Das Gästival ist wieder da. Die beliebte Samstag-Veranstaltung, bei der Freunde St. Pöltens die Landeshauptstadt kennenlernen und sich am Domplatzmarkt präsentieren, startet am Samstag, 6. Mai. Die Stadt vertieft heuer ihre Freundschaft mit vier Pielachtaler Gemeinden beim Samstagvormittag-Vergnügen mit Stadtspaziergang und Wohlfühl-Marktbesuch. Den Anfang macht Loich.

Mariazellerbahn feiert ihren 110. Geburtstag

Anreisen werden die Freunde aus dem Dirndltal selbstverständlich mit der Mariazellerbahn — die feiert heuer ihren 110. Geburtstag. Gerhard Hackner, Tourismusobmann des Pielachtals, freut sich sehr, dass das Dirndltal anlässlich dieses Jubiläums in der Landeshauptstadt zu Gast ist. „Mit dem Besuch der vier Gemeinden aus der Tourismusregion Pielachtal beim Gästival wollen wir über unser großes Angebot im Erlebnis-, Genuss-, Kultur- und Freizeitbereich im Pielachtal informieren.“ Mit im Gepäck hätten die Pielachtaler auch Highlights wie den Pielachtal-Radweg, Biken, Reiten und das große Wander-und Hüttenangebot „in einer herrlichen Natur- und Kulturlandschaft“, so Hackner.

Mit Musik, Volkstanz, Pielachtaler Schmankerln, Schnapserln und kulinarischen Genüssen wollen die Dirndltaler auf die vielen verschiedenen Veranstaltungen vor den Toren St. Pöltens aufmerksam machen. Und natürlich „auf die Gemütlichkeit, unsere Musikgruppen und auf die Einkehr bei unseren Mostheurigen, Gastbetrieben oder Restaurants“, so Hackner: „Das Pielachtal und die Landeshauptstadt verbindet seit Jahren eine Partnerschaft und Freundschaft, die wir weiter pflegen und hegen wollen.“

Loich wirbt mit Musik und Schmankerln

Die Gemeinde Loich kommt mit der Musikgruppe „Die Stoariegler“ und dem Heimat- und Trachtenverein „Die Eisensteiner“. Die Familie Schweiger von der Pielachtaler Moststube serviert Köstlichkeiten und Dirndlprodukte.

Bei einem Informationsstand werden die Gemeinde Loich mit Bürgermeister Anton Grubner und Tourismusobmann Gerhard Hackner, die NÖVOG und der Pielachtalverband vertreten sein. „Ich freue mich, dass es unserer Gemeinde möglich ist, uns mit der Volkstanzgruppe in St. Pölten vorstellen. Wir werden mit 30 Personen dort sein und für unsere Gemeinde werben“, freut sich Bürgermeister Anton Grubner auf den Loicher Auftritt am St. Pöltner Domplatz.

Kirchberg präsentiert sich im Juni

Beim Gästival im Juni ist Kirchberg an der Reihe. Bürgermeister Anton Gonaus reist mit der Kirchberger Tanzlmusi und mit Kirchberger Bäuerinnen in der Himmelstreppe an – mit Dirndlschmankerln im Gepäck.