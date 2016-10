Ein Problem, das sich immer weiter ausbreitet, stellt der Schwarzkopfregenwurm dar. Derzeit macht er dem Sportverein und Bürgern in Hofstetten-Grünau zu schaffen.

Wurm treibt auf Sportplatz sein Unwesen

„Wir sind mit unserem Latein am Ende. Ein Kompostregenwurm, der vor knapp 20 Jahren in einem Hofstettener Vorgarten freigesetzt wurde, treibt auf unserem Sportplatz sein Unwesen“, ärgert sich Platzwart Rudolf Grünbichler. Aber auch hunderte private Gärten und die Landwirtschaft sind bereits von den Schandtaten des eingeschleppten Wurms betroffen. „Wir werden dem Wurm einfach nicht Herr. Immer mehr Leute beschweren sich“, betont auch Bürgermeister Arthur Rasch. Jetzt bei diesem Wetter steige man nur in Dreck. Es habe zwar ein Mittel dagegen gegeben, allerdings sei es mittlerweile verboten worden.

Kein Wirksames Mittel gegen Schwarzkopfregenwurm

„Zu Problemen können die vergleichsweise großen Kothaufen führen“, betont die Leiterin von Grünraum und Gemeinden von der Aktion „Natur im Garten“ Katharina Haiden. Bis zu acht Zentimeter kann sich der Kot türmen. Haiden weiß auch, dass es kein wirksames Mittel gegen den Schwarzkopfregenwurm gibt. „Auf kleinen Rasenflächen kann Quarzsand aufgebracht werden, dadurch wird die Oberfläche durchlässiger und Kotkrümel zerfallen leichter“, so Haiden. In Hausgärten könne der Kot gesammelt und Dünger verwendet werden. Johannes Schmiedl vom Referat Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer rät zur Reduktion der Bewässerung, diese fördere den Wurm.