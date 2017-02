Die Pielachtaler Sehnsucht hat einen neuen Pächter: Der Rabensteiner Werner Willach wird sie ab 21. April bewirten.

„Es war eine Tratscherei zwischen Weihnachten und Silvester. Und das Lokal hat mich schon immer fasziniert“, erklärt Willach den Grund für die Übernahme. Mit einem Geschäftsplan bewarb er sich um die Pacht, obwohl diese gar nicht offiziell ausgeschrieben war, und der Gemeinderat beschloss die Pachtübergabe einstimmig in der Sitzung.

Kein unbeschriebenes Blatt in der Pielachtaler Gastronomie-Szene

In der Gastronomie hat der Rabensteiner bereits Erfahrung: Vier Jahre führte er das Café „C‘est la vie“ in Hofstetten-Grünau, seine Koch-Kellner-Lehre absolvierte er im Restaurant Galerie in St. Pölten. Willach will weg vom Heurigenlokal und ein Restaurant aus dem Lokal bei der Pielachtaler Sehnsucht machen.

„Es wird edel: Die Holzsäulen verkleide ich zu Rundsäulen und auch von der Farbgebung wird alles elegant angehaucht“, berichtet Willach. Auch die Sanitäranlagen sollen verlegt werden. Mit einer Trennwand will der Rabensteiner die Möglichkeit schaffen, einen Saal für 50 bis 70 Personen vom Gastrobereich, der ebensoviele Personen fassen soll, zu trennen.

Regional, österreichisch, gutbürgerlich

Auch für die Küche hat Willach bereits ein Konzept: Regional, österreichisch, gutbürgerlich soll es werden. „Ich möchte mich auch auf Fisch spezialisieren, schließlich liegt das Lokal am See“, so Willach.

Reaktiviert werden sollen auch die Seeterrasse und der Pavillon. „Das ist einmalig im Tal“, freut sich der Wirt. In der Badesaison wird der Pavillon bei Schönwetter täglich geöffnet sein. Die Terrasse soll mit Feuerkörben und gedeckten Tischen zum Verweilen einladen und zum Aushängeschild werden.