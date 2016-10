Die Urne daheim in den trauten vier Wänden: Was vor einiger Zeit kaum vorstellbar war, ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches. „Durch diesen Platz fühlen sich manche Angehörige dem Verstorbenen näher, mit dem Friedhof wird schlechte Energie verbunden“, weiß Bestatter Michael Strasser aus Rabenstein um die Gründe für solche Vorlieben Bescheid. Statt Staub und Asche zu werden, kann man sich neuerdings zum Diamanten oder Kristall fassen lassen. „Das kommt am Land weniger vor“, meint er.

Einen Trend zu mehr Kremierungen und individuellerer Gestaltung des letzten Weges erkennt hingegen Strasser genauso wie seine Kollegen Wolfgang Edelböck aus Ober-Grafendorf und Christian Karner, der in Frankenfels beheimatet ist.

Zunahme bei den Einäscherungen

„Trotz Freiheiten muss es – aus Pietät und Respekt – Regelungen geben, um die Würde zu berücksichtigen.“ Pfarrer Emeka Emeakaroha, Ober-Grafendorf

Immer mehr Menschen planen schon zu Lebzeiten, was mit ihnen geschehen soll, wenn sich ihr irdisches Dasein dem Ende zugeneigt hat. Aber auch Angehörige bringen ihre Wünsche bezüglich des Begräbnisses ein. Es sei alles persönlicher geworden, beginnend bei den Trauerdrucksorten wie den großen Parten sowie den Sterbebildchen, welche Fotos, spezielle Hintergrundmotive und Sprüche zieren, bis hin zur Aufbahrung mit Blumenschmuck, Kerzen oder Engeln. „Wenn jemand zum Beispiel Musiker war, kann ich seine Instrumente mit einbauen“, erzählt Strasser über seine Tätigkeit. Aufgestellte „Roll-Ups“ lassen noch einmal wichtige Stationen des Verschiedenen, der im Mittelpunkt stehen soll, Revue passieren.

Trotz Zunahme der Einäscherungen seien Erdbestattungen mit kirchlichem Segen nach wie vor am häufigsten, sagt Christian Karner aus Frankenfels über seine Erfahrungen. Urnen würden weiters am Friedhof im Familiengrab oder in Urnennischen beigesetzt. Dass sie mit nach Hause genommen werden, käme bei ihm so gut wie gar nicht vor.

Seine erste Bestattung in der Donau bei Rossatz hat indes Wolfgang Edelböck hinter sich. „Die Urne ist aus Zellulose und löst sich auf“, erklärt er dazu. Gleichfalls wie die zwei anderen Bestatter aus einem Familienbetrieb stammend, ist der Ober-Grafendorfer mit dem Beruf aufgewachsen. Der Umgang mit dem Tod ist vertraut. Belastend könnten jedoch Unfälle und Suizide werden. „Aber da muss man durch“, betont Edelböck.

Friedhof als öffentliche Trauerstätte sinnvoll

Die im Gegensatz zu früher stärkere Beteiligung von Angehörigen in den Trauergottesdiensten, bezeichnet Pfarrer Emeka Emeakaroha aus Ober-Grafendorf als sehr positiv. Lesung und Fürbitten werden öfters übernommen, parallel dazu die Auswahl der musikalischen Umrahmung des Begräbnisses. Bei anderen Entwicklungen sollte auf die Grenzen des Möglichen nicht vergessen werden, mahnt Emeka Emeakaroha. „Trotz individueller Freiheiten muss es – aus Pietät und Respekt – Regelungen, bis daher und nicht weiter geben, um die Würde des Toten zu berücksichtigen“, sagt er.

In diesen Tagen rund um Allerheiligen und Allerseelen erinnert man sich traditionellerweise der verstorbenen Familienmitglieder und Freunde. Beim Gang auf den Friedhof besucht man deren Gräber. „Eine öffentliche Trauerstätte hat schon einen Sinn“, gibt der Ober-Grafendorfer Pfarrer zu bedenken.