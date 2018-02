Von schneeglatter Fahrbahn in Graben gestürzt.

Die schneeglatte Fahrbahn in der Laubenbachgegend wurde einem SUV-Lenker am Abend des Valentinstag zum Verhängnis. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen tiefen Graben.

Mit zwei Traktoren wurde das Fahrzeug am weiteren Abrutschen gehindert. Von der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels wurde die aufwendige Bergung mittels Seilwinde und Einsatz von zwei Umlenkrollen vorgenommen. Sie war 1,5 Stunden im Einsatz.