENAST Oskar,

Zayagasse 2/3/1, 2130 Mistelbach,

02572/3125, alle Kassen.



Dr. KLEISSNER Roman,

Mistelsteig 26, 2130 Mistelbach,

0699/17270409, office@schmerzbalance.at , keine Kassen.



Dr. SCHINDLER Gerda Carina,

Oberhofer Straße 89, 2130 Mistelbach,

02572/20702, dr.schindler@gmx.at , keine Kassen.



Dr. SCHLEGER Walter,

Alleegasse 6, 2130 Mistelbach,

02572/4225, alle Kassen.



MÜNICHSTHAL

Dr. SEMRAD Pia Christina,

Hauptstraße 59, 2122 Münichsthal,

02245/83257, pia.semrad@gmx.at , keine Kassen.



NEUDORF/STAATZ

Dr. FENZ Claudia, Nr. 112,

2135 Neudorf/Staatz, 02523/8202, alle Kassen.



NIEDERKREUZSTETTEN

Dr. POCK Bettina, Bahnstraße 21,

2124 Niederkreuzstetten, 02263/8496, keine Kassen.



NIEDERLEIS

Dr. HAHN Alois,

Kirchengasse 123, 2116 Niederleis,

02576/2312, alle Kassen.



OTTENTHAL

Dr. CAJKA Michael,

Nr. 72, 2163 Ottenthal,

02554/6333, BVA.



PAASDORF

Dr. GRUBER Karin,

Dr.-Stur-Straße 38, 2130 Paasdorf,

0676/3533963, keine Kassen.



PILLICHSDORF

Dr. MAN Andrea,

Wolkersdorfer Straße 3, 2211 Pillichsdorf,

02245/3140, alle Kassen.



POYSDORF

Dr. FETTER Barbara Claudia,

Feuerwehrsteig 1, 2170 Poysdorf,

02552/2790, alle Kassen.



Dr. PICHLER Ingrid,

Laaer Straße 94, 2170 Poysdorf,

02552/2755, keine Kassen.



MR Dr. PICHLER Peter,

Laaer Straße 94, 2170 Poysdorf,

02552/2755, keine Kassen.



Dr. THALLER Christian,

Oberer Markt 2/2, 2170 Poysdorf,

02552/3050, alle Kassen.



Mag. Dr. UNTNER Herbert,

Adolf-Schwayer-Gasse 3/1, 2170 Poysdorf,

02552/20299, 0699/17381851,

herbert.untner@infomed-wien.at , keine Kassen.



PUTZING

Dr. BRUCKNER Sabine,

Am See 26, 2203 Putzing, 0664/4223442,

www.drbruckner.at , keine Kassen.



RABENSBURG

Dr. PIROTY-DEHBOKRY Karim,

J.-Zaniat-Straße 650, 2274 Rabensburg, 02535/3595,

karim.piroty@medway.at , alle Kassen.



SCHLEINBACH

Dr. PENKLER Manfred,

Bahnstraße 32, 2123 Schleinbach,

02245/5007, alle Kassen.



SCHRATTENBERG

Dr. NEURETTER Norbert,

Schulgasse 1, 2172 Schrattenberg,

02555/24180, n.neuretter@mnp.at , alle Kassen.



SCHRICK

Dr. OPPOLZER Susanne,

Josef-Weiland-Straße 3, 2191 Schrick,

susanne.oppolzer@gesundheitszentrum-schrick.at ,

keine Kassen.



STAATZ-KAUTENDORF

Dr. RUPPRECHT Markus,

Florianigasse 7, 2134 Staatz-Kautendorf,

02524/27007, alle Kassen.



STRONSDORF

Dr. GRIBNITZ Margit,

Nr. 115, 2153 Stronsdorf, 02526/7305,

dr.gribnitz@aon.at , alle Kassen.



Dr. MINICH Flora,

Oberschoderlee 66, 2153 Stronsdorf,

02526/50113, 0676/3413074, keine Kassen.



ULRICHSKIRCHEN

Dr. HARZER Robert, Hofgartenstraße 21,

2122 Ulrichskirchen, 02245/2570, alle Kassen.



UNTEROLBERNDORF

Dr. WESTERLUND Renata Anna,

Sonnleitengasse 6, 2123 Unterolberndorf,

ordination@dr-westerlund.at , alle Kassen.



WILDENDÜRNBACH

Dr. PÖCKL-TREMBA Claudia,

Nr. 251, 2164 Wildendürnbach, 02523/8229,

ordination.poeckl@medway.at , alle Kassen.



WILFERSDORF

Dr. NALLER-GNEIST Martina,

Hauptstraße 3/3, 2193 Wilfersdorf,

0699/10523198, martina.naller@aon.at ,

keine Kassen.



WOLFPASSING

Dr. WESTERLUND Renata Anna,

Gemeindezentrum 1, 2123 Wolfpassing,

ordination@dr-westerlund.at , alle Kassen.



WOLKERSDORF

Dr. BARTKE-GLATZ Gertrude,

Mühlgasse 6/3/1, 2120 Wolkersdorf,

02245/2241, dr.bartke@medway.at ,

alle Kassen.



Dr. HABER Monika,

Hauptstraße 31, 2120 Wolkersdorf,

02245/83700, ordination@dr-haber.at , keine Kassen.



Rat MR Dr. PREM Paul,

Bahnstraße 14, 2120 Wolkersdorf,

02245/2214, paulprem@aon.at , keine Kassen.



Dr. SCHLEGER Martina,

Haasgasse 11, 2120 Wolkersdorf,

02245/4141, alle Kassen.



Dr. SCHROMM Michael,

Kaiser-Josef-Straße 48, 2120 Wolkersdorf,

02245/26332, ordination@dr-schromm.at , alle Kassen.



Dr. SCHULLER-SCHREIB Ulrike,

Hauptstraße 43, 2120 Wolkersdorf,

02245/82484, keine Kassen.



Dr. SCHWARZENBERGER Doris,

Hauptstraße 39, 2120 Wolkersdorf, keine Kassen.



Dr. STAUDINGER Birgit Hildegard,

Hauptstraße 35, 2120 Wolkersdorf,

02245/83255, www.dr-staudinger.at ,

ordination@dr-staudinger.at , keine Kassen.



WULTENDORF

Dr. MANG Monika, Nr. 12, 2134 Wultendorf,

02524/2922, dr.mang@aon.at , keine Kassen.



ZISTERSDORF

Dr. UNDEN Bettina, Hauptstraße 32,

2225 Zistersdorf, 0664/3160317,

www.bettinaunden.at , keine Kassen.

