Sportlich zeigten sich die Mitglieder des Seniorenbunds Frankenfels. Sie nahmen auch heuer wieder mit Obmann Anton Hofegger und Josef Fuchs an den NÖ Senioren-Landesmeisterschaften am Langlauf- und Riesentorlaufbewerb in Hochreit und am Hochkar teil.

Über einen besonderen Erfolg darf sich Josef Fuchs freuen: Er konnte beim Langlauf auf der Panoramaloipe Göstling/Hochreit die Bestzeit aller Teilnehmer erreichen. Auch die anderen Ergebnisse sind beachtlich: Beim Riesentorlauf erreichte Fuchs den siebten Platz und Anton Hofegger den zwölften Rang.