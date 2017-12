Alarm in Rabenstein: Feuerwehren bekämpfen Flammen.

Das sogenannte „Abbruchhaus“ mitten im Ortsgebiet von Rabenstein steht in Vollbrand. Ein groß angelegter Löscheinsatz wurde am Samstag in den späten Abendstunden gestartet. Die B 39 musste in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Die Brandalarmierung erfolgte gegen 20.46 Uhr. Gegen 22 Uhr war der gesamte Feuerwehrabschnitt Kirchberg im Einsatz, auch die FF Ober-Grafendorf und Wilhelmsburg waren mit Drehleitern angerückt.

Aufgrund des raschen Einschreitens der Florianis konnte vorerst ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Vermisste oder verletzte Personen wurden bislang nicht gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen. Erst vor kurzem gab es in diesem Gebäude einen Brand, hinter dem Jugendliche stecken sollen.

Die NÖN wird weiter berichten.