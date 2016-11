„Pielachtaler Dirndl“ und „Traisentaler Hofkas“ sind zwei von 30 Genussregionen in NÖ. Eine Marke mit einem Bekanntheitsgrad von 80 Prozent, wie der Obfrau-Stellvertreter der Genussregionen, Franz Bertl, betont. Nun werden aber alle regionalen Kulinarik-Initiativen zentral im „Netzwerk Kulinarik“ mit zwei Clustern gebündelt, wovon die regionalen Obmänner noch nicht ganz überzeugt sind.

„Österreich braucht die Genussregionen, um auf Augenhöhe mit kulinarischen Größen wie Italien und Frankreich mitspielen zu können“, ist Bertl überzeugt. Wie wichtig die regionale Zusammenarbeit ist, erklärt Bert am Beispiel Ober-Grafendorfs: „Von der Zusammenarbeit von Produzent Gerhard Gatterer und dem Fleischer Fritz Ettl profitieren beide.“ Wesentlich sei es, die Produzenten zu stärken.

Denn sonst „fahren wir an die Wand“, ist Bertl überzeugt. Der Obmann der Genussregion Pielachtaler Dirndl, Johann Weiß, gibt sich in der Sache zurückhaltend: „Ich bin mit der Arbeit der Genussregion zufrieden. Sie hat in den letzten Jahren beachtliche Umsätze gebracht. Ich stehe voll hinter der Sache, die Marke hat auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad.“

Als „Vertreter des Systems“ betont Generalsekretär der Landwirtschaftskammer, Josef Plank: „Wenn die Rolle der Landwirtschaft und regionalen Wirtschaft für die Gesellschaft nachhaltig abgesichert werden soll, müssen Produktion und Vermarktung enger zusammenrücken. Allerdings strukturiert und nicht mit Doppelgleisigkeiten.“ Die Landwirtschaftskammern sind Teil des Clusters 1. Plank betont, dass, wenn öffentliche Mittel eingesetzt werden, auch Spielregeln eingehalten werden müssen. „Hier geht es vor allem um Transparenz“, sagt Plank.

Er sieht den kommenden Wochen optimistisch entgegen, denn: „Es soll einen Mehrwert für alles Beteiligten bringen. Wir wollen die Stärken stärken und an den Schwächen arbeiten.“ Bis zum Jahr 2022 stehen für die Aktivitäten des Netzwerks Kulinarik 10,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dieses Geld komme laut Lebensministerium den kulinarischen Initiativen und Regionen zugute.