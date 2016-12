„Die Krumpe ist auf Schiene“, mit diesem Satz hätte der Geschäftsführer der Ober-Grafendorfer Anschlussbahnen gemeinnützige GmbH (OAB) Reinhard Sieber die Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnstrecke von Ober-Grafendorf nach Bischofstetten ankündigen wollen. Jetzt ist wieder alles anders.

Verkürzte Strecke als Problem

In Bischofstetten wurde im Gemeinderat eine verkürzte Strecke bis zum Sportplatz beschlossen. Allerdings: „Das geht an der Zielsetzung vorbei. Wir wollen zum bestehenden Bahnhof fahren, weil es dort das Gasthaus zur Krumpe gibt“, führt Sieber aus. Die Leute hätten dort konsumieren können, das WC benützen und die Einnahmen hätten teilweise zur Refinanzierung des Projektes dienen können, weil die Eigentümer des Gasthauses, die „Bischofstettener Bahnhoffreunde“ Gesellschafter der OAB sind. Der Knackpunkt sei, aber so der Bischofstettner Bürgermeister Reinhard Hager: „Die Bahn würde dann beim Feuerwehrhaus vorbeifahren und das wäre bei Einsätzen zu gefährlich.“

Auch beim Landeshauptmann ist OAB-Geschäftsführer Sieber bereits vorstellig geworden. „Am 10. Jänner wird es einen Termin im Büro von Landesrat Karl Wilfing geben. Da werden auch zwei Vertreter der Steinleitnalm Bischofstetten teilnehmen“, so Sieber. Er sagt aber auch, dass er schon optimistischer war. „Das ist ein Tourismusprojekt, das keine Fremdinvestitionen braucht.

„Man will das Projekt mit aller Gewalt verhindern"

Die Loks und Waggons sind in einem technisch sehr guten Zustand“, berichtet der OAB-Geschäftsführer. Man habe schon einige Zugeständnisse gemacht, wie etwa das alleinige Kündigungsrecht für Bischofstetten. „Man will das Projekt mit aller Gewalt verhindern. Bischofstetten schert wieder aus, da fehlt die Handschlagqualität“, so Sieder.

Das alleinige Kündigungsrecht sei aber nicht im Interesse von Ober-Grafendorf, sagt Bürgermeister Rainer Handlfinger. „Es geht nur gemeinsam, dann hat das Projekt einen Sinn und bringt etwas für den Tourismus in der Region“, führt der Bürgermeister aus, der findet, dass die Wiederinbetriebnahme der Krumpe keine schlechte Sache gewesen wäre.

Neutral sieht die Sache der St. Margarethener Bürgermeister Franz Trischler. „Die Krumpe fährt bei uns nur durch. Uns entstehen dadurch keine Kosten, warum sollten wir das verhindern wollen?“, so Trischler. Er habe sich allerdings gewundert, dass der Gemeinderat in Bischofstetten den Vertrag nicht beschlossen hat.