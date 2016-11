WR. NEUSTADT

BAD ERLACH

MR Dr. CHLOPCIK Viktor,

Aspanger Straße 35, 2822 Bad Erlach,

02627/48520, alle Kassen.



Dr. JUNGMEISTER Günther,

Hauptstraße 4/7, 2822 Bad Erlach,

02627/81260, alle Kassen.



Dr. SCHWARZ Günther,

Hohe-Wand-Gasse 6, 2822 Bad Erlach,

schwarz.gue@gmx.at , keine Kassen.



BAD FISCHAU

Dr. PUTZ Marianne, Kapellenstraße 1,

2721 Bad Fischau, 02639/27010,

www.doktorputz.at , keine Kassen.



MR Dr. URBAN Martin,

Hauptstraße 28, 2721 Bad Fischau,

02639/2455, alle Kassen.



BAD SCHÖNAU

Dr. TYMCIW Manfred,

Kurhausstraße 11, 2853 Bad Schönau,

02646/8582, alle Kassen.



BROMBERG

Dr. WANKE-JELLINEK Christoph,

Markt 2, 2833 Bromberg, 02629/8214,

wankeordi@gmail.com , alle Kassen.



EBENFURTH

Dr. FERSTL Holger Thomas,

B.AC., Gewerbezone 8, 2490 Ebenfurth,

www.maritime-medizin.at , keine Kassen.



Dr. GLOCK Thomas,

Schloßgasse 14, 2490 Ebenfurth,

02624/52633, alle Kassen.



EGGENDORF

Dr. HARIRI Keyhan,

Waldgasse 12, 2601 Eggendorf,

0699/10301240, kh@keyhanhariri.com ,

keine Kassen.



MR Dr. MARTYNIEC Dietrich,

Hauptstraße 89, 2492 Eggendorf,

02622/73249, dr.martyniec@aon.at , alle Kassen.



Dr. NEUBER Edwin,

Inselweg 1, 2492 Eggendorf,

2622/73270, Alle Kassen.



Dr. RAUSCH Jochen,

Waldgasse 12, 2601 Eggendorf, BVA.



FELIXDORF

Dr. RAUSCH Jochen,

Stadiongasse 1, 2603 Felixdorf,

02628/62243, alle Kassen.



Dr. SAUERSCHNIG Simon,

Fabriksgasse 10, 2603 Felixdorf, 02628/62466,

sauerschnig.simon@gmx.at , alle Kassen.



Dr. VIGL Harald,

Hauptstraße 43, 2603 Felixdorf, keine Kassen.



GUTENSTEIN

Dr. WANZENBÖCK Michael,

Hauptstraße 82, 2770 Gutenstein, 02634/7200, 0676/3166844,

www.wanzi.at , ordination@wanzi.at , alle Kassen.



HOCHNEUKIRCHEN

Dr. WANECEK Anton,

Kastanienweg 1/1, 2852 Hochneukirchen,

02648/20205, ordination@meinlandarzt.at , alle Kassen.



HOLLENTHON

Dr. HUBER Helga Maria,

Nr. 70, 2812 Hollenthon, 02645/7434,

ordi.drhuber@aon.at , keine Kassen.



KATZELSDORF

Dr. BOGAD Rudolf,

Pürrergasse 4, 2801 Katzelsdorf, 02622/78208,

rudi.bogad@tele2.at , alle Kassen.



Mag. Dr. BUCHEGGER Michaela,

Römerweg 11, 2801 Katzelsdorf,

0699/19770212, keine Kassen.



Dr. TEUBL Gabriele,

MSc, MBA, Hauptstraße 27, 2801 Katzelsdorf,

0664/5067433, keine Kassen.



KIRCHSCHLAG IN DER BUCKLIGEN WELT

Dr. JAKEL Renate,

Kirchengasse 8, 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt,

02646/2344, alle Kassen.



Dr. SOKOL Julia,

Hauptplatz 26, 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt,

02646/27072, alle Kassen.



KLEINWOLKERSDORF

Dr. SANTHA Georg,

Hauptstraße 15, 2821 Kleinwolkersdorf, 0699/10987890,

georg.santha@gmx.at , keine Kassen.



KRUMBACH

Dr. FABER-MOSER Karin Maria,

Marktstraße 17, 2851 Krumbach,

02647/42200, faber-moser@gmx.at , keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Schwarz & Dr. Harter OG,

Marktstraße 17, 2851 Krumbach, 02647/42200, alle Kassen.



Dr. SCHWARZ Günther, Marktstraße 17, 2851 Krumbach,

02647/42200, schwarz.gue@gmx.at , alle Kassen.



LANZENKIRCHEN

Dr. DOCK Ludwig,

Arztgasse 205, 2821 Lanzenkirchen,

02627/45494, alle Kassen.



LICHTENEGG

Dr. WANKE-JELLINEK Christoph,

Hauptstraße 22, 2813 Lichtenegg,

02643/2224, wankeordi@gmail.com , alle Kassen.



LICHTENWÖRTH

MR Dr. LIST Josef,

Karl-Albrecht-Gasse 5, 2493 Lichtenwörth,

02622/75266, alle Kassen.



Dr. LEITNER Josef,

Feldgasse 5, 2493 Lichtenwörth, 0664/4010679,

office@drjosefleitner.at , keine Kassen.



MAIERSDORF

Dr. ZÖCHINGER Gerhard,

Gemeindeamt, 2724 Maiersdorf,

02638/8960, BVA, KFA.



MARKT PIESTING

Dr. ENZELSBERGER Markus,

Gutensteiner Straße 1B, 2753 Markt Piesting,

02633/42510, markusenzelsberger@gmx.at , alle Kassen.



Dr. KLINGER Margit,

Wöllersdorfer Straße 9, 2753 Markt Piesting,

0681/10339010, keine Kassen.



MIESENBACH

Dr. DEISER Heinz Peter,

Nr. 240, 2761 Miesenbach, 02632/8235,

ordination@waldegg.co.at , alle Kassen.



Dr. ZENS Karin,

Reichental 162, 2761 Miesenbach,

0676/6676872, keine Kassen.



MUTHMANNSDORF

Dr. ZÖCHINGER Gerhard,

Schulgartenstraße 58, 2723 Muthmannsdorf,

02638/88920, alle Kassen.



PERNITZ

Dr. GÖRG-SINGER Maria,

Hauptstraße 96, 2763 Pernitz, 02632/72259, 02632/72111,

www.goerg-singer.at , ordination@goerg-singer.at , keine Kassen.



Dr. GÖRG-SINGER Maria,

Kellergasse 16, 2763 Pernitz, 02632/73676,

www.goerg-singer.at , ordination@goerg-singer.at , keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Scheiblbrandner & Partner,

Hauptstraße 96, 2763 Pernitz, 02632/72111, alle Kassen.



GRUPPENPRAXIS Drs. Martin & Gerda Bluhme,

Hauptstraße 77, 2763 Pernitz, 02632/72474, alle Kassen.



Dr. HEBENSTREIT-POSCHER Rosemarie,

Peter-Rosegger-Straße 5, 2763 Pernitz, 02632/74777,

hebros@aon.at , keine Kassen.



Dr. PRÖLL Hildegard,

Nordstraße 4 (Gem.Waidmannsfeld), 2763 Pernitz,

02632/73500, alle Kassen.



Dr. SCHEIBLBRANDNER Hadwin,

Hauptstraße 96, 2763 Pernitz,

02632/72111, alle Kassen.



Dr. SCHEIBLBRANDNER Hadwin,

Franz-Hofer-Straße 22, 2763 Pernitz, keine Kassen.



ROHR IM GEBIRGE

Dr. HUBER-CZADILEK Sabine,

Nr. 24, 2663 Rohr im Gebirge, alle Kassen.



SCHWARZENBACH

Dr. AL-SAYEGH Adil,

Markt 4, 2803 Schwarzenbach,

adil.al-sayegh@gmx.at , alle Kassen.



Dr. DECKER Herta,

Platz 158, 2803 Schwarzenbach,

02645/5214, 0676/9085030, keine Kassen.



Dr. GANSTERER-DECKER Harald,

Platz 158, 2803 Schwarzenbach,

02645/5214, 0664/6402266, keine Kassen.



SOLLENAU

Dr. DUBOVAN Sorina Nedeia,

Hauptplatz 2, 2601 Sollenau, 02628/47275, alle Kassen.



Dr. SCHOLTER Erwin,

Hauptplatz 1, 2601 Sollenau, 02628/47450,

dr.scholter.erwin@aon.at , alle Kassen.



Dr. SIMON Manfred,

Hauptplatz 1, 2601 Sollenau,

02628/42345, keine Kassen.



THERESIENFELD

Dr. RUMPLER Ilse,

Gemeindezentrum, 2604 Theresienfeld,

02622/71245, alle Kassen.



Dr. RUMPLER Ilse,

Waldgasse 5, 2604 Theresienfeld,

02622/71243, keine Kassen.



WALDEGG

Dr. DEISER Heinz Peter,

Hauptstraße 144, 2754 Waldegg, 02633/42570,

ordination@waldegg.co.at , alle Kassen.



WIESMATH

GRUPPENPRAXIS Dr. Klosterer & Dr. Raychart OG,

Wr. Neustädter Straße 47/1, 2811 Wiesmath, 02645/2230,

ordination-wiesmath@gmx.at , alle Kassen.



WINZENDORF

Dr. POPP Christine,

Römerweg 300, 2722 Winzendorf,

02638/2227, keine Kassen.



Dr. POPP Ludwig jun.,

Römerweg 300, 2722 Winzendorf,

02638/22227, alle Kassen.



WÖLLERSDORF

Dr. REITSTÄTTER Katrin,

Hammerschmiede 1, 2752 Wöllersdorf,

02633/43434, www.dr-reitstaetter.at ,

arzt@dr.reitstaetter.at , alle Kassen.



ZILLINGDORF

Dr. NEUBER Edwin,

Hauptplatz 1, 2491 Zillingdorf,

02624/55929, alle Kassen.



Dr. HONC Cornelia,

Lindengasse 32, 2491 Zillingdorf,

0699/11130757, c.honc@gmx.at , keine Kassen.



WR. NEUSTADT

Dr. AMERSIN-ASCHAUER Claudia,

Babenbergerring 5, 2700 Wr. Neustadt,

0660/6544360, keine Kassen.



Dr. BALOGH Christian,

Giessergasse 3, 2700 Wr. Neustadt,

02622/22795, alle Kassen.



Dr. BAUMGARTNER Andreas,

Hubertusgasse 27, 2700 Wr. Neustadt, 02622/26777,

www.doktor-baumgartner.at ,

office@doktor-baumgartner.at , alle Kassen.



Dr. BAUMGARTNER Gernot Johannes,

Hauptplatz 13/1, 2700 Wr. Neustadt,

02622/21112, keine Kassen.



Dr. BISCHOF Elisabeth,

Mandlinggasse 9, 2700 Wr. Neustadt, 0676/4615901,

elisabeth.bischof@chello.at , keine Kassen.



Dr. CICHOCKI Gunther,

Pleyergasse 2 A, 2700 Wr. Neustadt, 02622/22907,

www.dr-cichocki.at , alle Kassen.



Dr. DINHOBL Martina Barbara,

Gauermanngasse 15 D/3a, 2700 Wr. Neustadt,

02622/84242, martina.dinhobl@gmx.at , alle Kassen.



Dr. FINK Martina,

Hammerbachgasse 13, 2700 Wr. Neustadt, 02622/89155,

www.martinafink.at , ordination@martinafink.at , keine Kassen.



Dr. FORBELSKY Ursula,

Pöckgasse 8, 2700 Wr. Neustadt,

02622/23020, www.doktor-ursulaforbelsky.at ,

info@doktor-ursulaforbelsky.at , alle Kassen.



Dr. FRIEDL Gerhard,

Schreyergasse 13, 2700 Wr. Neustadt,

0664/2122555, www.diepraxis.at , keine Kassen.



Dr. HAMMERL Birgitta,

Raugasse 22/8, 2700 Wr. Neustadt, keine Kassen.



Dr. HONC Cornelia,

Schneeberggasse 90, 2700 Wr. Neustadt,

c.honc@gmx.at , keine Kassen.



Prim. Dr. KARNER-NECHVILE Angelika,

MBA, MSc, Neuklosterplatz 1, 2700 Wr. Neustadt,

02622/84039, angelika.karner@wienerneustadt.lknoe.at , keine Kassen.



Dr. KLAUSNER Gertrude,

Saubersdorfer Gasse 24, 2700 Wr. Neustadt,

02622/25350, alle Kassen.



Dr. KOLLMANN Marlene,

Hartiggasse 6/2/8, 2700 Wr. Neustadt,

0676/6289511, marlene.kollmann@gmx.at , keine Kassen.



Dr. KOSTNER Bernd,

Hauptplatz 16/3, 2700 Wr. Neustadt,

01/8887307, www.zgm.at , keine Kassen.



Dr. KRACHER Peter,

Pleyergasse 2a, 2700 Wr. Neustadt, 02622/28001,

kracher-gyno@utanet.at , keine Kassen.



Dr. KUTTNER Karl Friedrich,

Hussargasse 20, 2700 Wr. Neustadt,

02622/24929, alle Kassen.



Dr. LOBER Reinhard,

Kindlergasse 4, 2700 Wr. Neustadt,

02622/23262, alle Kassen.



Dr. MAIR Inge,

Theresienfelder Gasse 13, 2700 Wr. Neustadt,

02622/24791, keine Kassen.



Dr. MAIR Wolfgang,

Theresienfelder Gasse 13, 2700 Wr. Neustadt,

02622/26289, alle Kassen.



Dr. MATSCHINER-SCHNEIDER Ingrid,

Rudolf-Kumbein-Gasse 28/20, 2700 Wr. Neustadt,

02622/27752, ordi@drims.at, alle Kassen.



Dr. MEISL Erwin,

Ungargasse 4, 2700 Wr. Neustadt,

0664/1495588, keine Kassen.



Dr. MOSER Richard,

Hammerbachgasse 8, 2700 Wr. Neustadt, 02622/22271,

0664/4534729, www.richard-moser.at , r.moser@a1.net , keine Kassen.



Dr. PAVELKA Eva,

Hauptplatz 13, 2700 Wr. Neustadt, 0699/12370932,

eva.pavelka@chello.at , keine Kassen.



Dr. RATHMANNER Rudolf,

Ferdinand-Porsche-Ring 8, 2700 Wr. Neustadt,

02622/64493, keine Kassen.



Dr REISNER Sophie,

Johann-Strauss-Gasse 14, 2700 Wr. Neustadt, 0664/2665717,

www.kinderdok.at , sophie.reisner@icloud.com , keine Kassen.



Dr. RÜCKERT Oliver,

Bahngasse 39, 2700 Wr. Neustadt, 02622/23417,

dr.o.rueckert@aon.at , alle Kassen.



Dr. SCHMID Georg,

Babenbergerring 7, 2700 Wr. Neustadt, 02622/23498,

georg.schmid1@gmx.at , keine Kassen.



Dr. SCHMID Martha Maria,

Baumkirchnerring 7, 2700 Wr. Neustadt,

0699/1319179, keine Kassen.



Stadtarzt Dr. SCHÖRG Gerhard,

Hubert-Goschler-Gasse 2, 2700 Wr. Neustadt,

keine Kassen.



Dr. SCHRICKER Gabriele,

Babenbergerring 5, 2700 Wr. Neustadt,

02622/27716, dr.schricker@a1.net , alle Kassen.



Dr. SCHWARZECKER-PATZELT Maria,

Stahlgasse 7, 2700 Wr. Neustadt,

02622/22329, schwarzecker.m@medicalnet.at , alle Kassen.



Prim. Dr. TRIMMEL Helmut,

Raugasse 22/8, 2700 Wr. Neustadt, keine Kassen.



Dr. TSCHEPPER Rainer,

Julius-Willerth-Gasse 25, 2700 Wr. Neustadt,

02622/28181, rainer@tschepper.at , alle Kassen.



Dr. TURCU Liselotte,

Zehnergürtel 37, 2700 Wr. Neustadt, 0664/1501723,

dr.turcu@gmx.at , keine Kassen.



Dr. VOGT Stefan,

Brunner Straße 19, 2700 Wr. Neustadt,

02622/2427950, keine Kassen.



Dr. WAGNER Gerald,

Giessergasse 3, 2700 Wr. Neustadt,

0664/4404282, wagner@unfallortho.at , keine Kassen.



Dr. WEHRL Michael Peter,

Schulgasse 7, 2700 Wr. Neustadt,

02622/25130, dr.wehrl@aon.at , alle Kassen.



Dr. WEIDINGER Georg,

Hochburggasse 7, 2700 Wr. Neustadt,

0699/11342978, keine Kassen.



Dr. BAUMGARTNER Markus,

Franz-Kober-Gasse 34a, 2700 Wr. Neustadt,

02622/35115, www.ortho-praxis.at ,

dr.baumgartner@ortho-praxis.at , keine Kassen.



Dr. BRÜNNER Lydia,

Aviatikergasse 3, 2700 Wr. Neustadt,

0699/11821205, lydia.bruenner@gmx.at , keine Kassen.



Dr. FABER-MOSER Karin Maria,

Hauptplatz 13, 2700 Wr. Neustadt,

0650/2338780, faber-moser@gmx.at , keine Kassen.



Dr. FALTL Gabriele,

Zehnergasse 19a, 2700 Wr. Neustadt,

0699/81884859, ordination@drfaltl.at , keine Kassen.



Dr. GIFFINGER Gerlinde,

Zehnergasse 3/3 a, 2700 Wr. Neustadt,

0664/2124357, dr.giffinger@pro-sana.at , keine Kassen.



GRUPPENPRAXIS Dr. Haiden & Dr. Schwarzer,

Wetzsteingasse 2C, 2700 Wr. Neustadt, 02622/81213,

ordination@derhausarzt.at , alle Kassen.



Dr. HAUER Klaudia,

Kollonitschgasse 10/4, 2700 Wr. Neustadt,

02622/3475015, 02622/34750, keine Kassen.



Dr. KAIL Nani,

Günser Straße 60, 2700 Wr. Neustadt,

0699/10331020, keine Kassen.



Dr. MIKL Elisabeth,

Am Fischaufer 17, 2700 Wr. Neustadt,

01/6991424-22, elisabeth.mikl@gmx.at , keine Kassen.



Dr. NEMETH-FALTL Peter Antonio Hubert,

Zehnergasse 19a, 2700 Wr. Neustadt, 0676/9101767,

nemethfaltl@yahoo.de , keine Kassen.



Dr. PLANKENSTEINER Georg,

Grazer Straße 53 a, 2700 Wr. Neustadt,

0676/4316607, keine Kassen.



Dr. PÜRZL Barbara,

Zehnergasse 19 a, 2700 Wr. Neustadt,

0676/9101767, keine Kassen.



Dr. SCHMIDT Sonja,

Grazer Straßer 71/1, 2700 Wr. Neustadt,

02622/24155, sonja.schmidt@chello.at , alle Kassen.



Dr. SCHULER Birgitta,

Bräunlichgasse 23/2, 2700 Wr. Neustadt,

02622/89010, keine Kassen.



Dr. STOCKINGER Veronika,

Haidbrunngasse 18/1, 2700 Wr. Neustadt,

02622/88555, keine Kassen.



Dr. STÖCKL Diana,

Hauptplatz 16, 2700 Wr. Neustadt, 0676/7660006,

ordination@medizin-stoeckl.at , keine Kassen.



DDr. WESSIG Isabella,

Frauengasse 2, 2700 Wr. Neustadt,

0699/12161076, praxis@isabella-wessig.at , keine Kassen.



Dr. ROBERTS Christa,

Wiener Straße 39, 2700 Wr. Neutadt,

02622/66560, keine Kassen.