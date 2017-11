Viele Gerüchte rankten sich in den vergangenen Wochen um die Pielachtaler Sehnsucht. Erzählt wurde vor allem, dass die Gemeinde das Bad verkaufen wolle. Die jüngste Gemeinderatssitzung brachte Klarheit: Ein Kaufangebot gab es tatsächlich. Insgesamt 750.000 Euro hätte ein Interessent für das Bad im Grünen gezahlt – die Gemeinde lehnte aber ab.

„Die Zeiten, in denen Coldplay bei uns aufgetreten ist oder das Nuke hier veranstaltet wurde, sind vorbei. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder investiert und nur Geld hineingesteckt. Aber vielleicht findet man doch noch eine Lösung“, gibt Bürgermeister Arthur Rasch die Hoffnung nicht auf. Ein sechsköpfiger Arbeitskreis soll die „Sehnsucht“ nun doch noch in eine positive Zukunft führen.

Arbeitskreis soll "Sehnsucht" in eine positive Zukunft führen

„Die Mitglieder werden sich damit beschäftigen, was man tun muss, um in der Sehnsucht Leben zu schaffen“, erklärte Rasch. Das Ergebnis soll im Juni präsentiert werden. Für den Fall, dass die Gemeinderäte zu keiner finanziell tragbaren Lösung kommen, soll es dann doch noch eine Ausschreibung geben. „Der Verkauf ist aber die letzte Option. Ziel ist es ein Konzept zu finden, mit dem wir irgendwann doch keinen Verlust mehr im Bad machen. Ich bin froh, dass sich jetzt alle Gedanken darüber machen.“

Mit der Lösung sind alle drei Gemeinderats-Fraktionen einverstanden. „Ein Verkauf ohne Ausschreibung wäre für uns nicht in Frage gekommen. Es hätte auch niemand gewusst, was der Käufer mit der Anlage vor hat“, stellt Herbert Hollaus sen von der SP klar. Julia Nussbaumer von der FP sieht das ähnlich. „Uns geht es vor allem um die Gastronomie. Die wollen wir auf jeden Fall erhalten.“