Bei der gemeinsamen Florianifeier der Feuerwehren Frankenfels und Weißenburg stand der Schutzpatron der Wehren genauso im Mittelpunkt wie die engagierten Feuerwehrmänner. Gedacht wurde insbesondere der verstorbenen Mitglieder beider Wehren.

Die Florianifeier startete mit dem Bürgermeisterempfang und der Fahnenhissung vor dem Feuerwehrhaus in Frankenfels. Umrahmt wurde die Feierstunde vom Musikverein Ötscherland, der in der Pfarrkirche die Schubertmesse zum Besten gab. Pfarrer Alois Brunner betonte den hohen Stellenwert der Feuerwehr: „Gerade in dieser Zeit braucht es engagierte Menschen, die sich für den Nächsten einsetzen.“ Am Pfarrer Stangl Platz legte die Feuerwehrjugend vor den Feuerwehrkommandanten Thomas Wutzl und Günter Tuder die Versprechensformel ab. Vier neue Feuerwehrmitglieder wurden in den Aktivstand übernommen und sechs neue, moderne Atemschutzgeräte gesegnet.

Bei der Florianiversammlung im Gasthaus VAG Leb dankte Bürgermeister Franz Größbacher seitens der Gemeinde für das Engagement jedes einzelnen Feuerwehrmitglieds.