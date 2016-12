Es gibt derzeit kaum einen Ort, wo nicht irgendwo ein Punschstand zu finden ist. Das verlockt, zumal ja in vielen Fällen sogar für einen guten Zweck getrunken werden darf. Doch der süße Punsch- oder Glühweingenuss kann zum bitteren Verdruss werden, spätestens dann, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät.

„Vor allem am späten Nachmittag oder frühen Abend ereignen sich Zwischenfälle mit alkoholisierten Lenkern. Zum Glück bleibt es meistens bei Sachschäden“, weiß Mario Mossbeck, Verkehrsreferent des Bezirkspolizeikommandos St. Pölten-Land.

So geht man gerne nach der Arbeit auf einen Punsch, auch der Sonntagnachmittag wird bei Adventmärkten zum „Leertrinken“ genutzt. Was Mossbeck aufgefallen ist: „Vor allem die Generation 50 plus fällt hier auf. Diese ist zumeist gering über dem erlaubten Wert, aber alkoholisiert.“ Die Jugend sei da, betont er, weit strikter und auch vorbildlicher als die ältere Generation. „Oft überlegen die, die etwas trinken nicht, wie sie nach Hause kommen. In der Feierlaune schlagen sie Heimfahrangebote aus und wenn sie überbleiben, setzen sie sich hinters Steuer, mit mitunter gefährlichen Folgen“, warnt er. Kraftfahrzeuglenker sollten indes im Bereich von Adventmärkten aufmerksam sein, da ihnen mitunter ein betrunkener Fußgänger begegnet. Und ein solcher fällt ja bekanntlich nicht unter den Vertrauensgrundsatz.