Was wäre Rabenstein ohne Kultur und was wäre die Kultur in der Region ohne die Gemeinde Rabenstein und sein GuK? Der Ort und die Kultur im Pielachtal sind seit Jahren untrennbar miteinander verbunden. Das wurde nun auch ganz offiziell gewürdigt: Rabenstein wurde im Zuge eines Wettbewerbs von der der Kultur.Region.Niederösterreich zur kulturfreundlichsten Gemeinde im Bezirk St. Pölten gekürt. Ob Musical, Kabarett, Konzert oder Lesung: Rabenstein ist wahrlich eine Hochburg der kulturellen Veranstaltungen.

„Darauf bin ich stolz, weil wir sehr viel im Bereich Kultur unternehmen“, jubelt Bürgermeister Kurt Wittmann und informiert: „Neben den Kulturträgervereinen dem Musik- und dem Gesangsverein engagieren wir uns im Kulturnetz für ein ganzjähriges Programm, aber auch überregional bei der Unterstützung von Blasmusikverband und Chorverband mit der Ausrichtung von Orchesterwettbewerben.“

Jährlich ist Rabenstein Austragungsort der Konzertwertungsspiele des NÖ Blasmusikverbandes Bezirk St. Pölten und alle zwei Jahre findet hier der Landesentscheid zu den Jugendblasorchesterwettbewerben statt. Rabenstein war überdies der erste Austragungsort der „Pielachtaler Künstlertage“.

Als Heimatort von Gerald Wirth, dem Präsidenten der Wiener Sängerknaben, ist die Pielachtal-Gemeinde auch prädestiniert, am Sektor der Klassik und Kammermusik tätig zu sein. Hervorzuheben ist, dass 100 Prozent der Arbeiten im Kunst- und Kulturbereich ehrenamtlich geschehen“, betont Wittmann, selbst Obmann der Blasmusik und des Kulturnetzes, der immer auf Weiterentwicklung in diesem Bereich setzt.