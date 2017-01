St. Pölten Land

ABSDORF

Dr. MAURER Wolfgang, Bahnhofstraße 2,

3125 Absdorf, 02786/6858, alle Kassen.



ALTLENGBACH

Dr. EGGER Stefan Franz,

MPH, Hochstrass 593, 3033 Altlengbach,

02773/43603, keine Kassen.



Dr. KUTSCHERA Peter,

Hochstraß 593, 3033 Altlengbach,

02773/43603, keine Kassen.



Dr. MALLI Günther,

Hauptstraße 171/4, 3033 Altlengbach,

02774/6420, 0664/6214463, alle Kassen.



MR Dr. SCHWEIGHOFER Alois,

MAS, Auhofstraße 28, 3033 Altlengbach,

www.schweighofer.or.at , dr.schweighofer@aon.at , keine Kassen.



MR Dr. SCHWEIGHOFER Alois, MAS,

Nr. 31, 3033 Altlengbach, 02774/2352,

www.schweighofer.or.at , dr.schweighofer@aon.at , alle Kassen.



ASPERHOFEN

MR Dr. SCHREFL Günther,

Barbaragasse 1, 3041 Asperhofen,

02772/58244, alle Kassen.



BISCHOFSTETTEN

Dr. KRANABETTER Anton Werner,

Kirchenplatz 4, 3232 Bischofstetten,

02748/8200, a.w.kranabetter@aon.at , alle Kassen.



BÖHEIMKIRCHEN

Dr. CHAHROUR Rene,

Untere Hauptstraße 24, 3071 Böheimkirchen,

02743/2400, alle Kassen.



Dr. GINSTHOFER-SCHWETZ Katharina,

Hochfeldstraße 21, 3071 Böheimkirchen,

0699/11689030, doc.ginsthofer-schwetz@gmx.at , keine Kassen.



Dr. PÖLL-POWONDRA Edith,

Untere Hauptstraße 24, 3071 Böheimkirchen,

02743/2227-22, keine Kassen.



Dr. POWONDRA Christoph,

Untere Hauptstraße 24, 3071 Böheimkirchen,

02743/2227, alle Kassen.



Dr. RUCZIZKA Ilse,

Jakobistraße 16/1/1, 3071 Böheimkirchen,

0676/3712236, ruczizka@utanet.at , keine Kassen.



EICHGRABEN

Dr. BARON-PEGANZ Elke,

Paukhofstraße 48, 3032 Eichgraben,

0676/3315753, e.baron-peganz@kabsi.at , keine Kassen.



Dr. FERTSCHAK Michael,

Fichtenstraße 6, 3032 Eichgraben,

02773/46493, alle Kassen.



Dr. KLAUSGRABER Astrid,

Kirchengasse 8, 3032 Eichgraben,

02773/46680, alle Kassen.



Dr. PRAMMER Claudia,

Ganghofer Straße 9, 3032 Eichgraben,

0699/12054108, office@homoeopathie-prammer.at , keine Kassen.



Dr. REHFELD-SCHWARZER Gabriele,

Hauptstraße 101, 3032 Eichgraben,

0676/9330370, 02773/42478,

dr.rehfeld@aon.at , keine Kassen.



Dr. SKRIVANEK Edith,

Paukhofstraße 48, 3032 Eichgraben,

02773/43191, edith@dr-skrivanek.at , keine Kassen.



ESCHENAU

Dr. SCHINDL-RÖDER Vera,

Kirchengasse 6, 3153 Eschenau,

02762/6728124, keine Kassen.



FRANKENFELS

Dr. BRACHINGER Martin,

Markt 100, 3213 Frankenfels,

02725/400, alle Kassen.



GEMEINLEBARN

Dr. KURDI Miklos,

Ortsstraße 6, 3133 Gemeinlebarn,

02276/6626, 0663/827215, alle Kassen.



GERERSDORF

Dr. KAUFMANN Marion,

Geroldstraße 20, 3385 Gerersdorf,

0676/3785084, dr-marionkaufmann@aon.at , keine Kassen.



HAFNERBACH

Dr. DUBSKY Maria,

Marienplatz 2/2, 3386 Hafnerbach, alle Kassen

.

Dr. PICHLER Rafael,

Am Kogel 15, 3386 Hafnerbach,

0660/1982555, keine Kassen.



HERZOGENBURG

Dr. WOLF-HÖBART Christina Maria,

Wiesfeldstraße 14, 3130 Herzogenburg,

02782/81224, www.dr-wolf-hoebart.at ,

wolfossarn@aon.at , keine Kassen.



Dr. AZIZIAN Jasmin,

Oberwinden 8, 3130 Herzogenburg,

0664/4277734, keine Kassen.



Dr. BRUCKNER Susanne,

Wiener Straße 11, 3130 Herzogenburg,

0664/2319297, www.drbruckner.at , keine Kassen.



Dr. GÖTZ Gerold,

Jubiläumsstraße 1, 3130 Herzogenburg,

02782/82400, alle Kassen.



Dr. GRAHOVAC Claudia Elisabeth,

Kirchenplatz 3, 3130 Herzogenburg,

0676/5008334, keine Kassen.



Dr. PETRAK Rudolf,

Blockhausgasse 18, 3130 Herzogenburg,

rudolf.petrak@aon.at , keine Kassen.



Dr. PETRAK Wilhelm,

Zeugamtsgasse 19, 3130 Herzogenburg,

02782/86303, w.petrak@utanet.at , keine Kassen.



Dr. SEIDLER-SILBERMAYR Sophia,

Rathausplatz 8, 3130 Herzogenburg,

02782/83140, alle Kassen.



Dr. SEIDLER-SILBERMAYR Sophia,

Ziegelweg 2, 3130 Herzogenburg, keine Kassen.



MR Dr. SPEISER Hans-Gerhard,

Leopold-Figl-Gasse 4, 3130 Herzogenburg,

02782/84920, alle Kassen.



Dr. ZIEGLER Robert, Kirchenplatz 3,

3130 Herzogenburg, 02782/84900, alle Kassen.



HOFSTETTEN/GRÜNAU

Dr. ZELLER Eduard, Hauptplatz 10,

3202 Hofstetten/Grünau, 02723/2939, alle Kassen.



Dr. AICHBERGER-AMBROZY Katharina,

Mariazeller Straße 11, 3202 Hofstetten/Grünau,

02723/8181, keine Kassen.



Dr. STANZEL-KAINZ Margrit,

Hauptplatz 3-5, 3203 Hofstetten/Grünau,

0676/3145680, m.stanzel-k@kstp.at , keine Kassen.



INNERMANZING

Dr. FRANKE Henriette Barbara,

Nussallee 210/1/1, 3052 Innermanzing,

02774/28851, www.arzt-franke.at , ordi@arzt-franke.at ,

keine Kassen.



KAPELLN

Dr. HAUMBERGER Waltraud,

Thalheim 38, 3141 Kapelln,

w.haumberger@aon.at , keine Kassen.



KARLSTETTEN

Dr. ROTTER Herwig,

Wieshöfstraße 14, 3121 Karlstetten,

02741/7300, www.dr-rotter.at , alle Kassen.



KASTEN

Dr. FEHRMANN Regina,

Nr. 22 A, 3072 Kasten,

02744/5300, 02744/8652, alle Kassen.



KIRCHBERG/PIELACH

Dr. WILLMANN Clemens,

Schloßstraße 3, 3204 Kirchberg/Pielach,

02722/7200, clemens.willmann@aon.at , alle Kassen.



Dr. WILLMANN Clemens,

Rosenweg 1, 3204 Kirchberg/Pielach,

clemens.willmann@aon.at , keine Kassen.



Dr. GRONISTER Doris,

Bahnhofstraße 5, 3204 Kirchberg/Pielach,

0664/5137525, keine Kassen.



Dr. HINTEREGGER Stephan,

Stolzgasse 10, 3204 Kirchberg/Pielach,

0650/8635272, keine Kassen.



Dr. LIENBACHER Gerhard,

Schloßstraße 2/1/3, 3204 Kirchberg/Pielach,

02722/7300, ordi.lienbacher@medway.at , alle Kassen.



KIRCHSTETTEN

Dr. BURG Rudolf,

Wiener Straße 40, 3062 Kirchstetten,

02743/8200, alle Kassen.



Dr. SCHINDL-RÖDER Vera,

Wiener Straße 40, 3062 Kirchstetten,

02743/8200, keine Kassen.



KLEINRUST

Dr. GRIEßLER Bettina,

Florianigasse 4, 3123 Kleinrust,

02782/84020, alle Kassen.



LAABEN

Dr. RUZICKA Martin,

Nr. 26/11, 3053 Laaben, 02774/29396,

martin.ruzicka@kabsi.at , alle Kassen.



MARIA-ANZBACH

Univ.Doz. DDr. LÄNGLE Alfried,

Götzwiesen 44, 3034 Maria-Anzbach,

02772/55655, alfried.laengle@existenzanalyse.org ,

keine Kassen.



Dr. TENORA Karl jun.,

Hauptstraße 192, 3034 Maria-Anzbach,

02772/52475, alle Kassen.



MARKERSDORF

Dr. AUER Ernst, Nr. 28,

3384 Markersdorf, 02749/2641,

palstek20@hotmail.com , alle Kassen.



Dr. KLEINBICHLER Dietmar Rudolf,

Reiterhofgasse 1, 3385 Markersdorf,

02749/50300, alle Kassen.



Dr. KLEINBICHLER Sigrid,

Reiterhofgasse 1, 3385 Markersdorf,

02749/5030-13, keine Kassen.



MICHELBACH

Dr. FEHRMANN Regina,

Markt 7, 3074 Michelbach,

02744/8652, BVA.



NEIDLING

Dr. SCHULTES Gernot,

Walter-Eder-Straße 2, 3110 Neidling,

02741/8672, www.arzt-neidling.at , alle Kassen.



NEULENGBACH

Dr. FOHRINGER Herbert,

Kohlreitstraße 382/2/1, 3040 Neulengbach,

02772/53950, dr.fohringer@aon.at , alle Kassen.



Dr. HELM Josef,

Steinriedlgasse 275, 3040 Neulengbach,

02772/54848, www.dr-helm.at , ordination@dr-helm.at , keine Kassen.



Dr. LEDER Alexandra,

Wiener Straße 49/2, 3040 Neulengbach,

02772/52888, ordination@doktorleder.at , alle Kassen.



Dr. MALLI Günther,

Haager Straße 295, 3040 Neulengbach,

02774/6420, keine Kassen.



Dr. REINTHALLER Christa,

Wiener Straße 33, 3040 Neulengbach,

0676/4165984, christa.reinthaller@aon.at , keine Kassen.



Dr. RIEGER Ferdinand,

Engländergasse 177, 3040 Neulengbach,

02772/55424, 0664/3582223, f.rieger@riegermed.at , keine Kassen.



MR Dr. SCHMOTZ Peter,

Ebersberg 44, 3040 Neulengbach,

02772/52323, alle Kassen.



NUßDORF

Dr. HASLHOFER-JÜNNEMANN Ingeborg, MAS,

Sonnenweg 10, 3134 Nußdorf, 02783/7100,

dr.haslhofer@medway.at , alle Kassen.



OBERGRAFENDORF

Dr. BIEDERMANN Anton,

Hauptstraße 3, 3200 Obergrafendorf,

02747/3262, BVA, VA, SVA, KFA.



Dr. FISCHER Andreas,

Fabrikgasse 22, 3200 Obergrafendorf,

02747/2592, dr.a.fischer@medway.at , alle Kassen.



Dr. HASELHOFER Beate,

Bachgasse 33, 3200 Obergrafendorf,

02747/8549, keine Kassen.



MR Dr. JAWAD Hayder,

Dr.-Karl-Renner-Straße 9, 3200 Obergrafendorf,

02747/8543, alle Kassen.



OBERWÖLBLING

Dr. BARNATH Andreas,

Unterer Markt 21, 3124 Oberwölbling,

02786/77182, alle Kassen.



OLLERSBACH

Dr. RAMETSTEINER Barbara,

Oberndorfer Straße 3, 3061 Ollersbach,

0664/4838541, barbara.rametsteiner@gmx.at , keine Kassen.



PRINZERSDORF

MR Dr. THALHAMMER Josef,

Rosegger-Straße 18, 3385 Prinzersdorf,

02749/8300, alle Kassen.



Dr. WURSTBAUER Birgit,

Rosegger Straße 18, 3385 Prinzersdorf,

02749/8300, alle Kassen.



PYHRA

Dr. FORGHANI-ARANI Khashayar,

Am Luberg 13, 3143 Pyhra, Keine Kassen.



Dr. SALZMANN Mathias,

Hauptstraße 42, 3143 Pyhra,

02745/2200, alle Kassen.



RABENSTEIN

Dr. PRANDSTÄTTER Magdalena,

Marktplatz 8/Top 2, 3203 Rabenstein,

0650/6200581, keine Kassen.



Dr. STOLZ Michael, MAS,

Marktplatz 8, 3203 Rabenstein,

02723/2368, www.art-of-help.at , m.stolz@art-of-help.at , alle Kassen.



ST. MARGARETHEN/SIERNING

Dr. TRISCHLER Caroline,

Hauptstraße 10, 3231 St. Margarethen/Sierning,

0680/2447762, keine Kassen.



STÖSSING

Dr. KLIMA Anna, Stössing 106,

3073 Stössing, ordination@dr.klima.at , keine Kassen.



TRAISMAUER

Dr. LUKESTIK Markus,

Wiener Straße 18, 3133 Traismauer,

02783/41404, alle Kassen.



Dr. PETRAK Rudolf,

Zur Donau 4, 3133 Traismauer,

02783/7607, rudolf.petrak@aon.at , keine Kassen.



Dr. PETRAK Wilhelm,

Zur Donau 4, 3133 Traismauer,

02783/7607, w.petrak@utanet.at , alle Kassen.



Dr. PRAMENDORFER Wolfgang,

Jubiläumsstraße 19, 3133 Traismauer,

02783/7700, alle Kassen.



UNTERWOLFSBACH

Dr. WIRTH Volkmar Alexander,

Nr. 30, 3061 Unterwolfsbach,

0680/1303059, keine Kassen.



WALD

Dr. JEITLER Johann Franz,

Am Eichberg 9, 3144 Wald,

02745/2966, keine Kassen.



WEIßENKIRCHEN/PERSCHLING

Dr. HAAS Jürgen, Hauptstraße 19,

3142 Weißenkirchen/Perschling, 02784/2200,

office@urologie-haas.at , alle Kassen.



WILHELMSBURG

MR Dr. HOLZHAUSER Franz Christian, MAS,

Bahnhofstraße 22, 3150 Wilhelmsburg, 02746/2350,

franz.holzhauser@kstp.at , alle Kassen.



MR Dr. HOLZHAUSER Franz Christian, MAS,

Uferstraße 23, 3150 Wilhelmsburg,

0699/10100814, franz.holzhauser@kstp.at , keine Kassen.



Dr. HOLZHAUSER Irene,

Bahnhofstraße 22, 3150 Wilhelmsburg,

02746/2350, keine Kassen.



Dr. MELLAUNER Viktoria,

Obere Hauptstraße 22, 3150 Wilhelmsburg,

02746/8300, alle Kassen.



Dr. PINZ Rosemarie,

Uferstraße 17, 3150 Wilhelmsburg,

02746/5269, keine Kassen.



Dr. REGLER Edith,

Siedlerstraße 2, 3150 Wilhelmsburg,

02746/8329, alle Kassen.



Dr. TEUMANN Erik,

Fleschplatz 2, 3150 Wilhelmsburg,

0664/2050044, keine Kassen.



Dr. WEBER Erwin,

Lilienfelder Straße 52/2/1,

3150 Wilhelmsburg, 02746/3746,

erweb419@hotmail.com , alle Kassen.



