Eine Ära geht zu Ende: Irmgard Dolezal tritt in den wohlverdienten Ruhestand. Für Neidling ist das ein großer Verlust, denn mit dem Pensionsantritt der Kaufhaus-Inhaberin findet auch die Nahversorgung in der Gemeinde ein Ende. Das Kaufhaus Dolezal hat seit Ende Oktober seine Ladentüren endgültig geschlossen.

100-jährige Tradition am Standort

Seit mehr als 100 Jahren gab es an dem Standort in Neidling einen Nahversorger. Ursprünglich wurde dieser von Marie und Mathilde Fichtinger geführt. In den 1940er-Jahren übergaben diese das Geschäft an ihre Nichte Anna Führer. Im März 1985 übernahm schließlich Irmgard Dolezal den Nahversorgungsmarkt in Neidling. Mehr als 30 Jahre hat sie ihren Laden geführt und die Neidlinger versorgt.