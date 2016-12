In Ober-Grafendorf lag Alexander Van der Bellen vorne, in den restlichen Pielachtalgemeinden der FP-Kandidat Norbert Hofer. Hofer verlor aber in allen Gemeinden an Stimmen.

Insgesamt gingen mehr Pielachtaler zur Wahl, nur in Frankenfels sank bei der wiederholten Stichwahl die Wahlbeteiligung.