ACHAU

Dr. ZEMANN Isabella,

Kurt-Stepancik-Platz 1/4, 2481 Achau,

02236/73700, alle Kassen.



BIEDERMANNSDORF

OMR Dr. FUHRICH Hana,

Parkstraße 2/4, 2362 Biedermannsdorf,

02236/73237, keine Kassen.



Dr. FUHRICH Peter,

Josef-Bauer-Straße 30, 2362 Biedermannsdorf,

02236/73237, alle Kassen.



Dr. SABURI Mohammad Reza,

Johanna_Kaltner-Platz 1 A, 2362 Biedermannsdorf,

rezasaburi@web.de , keine Kassen.



BREITENFURT

Dr. SENFT Michael,

Kardinal-Piffl-Platz 4/2/1, 2384 Breitenfurt,

02239/4444, michael.senft@tele2.at , alle Kassen.



Dr. FICHTL Reinhard,

Gernbergstraße 51, 2384 Breitenfurt,

02239/60166, keine Kassen.



Dr. FICHTL Beata,

Gernbergstraße 51, 2384 Breitenfurt,

02233/60116, keine Kassen.



Dr. GRUBER Wolfgang,

Paul-Peters-Gasse 2, 2384 Breitenfurt,

02239/3171, keine Kassen.



Dr. HAHN Franz,

Kasimir-Graff-Gasse 4, 2384 Breitenfurt,

02239/3322, www.medicalnet.at/ord.dr.hahn ,

ord.dr.hahn@medicalnet.at , alle Kassen.



Dr. STEINBAUER Andreas,

Kuckuckssteig 28, 2384 Breitenfurt,

0664/3836222, keine Kassen.



Dr. ZOUHAR Franz,

Liesingtalstraße 84a, 2384 Breitenfurt,

0664/2635263, doc.franz@gmx.at, keine Kassen.



BRUNN/GEBIRGE

Dr. LAMINGER Karl,

Leopold-Gattringer-Straße 11, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/3199912, www.sporttraumatologe.at ,

lami_doc@netway.at , keine Kassen.



Dr. MÖRK-MÖRKENSTEIN Kristin,

Leopold-Gattringer-Straße 27, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/378700, www.moerk-moerkenstein.at ,

ordination@moerk-moerkenstein.at , keine Kassen.



Dr. POKORNY Peter,

Campus 21 (Manhattan-Süd-Fittnessanlage),

2345 Brunn/Gebirge, keine Kassen.



Dr. REUTER Anna,

Feldstraße 3, 2345 Brunn/Gebirge,

0676/4274653, keine Kassen.



Dr. SPRUNG Elke,

Leopold-Gattringer-Straße 10, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/379748, 0699/21406630, alle Kassen.



Dr. STARK Monika,

Leopold-Gattringer-Straße 63, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/311344, monika_nowy@hotmail.com , alle Kassen.



Dr. STEPANOV Theresa,

Bahnstraße 50, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/33677, alle Kassen.



Dr. STURM Barbara,

Enzersdorfer Straße 24, 2345 Brunn/Gebirge,

02236/378578, neuro@ordination-sturm.at , keine Kassen.



Dr. WAGNER Sabine,

Campus 21 (Fitnesscenter Manhatten Süd),

2345 Brunn/Gebirge, 0699/11871267,

www.akupunktur.co.at , info@akupunktur.co.at , keine Kassen.



GAADEN

Dr. MITTERMAYR Andrea,

Gartengasse 8, 2531 Gaaden,

0664/8778610, keine Kassen.



Prim. Dr. PRASCH Franz,

Wiesengasse 16, 2531 Gaaden,

02237/67772, prasch@direkt.at , keine Kassen.



MR Dr. ZELLER Hedwig,

Am Schneiderbach 12, 2531 Gaaden,

02237/7358, alle Kassen.



GIEßHÜBL

Dr. BRAGA Andrea Vincenzo,

MBA, Rosendornberggasse 11, 2372 Gießhübl,

02236/389983, www.bragapraxis.at ,

andrea.braga@bragapraxis.at , keine Kassen.



MR Dr. AVANESSIAN ORBEL,

Hauptstraße 84A, 2372 Gießhübl, 02236/47104,

avanessian@gmx.at , keine Kassen.



Mag. Dr. IVANEK Susanne,

Hagenauertalstraße 44, 2372 Gießhübl,

0676/3121700, keine Kassen.



MR Dr. PERTUSINI Peter, Eichbergstraße 4,

2372 Gießhübl, 02236/26161, alle Kassen.



GUMPOLDSKIRCHEN

Mag. Dr. LISCHKA Wolfgang,

Novomaticstraße 14, 2352 Gumpoldskirchen,

02252/607206, alle Kassen.



Dr. STEPHANIDES Gabriele,

Ruffenbrunner Straße 22, 2352 Gumpoldskirchen,

02252/62950, g.stephanides@medway.at , alle Kassen.



GUNTRAMSDORF

Dr. HAVOR Beatrix, Josefigasse 15,

2353 Guntramsdorf, 02236/52302,

office@havor.at , keine Kassen.



Dr. HERNDL Sabine,

Möllersdorfer Straße 35, 2353 Guntramsdorf,

02236/506819, alle Kassen.



Dr. MANDEL Peter,

Am Kirchanger 4, 2353 Guntramsdorf,

02236/53076, alle Kassen.



Dr. MEYER Edeltraud, Burgundergasse 16,

2353 Guntramsdorf, 0699/81212600,

www.akonit.at , e.meyer@gmx.at , keine Kassen.



Dr. MEYER Susanne,

Malzgasse 5, 2353 Guntramsdorf,

+43 676 4992714, ordination@dr-meyer.at,

keine Kassen.



Dr. WAGNER Sabine,

Veltlinerstraße 4/4/7, 2353 Guntramsdorf,

02236/22304, www.akupunktur.co.at ,

info@akupunktur.co.at , alle Kassen.



Dr. WEBER Clemens,

Am Kirchanger 3, 2353 Guntramsdorf,

02236/53247, alle Kassen.



Dr. WEISS Hannelore,

Eichkogelstraße 18/7/4, 2353 Guntramsdorf,

0664/4337873, keine Kassen.



DDr. WITTMANN-GRABHERR Petra,

Eggendorfergasse 10/2, 2353 Guntramsdorf,

02236/506779, pwittgra@gmx.net , keine Kassen.



HENNERSDORF

Prof. Dr. KRAUSE Franklin,

Hauptstraße 56, 2332 Hennersdorf,

02235/81867, alle Kassen.



HINTERBRÜHL

Dr. BEER Thomas,

Hauptstraße 70 B, 2371 Hinterbrühl,

0650/5148753, unfallchirurgie@gmx.at , keine Kassen.



Dr. DON Marie-Therese,

Hortigstraße 4, 2371 Hinterbrühl,

02236/49321, 0650/4449321, www.dr-don.at ,

therese_don@yahoo.com , keine Kassen.



Dr. GARTNER Manfred,

Neugasse 6/4/5, 2371 Hinterbrühl,

02236/46564, keine Kassen.



Mag. Dr. GOLLOWITZER Daniela,

Johannesstraße 37/2, 2371 Hinterbrühl,

0699/19933115, ordination@tcm-medizin.at , keine Kassen.



Dr. HUBER Ursula,

Parkstraße 2 b, 2371 Hinterbrühl,

02236/26350, alle Kassen.



Dr. MEIßL Helmut,

Weissenbach 90, 2371 Hinterbrühl,

02236/26524, keine Kassen.



Dr. RUSO Verena,

Gaadener Straße 2a, 2371 Hinterbrühl,

0699/12015795, verena.ruso@gmx.at , keine Kassen.



Dr. SEIGER Barbara,

Hauptstraße 108, 2371 Hinterbrühl,

02236/4252627, alle Kassen.



KALTENLEUTGEBEN

Dr. GREGOR Thomas,

Hauptstraße 186, 2391 Kaltenleutgeben,

keine Kassen.



Dr. GRÖSSINGER Michael,

Hauptstraße 34/3/2, 2391 Kaltenleutgeben,

02238/71630, alle Kassen.



Dr. GRÖSSINGER Michael,

Stefaniegasse 44, 2391 Kaltenleutgeben,

keine Kassen.



Dr. KENYERES Sabine,

Promenadegasse 41-45, 2391 Kaltenleutgeben,

02238/77405, alle Kassen.



LAXENBURG

Dr. BÖKEMANN Jan-Peter,

Schloßplatz 10, 2361 Laxenburg,

02236/71218, alle Kassen.



Dr. KOPTA Brigitta,

Leopold-Rauch-Platz 11, 2361 Laxenburg,

02236/71463, keine Kassen.



MARIA ENZERSDORF

Dr. FABITS Günter,

Südstadtzentrum 1/17 E, 2344 Maria Enzersdorf,

0676/9232669, keine Kassen.



Dr. FREILER Martin,

Franz-Josef-Straße 35, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/22140, alle Kassen.



MR Dr. HECKENTHALER Kurt-Walter,

Hohe-Wand-Straße 36/3, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/22458, alle Kassen.



Dr. JESENKO Rainer,

Hauptstraße 5, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/892687, alle Kassen.



Dr. KONRAD Wolfgang,

Ferdinand-Raimund-Gasse 11 B, 2344 Maria Enzersdorf,

0664/8230083, wolfang.konrad8@tele2.at , keine Kassen.



Mag. Dr. SCHUSTER Klaus,

MSc, MBA, EVN-Platz, 2344 Maria Enzersdorf,

keine Kassen.



Dr. SEIFERT Martin,

Wienerbruckstraße 97, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/42424, ordination.seifert@aon.at , alle Kassen.



Dr. VIEHBÖCK Dieter,

Südtiroler Straße 9, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/23111, keine Kassen.



Dr. ZAHORNITZKY Wolfgang,

MSc, Erlaufstraße 30/1, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/869209, www.zaho.at , zaho@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. ZAHORNITZKY Christiane,

Erlaufstraße 30/1, 2344 Maria Enzersdorf,

02236/869209, www.praxis-süd.at ,

info@praxissüd.at , keine Kassen.



MÖDLING

Dr. AHMADI Roozbeh,

Badstraße 31/3/3, 2340 Mödling, 02236/22886,

www.dr-ahmadi.at , info@dr-ahmadi.at , alle Kassen.



Dr. BAUER Clemens,

Klostergasse 15, 2340 Mödling,

0699/12554750, keine Kassen.



Dr. BEIWEIS Brigitte,

Friedrich-Schiller-Straße 24, 2340 Mödling,

02236/869499, www.tcmed.at ,

dr.beiweis@tcmed.at , keine Kassen.



Dr. BIENERT Katrin,

Friedrich-Schiller-Straße 24, 2340 Mödling,

02236/869499, 0664/2433656,

bienert@tcmed.at , keine Kassen.



Prim. Priv. Doz. Dr. BRUNNER Andreas,

An der Goldenen Stiege 6, 2340 Mödling, 02236/23559,

www.frauenarzt-brunner.at , keine Kassen.



MR Dr. DAMEN-BARAKAT Maher,

Babenbergergasse 9, 2340 Mödling, 0676/5230801,

www.holopathie.at , dr.damen-barakat@holopathie.at , keine Kassen.



Dr. DAUCHER Roland,

Schulweg 8/11b, 2340 Mödling,

0699/16618529, praxis@rolanddaucher.com , keine Kassen.



Dr. DRECHSLER Monika,

Hauptstraße 28/1, 2340 Mödling,

02236/8641224, m.drechsler@westost.at ,

keine Kassen.



Dr. FRANC Antonin,

Weisse Kreuzgasse 31/1, 2340 Mödling,

02236/44356, alle Kassen.



Dr. FREUNSCHLAG Gabriele,

Wiener Straße 2, 2340 Mödling,

0676/7317113, 02236/892500, keine Kassen.



Dr. GÄBLER Susanne,

Payergasse 35, 2340 Mödling, 0676/4242422,

s.gaebler@gz-wien.com , keine Kassen.



Dr. GIWISER Ulrike,

Parkstraße 7, 2340 Mödling, 02236/24386,

ordination@giwiser.at , alle Kassen.



Dr. GRÜNDLER Peter,

Enzersdorfer Straße 5/16, 2340 Mödling,

02236/24760, keine Kassen.



Dr. HINTERHOLZER Susanne,

Beethovengasse 10, 2340 Mödling,

02236/866126, www.drhinterholzer.at , keine Kassen.



Dr. HOF Eva, Payergasse 35,

2340 Mödling, 02236/48791, alle Kassen.



Dr. HÖLL Andreas,

Hauptstraße 28/1, 2340 Mödling,

02236/864122, a.hoell@westost.at , keine Kassen.



Dr. HONETZ Birgit,

Enzersdorfer Straße 17/1, 2340 Mödling,

02236/23517, 0664/1067797, www.honetz.at , alle Kassen.



Dr. JAKOB Adelheid, Elisabethstraße 13,

2340 Mödling, 02236/23607,

heidi.jakob@gmx.net , alle Kassen.



Dr. JONKE-SCHWAB Barbara,

Guntramsdorfer Straße 103, 2340 Mödling,

02236/80028003, office@medical-center-schwab.at , keine Kassen.



Dr. KLESTIL Silvia,

MSc, Friedrich-Schiller-Straße 39, 2340 Mödling,

02236/360306, silvia.klestil@inode.at , keine Kassen.



Dr. KOLLER Gudrun,

Klostergasse 8, 2340 Mödling, 02236/42156, 0676/3405553,

www.dr-koller.at , ordination@dr-koller.at , alle Kassen.



Univ.Prof. Dr. KRENN Claus Georg,

Freihofgasse 4, 2340 Mödling, 0664/3803024,

claus.krenn@meduniwien.ac.at , keine Kassen.



Dr. LAMAR Letizia,

Guntramsdorfer Straße 41/24/2, 2340 Mödling,

02236/46760, www.dr-lamar.at , alle Kassen.



Dr. NOWAK Judith,

Pfarrgasse 3/1, 2340 Mödling, 02236/892422,

judith.nowak@ctcnowak.at , keine Kassen.



Dr. OLBERT Ursula,

Enzersdorfer Straße 39 A, 2340 Mödling,

0676/9169873, keine Kassen.



Dr. PAPAEVANGELOU Dimitrios,

Wiener Straße 9/18, 2340 Mödling,

02236/21800, www.ihrhausarzt.at ,

alle Kassen.



Dr. PETJE Gert,

Schulweg 8/13/2, 2340 Mödling,

02236/44357, http://members.evnet.at/petje ,

keine Kassen.



Dr. RISS Tabea Birgit Margareta,

Josefsgasse 27/1, 2340 Mödling,

0699/17241804, keine Kassen.



Dr. ROST Ilona,

Neusiedlerstraße 19 (Villa Medica), 2340 Mödling,

02236/866066, www.villa-medica.at ,

ilona.rost@villa-medica.at , keine Kassen.



Dr. SCHRÖCKENFUCHS Sylvia,

Hauptstraße 79, 2340 Mödling,

02236/27222, docfox79@gmail.com , keine Kassen.



Dr. SKROBAL Miroslav,

City Center EG 3b / Wiener Straße 2,

2340 Mödling, 02236/860860, keine Kassen.



Dr. THOMAS Johannes,

Neusiedler Straße 19, 2340 Mödling,

02236/866066, dr.johannes.thomas@utanet.at ,

keine Kassen.



Dr. WILTOS Bettina,

Jakob-Thoma-Straße 3, 2340 Mödling,

02236/864353, keine Kassen.



Dr. WILTOS Wojciech Jan,

Jakob-Thoma-Straße 3, 2340 Mödling,

0664/2113054, keine Kassen.



Dr. WUDY Angelika,

Spitalmühlgasse 14/1, 2340 Mödling,

02236/865032, keine Kassen.



Dr. WURNIG Leopold,

Friedrich-Schiller-Straße 24, 2340 Mödling,

0650/5058819, leopold.wurnig@gmail.com , keine Kassen.



MÜNCHENDORF

Dr. DOENICKE-WAKONIG Elisabeth,

Himberger Straße 10-12/5/1, 2482 Münchendorf,

02259/7756, ordination@doenicke-wakonig.at , keine Kassen.



Dr. PECHTER Birgit,

Hauptstraße 32, 2482 Münchendorf,

02259/2262, alle Kassen.



PERCHTOLDSDORF

Dr. ACHLEITNER Reinhard,

Guggenbergergasse 17, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8653870, reinhard.achleitner@chello.at , keine Kassen.



Dr. ACHTSNIT Herbert,

Ambros-Rieder-Gasse 32 a, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8676791, keine Kassen.



Dr. EICHBERGER Marianne,

Hochbergstraße 10, 2380 Perchtoldsdorf,

0699/14423800, www.drms.at ,

ordination@drms.at , keine Kassen.



Dr. FLECK-VACLAVIK Ilse,

Donauwörther Straße 20, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8672420, ordination.fleck@gmx.at , keine Kassen.



Dr. FLEISCHL Friedrich,

Bahnzeile 29, 2380 Perchtoldsdorf,

0699/24422502, fleischl@direkt.at , keine Kassen.



Dr. FRAIHS Caroline,

Elisabethstraße 2, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8654523, 0664/4435745, keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Drs. Machacek & Fedra-Machacek,

Walzengasse 2, 2380 Perchtoldsdorf, 01/8694373, alle Kassen.



Dr. HONETZ Rudolf,

Sebastian-Kneipp-Gasse 5-7, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8694733, www-honetz.at , ordination@honetz.at , alle Kassen.



Dr. KALLIONTZIS Athanasios,

Rosenthalgasse 17, 2380 Perchtoldsdorf,

0660/7733083, keine Kassen.



Dr. KRESSLER Stefan,

Wiener Gasse 104, 2380 Perchtoldsdorf, 01/8674357,

www.kressler.at , ordination@kressler.at , alle Kassen.



Dr. LANGER Manuel,

Sebastian-Kneipp-Gasse 5-7, 2380 Perchtoldsdorf,

0650/8861442, www.kinderarzt-pdf.at ,

langer@kinderarzt-pdorf.at , keine Kassen.



MR Dr. MACHACEK Herbert,

Walzengasse 2, 2380 Perchtoldsdorf, 01/8694373,

www.drmachacek.at , herbert.machacek@utanet.at , alle Kassen.



MR Dr. MACHACEK Herbert,

Walzengasse 2, 2380 Perchtoldsdorf, 01/8694373,

www.drmachacek.at , herbert.machacek@utanet.at , keine Kassen.



Dr. MIKSCHI Johannes,

Holzergasse 7, 2380 Perchtoldsdorf,

01/2440611, keine Kassen.



Dr. PESCHKE Tanja,

Neustiftgasse 18, 2380 Perchtoldsdorf, 0699/10062872,

www.mayraerztin-dr-peschke.at , keine Kassen.



Dr. POHL Caroline,

Franz-Josef-Straße 7, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8690173, ordi.pohl@kabsi.at , alle Kassen.



Dr. SCHADAUER Monika,

Schweglergasse 5/4, 2380 Perchtoldsdorf,

01/2441220, keine Kassen.



Dr. SCHMERKER Richard,

Gauguschgasse 35 (Ecke Mühlgasse 39),

2380 Perchtoldsdorf, http://tcm-praxis.stadtausstellung.at/ ,

richard.schmerker@seng-tung.a t, keine Kassen.



Dr. SCHOBER Elisabeth,

Hochstraße 41, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8764990, keine Kassen.



Dr. TSCHIEDEL Hellmut,

F.-Siegel-Gasse 2, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8697676, alle Kassen.



Dr. VEDERNJAK Heimo,

Brunnergasse 2/4, 2380 Perchtoldsdorf,

0676/7188884, keine Kassen.



MR Dr. WEINZETTL Gerhard,

Salitergasse 5o, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8659311, alle Kassen.



Dr. WEIS Werner,

Wienergasse 109/1/2 , 2380 Perchtoldsdorf,

0699/19734400, www.gesundheitspyramide.a t,

werner.weis@gmx.at , keine Kassen.



Mag. Dr. WÖGERBAUER Hans,

Karl-Greiner-Straße 26, 2380 Perchtoldsdorf,

0222/8690142, www.dr.woegerbauer.at ,

office@dr.woegerbauer.at , keine Kassen.



Dr. WÖGERBAUER Thomas,

Karl-Greiner-Straße 26, 2380 Perchtoldsdorf,

01/8690142, office@dr.woegerbauer.at , keine Kassen.



Dr. ZEILINGER Bernhard,

Grillparzerstraße 18, 2380 Perchtoldsdorf,

0660/1810191, praxis@dr-zeilinger.net , keine Kassen.



SÜDSTADT

Dr. PRINZ Dagmar,

Hohe Wandstraße 44/2, 2344 Südstadt,

0676/4020870, www.prinz-med.at ,

ordination@prinz-med.at , keine Kassen.



SULZ IM WIENERWALD

Dr. MERZ Claudia,

Schöffelstraße 214, 2392 Sulz im Wienerwald,

02238/8107, alle Kassen.



VÖSENDORF

Dr. BRUNNER Anita Maria,

Ortsstraße 114, 2331 Vösendorf, 0676/5468915,

anita.brunner@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. JUEN-RUMLER Daniela,

Ortsstraße 18/2/5, 2331 Vösendorf,

0699/10057272, d.juen@inode.at ,

keine Kassen.



Dr. KELLER Ursula,

Parkallee 2/Eingang Parkplatz Ötzeltgasse, 2334 Vösendorf,

0664/3665392, ordination@ursula-keller.com , keine Kassen.



Dr. KRESSLER Eva, Ortsstraße 101-103,

2331 Vösendorf, 01/6991980, www.dr-kressler.at ,

alle Kassen.



Dr. MIEHL Gerlinde,

Ortsstraße 154, 2331 Vösendorf,

01/6991960, alle Kassen.



WR. NEUDORF

Dr. BACHTIK Manfred,

Bahnstraße 2, 2351 Wr. Neudorf,

02236/860746,, KFA.



Dr. DRACH Doris,

Bahnstraße 2, 2351 Wr. Neudorf,

0676/6705200, ordination@dr-drach.at , keine Kassen.



Dr. EIPELTAUER Eduard,

Bahnstraße 7/1/3, 2351 Wr. Neudorf,

02236/24298, keine Kassen.



Dr. GINGOLD Sabine,

Carl-Prenninger-Straße 2/13, 2351 Wr. Neudorf,

0650/7211318, keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Stadter OG,

Hauptstraße 43, 2351 Wr. Neudorf,

02236/61111, alle Kassen.



Dr. KOLOMAZNIK Kurt,

Reisenbauerring 7/4/1, 2351 Wr. Neudorf,

02236/46183, alle Kassen.



Dr. KRENN Peter, Parkstraße 33,

2351 Wr. Neudorf, 02236/62120, alle Kassen.



Dr. LINETZKY Anna,

Reisenbauerring 7/1, 2351 Wr. Neudorf,

02236/46905, keine Kassen.



Dr. SCHWINGENSCHLÖGL Thomas,

Reisenbauerring 5/1/1/5, 2351 Wr. Neudorf,

02236/865910, www.dr-schwingenschloegl.at , keine Kassen,.



Dr. ZELENKA Liselotte,

Reisenbauerring 1/3/2, 2351 Wr. Neudorf,

02236/860091, l.zelenka@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. NOURI Alireza,

Hauptstraße 31/2, 2351 Wr. Neudorf,

02236/677776, www.arzt-wienerneudorf.at , alle Kassen.



Dr. POLZER Ilona,

Schillerstraße 26, 2351 Wr. Neudorf,

02236/49693, www.gesundeaugen.at ,

praxis@gesundeaugen.at , keine Kassen.