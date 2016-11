Bisher gab es nur eine Stopptafel und Pfeifsignale, deshalb musste man in Boding erhöhte Vorsicht walten lassen, um die Bahn zu überqueren. Nun wurde die Eisenbahnkreuzung mit einer Lichtzeichenanlage und einem Schranken erneuert und auf den modernsten Stand der Technik gebracht.

Verkehrssicherheit hat höchste Priorität

„Die Verkehrssicherheit hat für uns oberste Priorität. Daher investieren wir in Niederösterreich kontinuierlich in die Sicherung unserer Eisenbahnkreuzungen. Der zuverlässige Schutz für die Verkehrsteilnehmer ist damit ausgezeichnet gewährleistet“, erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing. Die von der NÖVOG eingesetzten Anlagen arbeiten dabei bereits vollautomatisch. Ein Überwachungssignal zeigt an, dass der Übergang tatsächlich für den Straßenverkehr gesichert ist. Die zuverlässige Einschaltung erfolgt selbstständig über Radsensoren.

Schrankenanlage auf dem neusten Stand der Technik

„Wir haben hier um 156.000 Euro eine Schrankenanlage in Betrieb genommen, die auf dem neuesten Stand der Technik basiert und die Verkehrssicherheit enorm steigert“, erklärt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.