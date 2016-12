Wäre es nach den Pielachtalern gegangen, hätte Norbert Hofer das Rennen um das Bundespräsidentenamt gewinnen müssen. Allerdings legte Alexander Van der Bellen im Vergleich zur Stichwahl im Mai in allen neun Gemeinden des Ausgabenbereichs zu, am stärksten in Loich (7,1 %), am wenigsten in Weinburg (1,9 %).

„Wir hatten bei höherer Wahlbeteiligung weniger ungültige Stimmen. Das positive Ergebnis für Van der Bellen führe ich auf die Wahlempfehlung der Bundespolitik zurück“, so Loichs Bürgermeister Anton Grubner. Gedämpft ist die Stimmung in Weinburg. Bürgermeister Peter Kalteis ist irritiert vom Wahlausgang in seiner Gemeinde. „Teilweise sind die Diskussionen im Ort intolerant und demokratiegefährdend“, sorgt sich Kalteis.

„Ich gehe davon aus, dass die Leute zeigen wollten, dass sie mit Hofer nicht einverstanden sind“

Die einzige Gemeinde im Tal, in der Van der Bellen zu Redaktionsschluss vorne lag, war Ober-Grafendorf. „Ich gehe davon aus, dass die Leute zeigen wollten, dass sie mit Hofer nicht einverstanden sind“, so Bürgermeister Rainer Handlfinger. Er erhofft sich vom neuen Präsidenten, dass er das weltoffene Klima in Österreich nach außen repräsentieren wird. Über das Ergebnis jubelt auch der einzige Grün-Gemeinderat Walter Horinek: „Van der Bellen steht für ein stabiles Österreich.“

„Ich freue mich über das Ergebnis. Van der Bellen wird uns gut im Ausland vertreten“

Über die hohe Wahlbeteiligung verwundert zeigen sich St. Margarethens Bürgermeister Franz Trischler und Anton Gonaus aus Kirchberg. „Ich freue mich über das Ergebnis. Van der Bellen wird uns gut im Ausland vertreten“, so Trischler. Dem stimmt Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann zu: „Ich bin zufrieden. Der neue Präsident hat eine pro-europäische Haltung, das ist für Österreich wichtig.“ Eine Wahl vom Zaun zu brechen, komme nicht gut an, meint Hofstetten-Grünaus Bürgermeister Arthur Rasch und betont: „Die Österreicher haben gewählt, es sind mündige Bürger, damit ist es zu akzeptieren.“

Dass beide nicht seine Kandidaten waren, betont Schwarzenbachs Bürgermeister Ernst Kulovits, allerdings: „Ich bin nicht unglücklich über den Ausgang.“

Dass der oft hetzerische Wahlkampf in den Social Media vorbei ist, goutiert Frankenfels‘ Bürgermeister Franz Grössbacher. Er denkt, dass vor allem die Kampagne für das Gemeinsame und das Thema EU für den Sieg verantwortlich waren. Gonaus, der den Leuten dankt, die sich wieder für die Mithilfe bei der Wahl zur Verfügung gestellt haben, stimmt zu.