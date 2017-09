Seit Ende des vergangenen Jahres bietet ein alter Bauernhof in den sanften Hügeln des Ortes einen Wohn-, Betreuungs-, aber vor allem auch Zufluchtsort für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Nun wurde der Antlashof in Hofstetten mit einem großen Eröffnungsfest auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„Ich war schon lange auf der Suche nach einem geeigneten Ort für eine Betreuungseinrichtung auf dem Land, weil hier mit den Menschen ganz anders gearbeitet und ihnen geholfen werden kann“, erzählt Antlas-Geschäftsführer Roland Hammerschmid. Umso mehr freut es ihn, dass er diese Vision in genau dem Haus verwirklichen konnte, indem er selbst aufgewachsen ist.

Respekt und Wertschätzung

Die Bewohner des Hofes kommen oftmals aus verschiedenen anderen Einrichtungen, Psychiatrien, werden durch ihre Angehörigen vermittelt oder melden sich oft selbst bei den Mitarbeitern. Damit den Menschen der Einrichtung Respekt und Wertschätzung überbracht wird, werden sie als Gäste bezeichnet. Dies soll ihnen aber auch signalisieren, dass ihr Aufenthalt zeitlich begrenzt ist und sie den oft sehr steinigen Weg in ein eigenständiges Leben schlussendlich selbst gehen müssen.

Derzeit beherbergt der Wohnbereich elf Gäste, wobei bald ein zwölfter einziehen wird. Das Alter der Bewohner reicht von 17 bis 57 Jahren. Damit ist die Möglichkeit des vollbetreuten Wohnens im Moment ausgelastet.

Ein wichtiger Punkt, um den Menschen der Einrichtung zu helfen, ist die Schaffung einer Tagesstruktur, bei der alle Bewohner mithelfen. „In unsere Einrichtung steht die Landwirtschaft im Mittelpunkt des Alltags. Die Arbeiten reichen von Gemüse- und Obstanbau, über Tätigkeiten im Wald, bis hin zu der Betreuung von Pferden“, schildert Hammerschmid. Zusätzlich wurden direkt am Hof eine Metall- und eine Holzwerkstatt eingerichtet. Aus den geernteten Früchten werden dann verschiedene Produkte zubereitet.

Green-Care-Zertifikat wurde übergeben

Die Eröffnung lockte viele Besucher und Interessierte an – allesamt zeigten sie sich begeistert von dem Projekt. Landesrätin Barbara Schwarz war beeindruckt lobte die Ruhe, die an diesem Ort herrscht. „Ich freue mich sehr, dass so ein tolles Projekt nun in Hofstetten-Grünau zustande gekommen ist und ich auch auf die Mithilfe der Gäste im Ort zählen kann“, freute sich auch Bürgermeister Arthur Rasch über den Antlashof.

Ein Highlight war auch die Übergabe des Green-Care-Zertifikats, welches vom Ministerium für ein lebenswertes Österreich für Höfe ins Leben gerufen wurde, die bei Sozialprojekten mit Menschen, Tieren und der Natur arbeiten. Davon gibt es erst etwas über 20 Einrichtungen in ganz Österreich.

Die Antlas-Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Emmausgemeinschaft St. Pölten, gleichzeitig aber auch ein Dachverein für andere Einrichtungen. Unter diesen ist zum Beispiel auch Kinder- und Jugendwohngemeinschaft Masala in

St. Pölten.