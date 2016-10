Frankenfels , Puchenstuben

Tragischer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Frankenfels: Ein 57-jähriger Landwirt aus Puchenstuben war mit seiner Zugmaschine samt Anhänger auf der Bundesstraße 39 im Gemeindegebiet von Frankenfels in Fahrtrichtung Frankenfels unterwegs.

Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 51-jähriger ungarischer Staatsbürger sein Motorrad in Fahrtrichtung St. Pölten. Hinter ihm fuhr ein weiterer ungarischer Staatsbürger, ein Freund des 51-Jährigen, mit seinem Motorrad nach.

Motorrad wurde unter dem Traktor mitgeschleift

In einer Rechtskurve kam der 51-Jährige auf der trockenen Fahrbahn, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, aus eigenem Verschulden zu Sturz, rutschte auf die Gegenfahrbahn und in der Folge unter die fahrende Zugmaschine. Dabei wurde er überrollt und zog sich tödliche Verletzungen zu.

„Der Landwirt versuchte zwar noch zu bremsen und auszulenken, konnte den Unfall aber nicht verhindern“, berichtet Pressesprecher Johann Baumschlager.

Die Zugsmaschine kam dabei auf die rechte, ansteigende Straßenböschung und stürzte zurück auf die Fahrbahn, wo das Fahrzeug seitlich liegen blieb. Das Motorrad wurde zuvor unter dem Traktor mitgeschleift und total beschädigt.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Der 57-jährige Landwirt wurde leicht verletzt und in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden.

Der Notarzt konnte um nur mehr den Tod des 51-Jährigen feststellen.

Aufgrund der Bergemaßnahmen war die Bundesstraße 39 in der Zeit von 15.15 Uhr bis 17.35 Uhr zur Gänze gesperrt.