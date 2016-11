Perchten waren in Weinburg los .

Zum Auftakt des Adventprogramms sorgten die Ötscher Teufel für Stimmung in Weinburg. Zahlreiche Besucher strömten herbei, um sich die Show anzusehen. Stärkung gab es an den Ständen der verschiedenen Weinburger Vereine oder in den Gasthäusern.