„In Nepal war es gerade in ländlichen Regionen nicht selbstverständlich, dass Mädchen in die Schule gehen dürfen. Ein Mädchen ist viel weniger wert als ein Junge. Das wollten wir ändern“, erklärt Brian Matthews die Gründe für den Start des Projekts „Girls First!“ in Nepal.

Der Schwerpunkt des Projekts ist der Schutz vor Ausbeutung. Jetzt erhielt er den Löwenherz-Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ dafür. „Wir freuen uns sehr. Dieser Preis, wird es uns ermöglichen, mehr Menschen für unsere Arbeit zu gewinnen“, so Matthews. Die Menschen in Nepal seien sehr bescheiden und froh über Hilfe.

Hilfe für Nepal im Vordergrund

Begonnen hat alles vor etwa acht Jahren in Nepal. Brians Bruder John hat nach einer Trekkingreise in Nepal „Children of the Mountain“ mit Sitz in Schottland gegründet. „Vor drei Jahren habe ich in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden begonnen ihn zu unterstützen“, so Matthews. Der Verein hat mittlerweile seinen zweiten Standort in Frankenfels. Inzwischen wurden zehn erdbebensichere Schulen und zwölf Kindergärten errichtet, die kostenlos sind. „Im Dezember werden noch zwei Schulen eröffnet“, erklärt Matthews.