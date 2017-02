Fasching in Weinburg ist vor allem eins: bunt.

70 Jahre alt, aber lustig und munter wie ewig Jungebliebene - so feierte man das 70er Lumpen-Jubiläum in der Kerschanhalle Weinburg. Der Ideenvielfalt bei der Kostümauswahl war keine Grenzen gesetzt. Mann und Frau setzten sich bunt und bunter in Szene, um der farbenfrohen Jahreszeit ordentlich Tribut zu zollen.