Die Hilfsbereitschaft von Sanitätern beschränkt sich nicht nur auf Menschen. Zumindest nicht für die beiden ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Mitarbeiter Alexander Szente und Daniela Schaberger.

Die beiden waren am Samstag nach einem Transport nach Scheibbs auf dem Retourweg Richtung Hofstetten. „Im Bereich Kröll irrten zwei total geschwächte Jagdterrier auf der Fahrbahn umher“, schildert Szente. Der Rettungswagen, da er nicht im Einsatz war, wurde angehalten. Die beiden versuchten, die Vierbeiner einzufangen und bastelten aus einem Verband eine „Notleine“.

Hunde aus Lieferwagen geschmissen

„Die Tiere sahen sehr verwahrlos aus und waren auch verletzt“, berichtet Szente. Bei der Nachfrage bei einem Anrainer erfuhr er, dass angeblich die Hunde aus einem Lieferwagen rausgeschmissen wurden. Nachdem die Polizei die Tiere nicht übernahm, wurde die Tierrettung verständigt. Doch wohin nun mit den Hunden bis zum Eintreffen der Tierretter?

„Eine andere Anrainerin übernahm netterweise die Hunde“, freut sich Szente. Mittlerweile sind die Vierbeiner im St. Pöltner Tierheim gut untergebracht. Tierheimleiter Davor Stojanovic: „Es waren zwei sehr vernachlässigte Jagdterrier ohne Chip. Einer der beiden hatte eine Verletzung, die vermutlich bei der Jagd passiert ist. Der andere hatte stark entzündetes Zahnfleisch. Die beiden waren sicher nicht in tierärztlicher Behandlung. Was genau passiert ist, können wir derzeit nicht sagen. Wir werden die beiden Hunde in die Funddatenbank eintragen, dort bleiben sie 60 Tage vermerkt. Dann können sie vermittelt werden, sollte sich der Besitzer nicht melden. Es könnte ja sein, dass die Hunde bei der Jagd weggelaufen sind.“