Im Landhaus St. Pölten ging die Preisverleihung zum NÖ Landesjugendredewettbewerb über die Bühne. Aus der Mittelschule Frankenfels wurde Tanja Todt (4a) mit dem 2. Platz in der Kategorie 8. Schulstufe ausgezeichnet. Ihr Preis ist die Teilnahme an einem einwöchigen Europa-Camp in Krems.

Die Mittelschule Frankenfels war in den vergangenen fünf Jahren mit zwei Schülerinnen und einem Schüler im NÖ Finale vertreten. Verantwortliche Lehrerin ist Diana Wallisch-Zöchling. Die einzelnen Klassensieger vertreten Niederösterreich jetzt beim Bundesjugendredewettbewerb in Kärnten.