Die Gemeinde wird Teil der „Champions Leage“ für Energiegemeinden in Niederösterreich. Die Basisvereinbarung dafür wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das „e5-Landesprogramm“ wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert und eignet sich gleichermaßen für kleine Gemeinden wie für große Städte. Der Maßnahmenkatalog wird individuell auf die Gemeinde zugeschnitten.

Erfolge in der Gemeinde

Bürgermeister Anton Gonaus wies bei der Gemeinderatsitzung darauf hin, welche Erfolge man in der Marktgemeinde in den Bereichen Umwelt, Klima, Energie, Photovoltaik und Heizungsförderung bereits erzielen konnte. Gemeinderat und Energiereferent Christian Gansch informiert: „Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr. Die Gemeinde kann im Zuge dieses Projektes die verschiedensten Erhebungen bezüglich Energieverbrauch in allen Bereichen durchführen, Expertisen einholen sowie Vorträge und Veranstaltungen organisieren, die natürlich auch den Bürgern zu Gute kommen. Wir haben die Möglichkeit, in vielen Bereichen Stärken- und Schwächenanalysen zu erstellen, um als Gemeinde richtig reagieren zu können.“

Für die Abwicklung des Projektes wird ein e5-Team gebildet, dem der Bürgermeister und Energiereferent Vizebürgermeister Franz Singer, Energiebeauftragter Markus Gonaus, Umweltgemeinderat Hannes Karner sowie Vertreter der einzelnen Fraktionen angehören. Das Ziel des e5-Programms ist, langfristige Klimaschutzmaßnahmen in der Gemeinde zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Je nach Grad der erreichten Energieeffizienz erhält eine Gemeinde bis zu fünf „e“. Ein „e“ ist dabei mit einer Haube in der Gastronomie vergleichbar.

Im Pielachtal gibt es außer Kirchberg noch eine weitere e5-Energiegemeinde, nämlich Ober-Grafendorf. Kirchberg selbst ist ist außerdem noch eine Energiemuster-, eine Klimabündnis- sowie eine Bodenbündnisgemeinde.