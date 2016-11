Hofstetten-GrÃ¼nau

Die Folgen des Starkregens im Juli sind in der Grünauer Halle immer noch deutlich sichtbar: Der Boden war komplett nass geworden und nicht mehr benützbar. „Im Sommer hatten wir noch geglaubt, dass man den Boden retten kann“, bedauert Bürgermeister Arthur Rasch.

Geplante Veranstaltungen müssen umdisponiert werden

Die aktuellen Folgen: Die Landjugend muss für ihre Aufführungen von „Die blaue Maus“ ins Bürger- und Gemeinde-Zentrum übersiedeln, die örtlichen Vereine unter anderem in den Kindergarten oder in die Kerschanhalle in Weinburg. Auch das Sitzfußball-Turnier und Programmpunkte des Grünauer Advents können nicht in der Grünauer Halle stattfinden. Die traditionelle Eröffnung des Advents wird somit wieder in der Kirche abgehalten. Die Volksschule hält ihren Turnunterricht in Weinburg ab, die Hauptschüler fahren mit dem Zug nach Rabenstein.

Schaden beträgt 250.000 Euro

Die Kosten, die durch Einmietungen entstehen, seien noch nicht absehbar, erklärt Arthur Rasch. Klar sind die 250.000 Euro Schaden. „Das ist durch die Versicherung gedeckt.“ Rasch hofft, dass in Bälde der neue Boden verlegt werden kann. Derzeit sorgen Gemeindearbeiter für die Entfeuchtung in der Halle. Im Jänner soll die Grünauer Halle wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen können.