ABSDORF

Dr. ROCH Gerhard,

Bahnhofstraße 11, 3462 Absdorf, 02278/2217,

www.dr-roch.at , ordi@dr-roch.at , alle Kassen.



ATZENBRUGG

MR Dr. GROSSAUER Karl, St. Pöltner Straße 37,

3452 Atzenbrugg, 02275/5210, 0664/3802946,

www.dr-grossauer.at , ordination@dr-grossauer.at , keine Kassen.



Dr. WITSCH Vera,

Hütteldorfer Straße 3-5, 3452 Atzenbrugg,

02275/5253, alle Kassen.



FELS/WAGRAM

Dr. SAPINSKY Jens,

Untere Marktstraße 16, 3481 Fels/Wagram,

02738/22258, alle Kassen.



Dr. STEFFEL Raphaela,

Untere Marktstraße 16, 3481 Fels/Wagram,

02738/22258, keine Kassen.



Dr. GUGGENBERGER Werner,

Wiener Straße 71, 3481 Fels/Wagram,

0664/73229740, www.chirurgie-guggenberger.at ,

ordination@chirurgie-guggenberger.at , keine Kassen.



GÖSING AM WAGRAM

Dr. SAPINSKY Jens,

Untere Zeile 7, 3482 Gösing am Wagram, alle Kassen.



GRAFENWÖRTH

Dr. FABINYI Martina Adelheid,

Markt 15, 3484 Grafenwörth, 02738/2366, alle Kassen.



Dr. SCHMIDBAUER Elke,

Hofgarten 1, 3484 Grafenwörth, 0664/7928681,

kinderarzt@schmidbauer.cc , keine Kassen.



GROßWEIKERSDORF

Dr. BENCZAK Stefan,

Mühlweg 3, 3701 Großweikersdorf,

docbenczak@gmail.com , alle Kassen.



MR Dr. GALLE Anton K.,

Wiener Straße 23, 3701 Großweikersdorf,

02955/70336, alle Kassen.



Univ.Prof. Dr. SATOR Michael Walter,

Bahnstraße 13, 3701 Großweikersdorf, 02955/70214,

michael.sator@meduniwien.ac.at , keine Kassen.



a.o.Univ.Prof. Dr. SATOR-KATZENSCHLAGER Sabine,

Bahnstraße 13, 3701 Großweikersdorf, 02955/70214,

www.schmerzzentrum.at , med@schmerzzentrum.at , keine Kassen.



HADERSFELD

Dr. HADJIIVANOV Valery,

Feldgasse 5, 3422 Hadersfeld, 0676/4239778,

www.internist.or.at , hadjiivanov_v_dr_med@hotmail.com ,

keine Kassen.



HINTERSDORF

Dr. NEIDHART Elisabeth,

Haselbacher Straße 56 b, 3413 Hintersdorf, 02242/2003,

www.ganzheitsmedizin-dr-neidhart.at , keine Kassen.



JUDENAU

Dr. PREM Andreas Josef,

Florianipark 11, 3441 Judenau, 02274/7831,

andreas.prem@medway.at , alle Kassen.



KATZELSDORF

Dr. KAISER Gerhard, Schulstraße 45,

3434 Katzelsdorf, 02273/7111,

kaiser.arzt@aon.at , alle Kassen.



KIRCHBERG/WAGRAM

Dr. FRÖMEL Gerhard,

Franz-Roßkopf-Gasse 14, 3470 Kirchberg/Wagram,

02279/2466, info@drfroemel.info , alle Kassen.



Dr. WACHTER Helmut,

Marktplatz 26, 3470 Kirchberg/Wagram,

02279/20200, alle Kassen.



KÖNIGSBRUNN

Dr. OBERHOFER Christa,

Am Kibitzsee 16, 3465 Königsbrunn,

02278/2545, alle Kassen.



KÖNIGSTETTEN

Dr. BRUNNER Wolfgang,

Wiener Straße 33, 3433 Königstetten,

02273/2242, alle Kassen.



LANGENLEBARN

MR Dr. GRZEBYTA Alfred,

Tullner Straße 11, 3425 Langenlebarn, 02272/68400,

0699/11442580, alfred.drgrzebyta@gmx.eu , keine Kassen.



Dr. HAHN-PLACHY Eva Maria,

Wiener Straße 40, 3425 Langenlebarn,

02272/82177, alle Kassen.



LANGENROHR

Dr. HARTENSTEIN Gerhard,

Josef-Reither-Straße 20/2/4, 3442 Langenrohr,

0676/7337703, keine Kassen.



Dr. MAGERL Christa,

Josef-Reither-Straße 20/2/4, 3442 Langenrohr,

02272/7500, alle Kassen.



MICHELHAUSEN

Dr. DORNINGER Josef,

Korngasse 5, 3451 Michelhausen,

02275/5243, alle Kassen.



OLLERN

Dr. SCHAUFLER Dieter,

Hauptplatz 7, 3004 Ollern, 02271/26033,

www.zentrum-mauritiushof.at ,

info@zentrum-mauritiushof.at , keine Kassen.



PIXENDORF

Dr. GINSTHOFER-SCHWETZ Katharina,

Mayerhofstraße 10, 3441 Pixendorf, 0699/711689030,

doc.ginsthofer-schwetz@gmx.at , keine Kassen.



DDr. FALLBACHER Josef,

Am Weichselgarten 4, 3441 Pixendorf,

02275/20040, 01/4092323, keine Kassen.



REIDLING

Dr. HÖRHAN Jürgen,

Leopold-Figl-Platz 5, 3454 Reidling, 02276/21260,

www.lebenskunst.at , office@lebenskunst.at , keine Kassen.



Dr. RABL Rainer,

Leopold-Figl-Platz 4, 3454 Reidling,

02276/2401, alle Kassen.



RIED AM RIEDERBERG

Dr. ZEHETBAUER Gernot,

Hauptstraße 46, 3004 Ried am Riederberg,

02271/2283, keine Kassen.



SIEGHARTSKIRCHEN

Dr. DROUIN Regina,

Ferdinandsplatz 3, 3443 Sieghartskirchen,

02274/2405, regina_drouin@gmx.at , alle Kassen.



Dr. FUCHS Brigitte,

Ferdinandplatz 3, 3443 Sieghartskirchen,

02274/2405, dr.b.fuchs@gmx.at , keine Kassen.



Dr. KERBL-HOFINGER Renate,

Untere Marktstraße 11a, 3443 Sieghartskirchen,

02274/2464, dr.renate.kerbl@gmx.at , alle Kassen.



ST. ANDRÄ-WÖRDERN

Dr. AUNER Christoph,

Eduard-Klinger-Straße 19, 3423 St. Andrä-Wördern,

02242/33828, dr.christoph.auner@gmx.at , keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Mann & Dr. Wieshaider,

Hauptstraße 29, 3423 St. Andrä-Wördern,

02242/32526, alle Kassen.



MR Dr. HEXEL Konrad,

Hagenbachgasse 15, 3423 St. Andrä-Wördern,

02242/38167, drhexel@dhs.at , keine Kassen.



Dr. HÖß Dietmar,

Kirchenweg 9, 3423 St. Andrä-Wördern,

0699/11354783, keine Kassen.



Dr. KEIL Ursula, Kirchenweg 9,

3423 St. Andrä-Wördern, 0650/4150190,

keine Kassen.



Ing. Dr. KIMMERSDORFER Sissy,

Donaustraße 20/6, 3423 St. Andrä-Wördern,

0660/6753088, ordi@kinderarzt-staw.at , keine Kassen.



Dr. ULLRICH Rainer,

Riegergasse 15, 3423 St. Andrä-Wördern,

02242/38899, 0676/5050050, ordi@rainer-ullrich.at ,

alle Kassen.



Dr. ULLRICH Rainer,

Riegergasse 13, 3423 St. Andrä-Wördern,

0676/5050050, ordi@rainer-ullrich.at , keine Kassen.



Dr. WIMMER-LACKNER Edith,

Kirchenweg 9, 3423 St. Andrä-Wördern,

edith.wimmer-lackner@gmx.at , keine Kassen.



Dr. SCHNÜRL-HOFMEISTER Sonja,

Hauptstraße 32, 3423 St. Andrä-Wördern, 0699/19077689,

www.dr-sonja-schnuerl.at , ordination@dr-sonja-schnuerl.at , keine Kassen.



ST. JOHANN

Dr. BECSI Klemens,

Linke Zeile 13, 3484 St. Johann, keine Kassen.



Dr. LUTOMSKA-KAUFMANN Beate,

Linke Zeile 13, 3484 St. Johann,

0650/3407000, keine Kassen.



Dr. RICHTER Helge,

Linke Zeile 13, 3484 St. Johann, 02738/77121,

www.richter.md , helge@richter.md , keine Kassen.



TULLN/DONAU

Dr. SCHABEL Lars,

Rudolf-Buchinger-Straße 5, 3430 Tulln/Donau,

0664/5422262, www.doktorschabel.at ,

ordination@doktorschabel.at , keine Kassen.



Dr. ADIB-SHAYBANI Mehnaz Tehrani,

Staasdorfer Straße 15, 3430 Tulln/Donau,

0699/10418288, keine Kassen.



Dr. BECKER Andrea,

Anton-Bruckner-Straße 2-6/2/3/17,

3430 Tulln/Donau, 0699/11929151, keine Kassen.



Dr. BICHLER Franz,

Rudolf-Buchinger-Straße 16, 3430 Tulln/Donau,

02272/62819, www.arztverzeichnis.at/drbichlerfranz ,

bichler.franz@aon.at , alle Kassen.



Dr. FRANK-SCHAFFLER Claudia,

Staasdorfer Straße 15, 3430 Tulln/Donau, 0676/6623676,

claudia.frank@gmx.at , keine Kassen.



Dr. HÜBL Dieter,

Rudolf-Buchinger-Straße 30-32/3/29, 3430 Tulln/Donau,

0699/17069999, www.hnoarzt.cc , keine Kassen.



Dr. JUDT Walter,

Robert-Stolz-Straße 3, 3430 Tulln/Donau,

02272/62938, dr.walter.judt@aon.at , alle Kassen.



Prim. Dr. KIENBACHER Thomas,

Staasdorfer Straße 8, 3430 Tulln/Donau,

02272/64564, keine Kassen.



Dr. LANDAUF Eleonore,

Minoritenplatz 4-5, 3430 Tulln/Donau,

0676/5599070, keine Kassen.



Dr. LAZCANO-KRAUPP Elisabeth,

Staasdorfer Straße 15, 3430 Tulln/Donau, 0699/29244148,

elisabeth.lazcano@chello.at , keine Kassen.



Dr. LOIBL Markus,

Staasdorfer Straße 15, 3430 Tulln/Donau,

0699/20983999, keine Kassen.



Dr. ORASCHE Sylvia,

Franz-Josef-Straße 11, 3430 Tulln/Donau,

02272/82122, dr.sylvia@orasche.at , keine Kassen.



Dr. PICHLER-HÜBSCHMANN Corina Andrea,

Staasdorfer Straße 15, 3430

Tulln/Donau, 0676/6019969,

corinapichler@yahoo.com , keine Kassen.



Dr. PINTER Barbara,

Gunthergasse 63, 3430 Tulln/Donau,

02272/64799, alle Kassen.



Dr. POINSTINGL Peter,

Karl-Metz-Gasse 4, 3430 Tulln/Donau,

02272/82008, office@lebenundbewegen.at , keine Kassen.



Dr. PRENNER-PARICH Claudia,

Langenlebarner Straße 1, 3430 Tulln/Donau,

0676/4196831, keine Kassen.



Dr. SCHMIDL Ernst,

Siegfried-Ludwig-Straße 2, 3430 Tulln/Donau,

02272/62924, alle Kassen.



Dr. SPRINZL Gabriele,

Karl-Metz-Gasse 4, 3430 Tulln/Donau,

0664/73721395, keine Kassen.



Hofrat Dr. STANGL Willibald,

Wildgasse 7, 3430 Tulln/Donau,

02272-62995, keine Kassen.



Dr. TITSCHER-HARING Birgit Susanne,

Staasdorfer Straße 15/8, 3430 Tulln/Donau, 02272/20244,

www.dr-titscher-haring.at , dr-titscher-haring@gmx.at , alle Kassen.



Dr. TREIBER Sabine,

Karl-Metz-Gasse 22, 3430 Tulln/Donau, 0664/8923684,

www.psy-tulln.at , praxis@psy-tulln.at , keine Kassen.



Dr. WAROSCHITZ Sandra,

Langenlebarner Straße 1, 3430 Tulln/Donau,

0650/9996623, sandra.waroschitz@homoeopathie-tulln.at ,

keine Kassen.



Dr. WIESAUER Hermann,

Heinrich-Öschl-Gasse 17, 3430 Tulln/Donau,

02272/81990, keine Kassen.



WAGRAM/WAGRAM

Dr. FABINYI Martina Adelheid,

Schulstraße 3, 3483 Wagram/Wagram,

02738/2400, alle Kassen.



WÜRMLA

Dr. HONEDER Franz-Josef,

St. Pöltner Straße 6, 3042 Würmla,

02275/8213, alle Kassen.



Dr. NENTWICH Klaus,

D’Lust 7, 3042 Würmla, keine Kassen.



ZEISELMAUER

Dr. BIJAK Michaela,

Balmunggasse 6, 3424 Zeiselmauer, 0650/8207517,

michaela.bijak@inode.at , keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. K. Grassegger & Dr. E. Boulanger OG,

Kirchenplatz 10, 3424 Zeiselmauer, 02242/705550, alle Kassen.



ZWENTENDORF

Dr. RICHTER Harald,

Kastanienallee 4, 3435 Zwentendorf,

02277/2208, alle Kassen.

