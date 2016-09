Dass das beliebte Kirchberger Nachtlokal „Carambar“ zusperren musste, war für so manchen Partygänger fast schon ein Schock. Grund für die Schließung waren Beschwerden der Anrainer über das nächtliche Treiben. Nun haben die Betreiber Andreas Riegler und Barbara Dier eine Lösung gefunden: Sie verlegen den Standort dorthin, wo nachts niemand gestört wird.

"Wir wollten nicht in die Schublade der lärmenden Rowdies gesteckt werden"

Ab Oktober 2016 wird die „Carambar“ ihre Gäste in gewohnt ausgelassener Manier im ehemaligen Tanzlokal „Ollivela“ zwischen dem Kirchberger Schulgebäude und dem Freibad empfangen. Der ehemalige Besitzer hatte die Pacht im Juli aufgegeben. Gleichzeitig übernehmen Riegler und Dier damit auch den Betrieb der Kirchberghalle. Andreas Riegler berichtet: „Dass es eine Unterschriftenaktion gegen den Betrieb gab, hat uns sehr traurig gemacht. Wir wollten nicht in die Schublade der lärmenden Rowdies gesteckt werden. So mussten wir letztlich die Konsequenzen ziehen. Dass sich dann die Möglichkeit auftat, das alte Ollivela zu übernehmen, muss wohl eine glückliche Fügung des Schicksals gewesen sein.“

"Das Ollivela wurde erst vor ein paar Jahren renoviert und ist gut in Schuss"

Auch Barbara Dier ist zuversichtlich: „Das Ollivela wurde erst vor ein paar Jahren renoviert und ist gut in Schuss. Wir werden die Inneneinrichtung dennoch an unseren Stil anpassen. Tropisch, mexikanisch, gemütlich, so soll es werden.“

Ein paar kleine Änderungen wird es geben, doch die wollen die Betreiber noch nicht preisgeben. Und auch für den Hallenbetrieb haben die beiden schon einige Ideen. „Schließlich eignet sich diese nicht nur hervorragend für Feste und Vorträge, sondern auch für Kabaretts oder Konzerte“, so Riegler.