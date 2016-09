Frankenfels

Zum 40. Mal wurde der Sicherheitsverdienstpreis für Niederösterreich verliehen. Unter den Ausgezeichneten waren heuer auch zwei Frankenfelser: Helmut Riedl und Erhard Häusler jun.

Im Februar 2015 war im Nachbarhaus eine Brand ausgebrochen. Die 78-jährige Nachbarin schrie um Hilfe, und die beiden Frankenfelser waren gleich zur Stelle. „Ich bin einfach rein, ohne nachzudenken“, war Riedls erster Kommentar im NÖN-Gespräch. Dass er für seinen Einsatz einmal ausgezeichnet wird, daran hat Riedl nicht gedacht. „Es war ein schöner Rahmen, in dem die Verleihung stattgefunden hat“, so Riedl. Er denkt schon noch öfter an den Vorfall zurück. „Leider ist die Nachbarin noch im Herbst des Vorjahres verstorben. Sie war immer sehr nett“, erinnert sich Riedl. Sein Mithelfer Häusler konnte aus zeitlichen Gründen nicht an der Verleihung teilnehmen. NV-Generaldirektor Hubert Schultes betont: „Im Zuge der Verleihung holen wir Menschen vor den Vorhang, für die Engagement und Zivilcourage keine Fremdworte sind. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich für andere einsetzen und so einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren und lebenswerten Land leisten.“