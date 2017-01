Der „Pielachtaler Dirndlkirtag“ geht am 23. und 24. September über die Bühne. Nun fiel der Startschuss für die Planungen. Wie vor fünf Jahren soll sich Frankenfels wieder in ein Dirndldorf mit besonderem Flair verwandeln.

Das bewährte Team, das mit großem Erfolg den Dirndlkirtag 2012 ausgerichtet hat, wird auch für dieses Event-Highlight verantwortlich zeichnen. Die Gemeinde, Bauernbund, Landjugend sowie Heimat- und Trachtenverein wagen sich als Veranstaltungsquartett wieder an die große Aufgabe.

Die ersten Konzepte sehen wieder eine Ausstellungsstraße zwischen Amtshaus und Bahnhof mit der Hauptbühne am „Pfarrer-Stangl-Platz“ vor. Der Ort wird sich an diesen beiden Tagen in eine riesige Bühne mit viel Folklore, mit Präsentation von altem Kunsthandwerk und vor allem in ein Dirndlmeer verwandeln. Entlang des Dirndl-Boulevards werden einige dutzend Aussteller, die Gastronomie mit kulinarischen Köstlichkeiten und Künstler aus der ganzen Region erwartet.

Das „Dirndl-Fieber“ hatte bei der Ferien-Messe-Wien schon hunderte Besucher beim Mostviertel-Stand angesteckt. Im NÖN-Ferienwegweiser wurde mit der Kirtagsankündigung schon kräftig die Werbetrommel gerührt.