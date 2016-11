Hofstetten-GrÃ¼nau , Krems

Die unglaubliche Karriere des Kremser Magiers Thommy Ten und Partnerin Amélie van Tass aus Hofstetten-Grünau ist um einen Meilenstein reicher: Sie sind Headliner am Broadway in New York – und damit das erste europäische Künstlerpaar, dem diese Ehre zuteilgeworden ist. Amélie ist zudem die erste Zauberkünstlerin, die je am Broadway gespielt hat. „Vor exakt 100 Jahren ist Houdini auf dieser Bühne aufgetreten, und nun wir“, freut sich Thommy Ten.

„The Clairvoyants“ (die Hellseher), wie sich die beiden nennen, treten mit der internationalen Magier-Gruppe „The Illusionists“ auf. „Wir spielen insgesamt 57 Shows im Palace Theatre, direkt am Times Square im Herzen des Broadway“, so Thommy Ten. Premiere war vergangenen Freitag.

Von 31. Jänner bis 5. Februar treten „The Illusionists“ im Admiralspalast in Berlin auf, ehe das Duo bis Mitte März mit ihrer abendfüllenden Show zahlreiche Österreich-Auftritte absolviert. Am 12. März sind sie im Schloss Grafenegg zu sehen, auch im St. Pöltner VAZ und in der Wiener Stadthalle treten die beiden auf. Außerdem soll 2017 eine US-Tour folgen.