5.763 Personen unterzeichneten im Bezirk St. Pölten bis zu Redaktionsschluss das Volksbegehren „don‘t smoke“. Dieses startete die Ärztekammer zum „Gesundheitsschutz der Österreicher“. Sie macht damit gegen das Kippen des generellen Rauchverbots, das eigentlich im Mai in Kraft treten sollte, mobil. Gefordert wird die 2015 beschlossenen Novelle zum Nichtraucherschutzgesetz.

Unterzeichnet hat das Volksbegehren auch schon Anita Schagerl, die Inhaberin der Frankenfelser Tenne. Obwohl sie selbst Raucherin ist, setzt sie sich für das Nichtraucher-Gesetz ein.

„Ich habe kein Problem damit, zum Rauchen vor die Tür zu gehen“, meint Schagerl. Das sei auch den Gästen eines Lokals zumutbar. Ein generelles Nichtraucher-Gesetz in der Gastronomie ist für sie nicht nur die gesündere, sondern aus jedem Blickwinkel die bessere Alternative. Von den momentan geplanten Jugendschutz-Verschärfungen wie ein Verbot der Unter-18-Jährigen, sich im Raucherbereich eines Lokals aufzuhalten, halte sie nicht viel. „Da wäre mir ein komplettes Rauchverbot lieber“, stellt die Wirtin klar.

„Ich bin selbst Raucherin, habe das Volksbegehren für ein generelles Rauchverbot aber unterschrieben.“ Anita Schagerl, Gastronomin

Beim Mostheurigen Moderbacher in Ober-Grafendorf ist genau das bereits Realität. Christine Moderbacher sieht die Debatte über ein Rauchverbot in der Gastronomie, bei der sich momentan die Geister scheiden, also gelassen. „Wir haben vor einigen Jahren komplett auf Nichtraucher umgestellt und das funktioniert super“, sagt die Lokal-Besitzerin. Nur von zwei Gästen wisse sie, dass diese deswegen nicht mehr kommen. „Ansonsten hat sich an der Besucherzahl nichts geändert“, erzählt Moderbacher. Diejenigen, die beim Heurigenbesuch trotz allem nicht auf eine Zigarette verzichten möchten, können dazu immer noch in den Gastgarten oder im Winter in den überdachten Wintergarten gehen.

„Wir haben vor einigen Jahren komplett auf Nichtraucher umgestellt und das funktioniert super“ Christine Moderbacher

Sehrwohl noch rauchen darf man im Gasthaus Schönau in Frankenfels. Allerdings nur mehr im Schankbereich. Der Rest des Betriebs wird ebenfalls als „Nichtraucher“ geführt. „Das funktioniert eigentlich sehr gut. Die Gäste lassen sich schon erziehen“, lacht Wirtin Luise Doppler, die sich daran erinnert, dass es zu Beginn der Umstellung doch immer wieder Beschwerden gegeben hatte.

„Damals haben schon immer wieder Leute gefragt, ob man im Saal nach dem Essen nicht doch Aschenbecher aufstellen kann. Das hat sich aber völlig gelegt“, ist die Gastronomin zufrieden.

Nicht ganz glücklich ist sie über die momentanen Überlegungen die bisherigen Regelungen zu verschärfen und etwa Unter-18-Jährigen den Zutritt zum Raucherbereich zu verwehren oder ein Verbot der Essensausgabe in diesen Bereichen einzuführen. „Bei uns ist das aufgrund unserer räumlichen Gegebenheiten einfach nicht möglich und wir hätten einen Nachteil gegenüber den anderen Gasthäusern, in denen weiterhin geraucht werden darf“, sagt Doppler.

„Räume Aschenbecher auch mal weg“

Ebenfalls Einheitlichkeit bei der Regelung wünscht sich Selman Salihaj vom Landgasthof Kammerhof in Hofstetten-Grünau. „Ich warte ab, was kommt. Eigentlich ists mir egal“, meint der Gastronom. Momentan habe er getrennte Bereiche für Raucher und Nichtraucher eingerichtet. „Manchmal stelle ich am Sonntag, wenn ich viele Anfragen von Nichtrauchern habe, aber spontan komplett auf ‚Nichtraucher‘ um und räume auch im Raucherbereich einfach die Aschenbecher weg“, erzählt Salihaj. Mit einem generellen Rauchverbot habe der Wirt grundsätzlich auch kein Problem.

„Mir ist nur wichtig, dass es dann auch wirklich für alle Lokale gleichermaßen gilt und nicht in Kneipen beispielsweise weiterhin geraucht werden darf“, meint der Hofstetten-Grünauer Gasthof-Betreiber.

Kein Fan der getrennten Bereiche für Raucher und Nichtraucher ist Josef Kemetner vom gleichnamigen Gasthaus in Kirchberg. „Das zerreißt jede Gesellschaft. Die einen wollen rauchen, die anderen nicht. Das funktioniert nicht“, ärgert sich der Wirt.