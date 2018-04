Auch im Pielachtal sind die Edlseer gern gesehene Gäste auf den Großveranstaltungen wie dem Dirndlkirtag, aber auch beim Feuerfest der FF Ober-Grafendorf, bei dem sie seit einigen Jahren aufspielen.

Heuer feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum von 6. bis 8. Juli in Mariazell. Die Kooperation mit der Himmelstreppe ermöglicht eine rasche An- und Abreise.

„Wir wollten immer spielen wie die Stoakogler und haben als Kinder mit den Instrumenten probiert“, erinnert sich Fritz Kristoferitsch an die Anfänge der Band. Sie spielten auf Seniorennachmittagen und erhielten bald den Namen „Die jungen Stoakogler“, weil sie so geklungen hatten. Schon im Gründungsjahr nahmen sie ihre erste CD auf. Und damit startete eine Bilderbuch-Karriere, die mittlerweile 25 Jahre andauert. Das wird mit einem großen Fest in Mariazell gefeiert.

Sonderfahrplan für die Edlseer

Die Edlseer pilgern mit Fans von ihrer Heimatgemeinde Birkfeld nach Mariazell und kommen dort am Freitag, 6. Juli, an. Dann geht das Jubiläumsfest los. An allen drei Tagen spielen die Edlseer mit Freunden auf. Am Samstag findet der 22. Edlseer Fanwandertag statt. „Am Abend spielen wir dann das Hauptkonzert“, freut sich Kristoferitsch. Im Zelt am Fußballplatz sollen bis zu 3.000 Fans Platz finden.

Die NÖVOG richtet für das Festwochenende einen Sonderfahrplan ein. „Wir sind dann fast rund um die Uhr unterwegs. Der letzte Zug geht um 1.07 Uhr zurück nach St. Pölten“, so Anton Hackner von der NÖVOG.