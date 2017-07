Die diesjährigen Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerbe haben am 24. Juni 2017 in Traismauer stattgefunden. Die Frankenfelser Feuerwehrjugend hat sich dabei äußerst gut präsentiert und den tollen zweiten Platz im Bewerb Bronze erzielt. Nur ganz knapp ist die Gruppe von Jugendbetreuer Werner Swatek am Bezirkssieg vorbeigeschrammt. Insgesamt haben 30 Gruppen das Bewerbsziel erreicht.

Beim Gruppenbewerb für die 12 bis 15-jährigen Mitglieder der Feuerwehrjugend, treten jeweils 9 Feuerwehrjugendmitglieder gemeinsam als Gruppe an. Vier der 9 Teilnehmer müssen eine 60m lange Schlauchleitung auslegen, weitere vier müssen bei zwei Spritzwänden Wasserbehälter befüllen. Hier wird mithilfe der Kübelspritze, einem Kleinlöschgerät mit 10l Wasserinhalt, möglichst schnell versucht fünf Liter Wasser in den Messbehälter der Spritzwand zu füllen.

Danach müssen noch vier verschiedene Knoten richtig angefertigt werden. Der neunte Teilnehmer hat die Funktion des Gruppenkommandanten, der eine Kontroll- und Überwachungsfunktion darstellt.

Im Anschluss folgt der Staffellauf, bei dem neben der Übergabe eines Strahlrohres noch verschiedene Aufgaben, wie z.B. das Abstellen eines Feuerlöschers gemeistert werden muss.

Den U12 Bewerb (ein Einzelbewerb), meisterten Lukas Bernold und Julian Schifflhuber in der Stufe Bronze. Ein Dankeschön an die Jugendbetreuer Werner Swatek, Patrick Pfeffer und Franz Rußwurm für die tolle Vorbereitung.