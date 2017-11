Im September 1967 lag nach einem Verkehrsunfall ein Schwerverletzter über eine Stunde auf der Straße und musste auf ein Rettungsfahrzeug warten. Daraufhin beschlossen Bürger, in Rabenstein selbst eine Rettungsstelle zu gründen. Diese feierte am Sonntag ihr 50-jähriges Jubiläum. Am 19. November 1967 fand im Gasthaus Bdinka die Gruppengründungssitzung statt.

In den letzten 50 Jahren darf die Ortsstelle auf rund eine Million Dienststunden, zirka 75.000 Einsätze und Transporte und etwa 4,1 Millionen gefahrene Kilometer zurückblicken. Heute hat der ASBÖ Rabenstein zwei Rettungstransportwagen, einen Behelfskrankentransportwagen sowie einen Caddy zur Essenslieferung.

ASBÖ sucht Verstärkung

„Durch die Notarzteinsatz-(NEF)-System-Transporte sind top ausgebildete Sanitäter erforderlich. Das verursacht hohe Ausbildungskosten“, nennt Obmann Willi Vorlaufer eine Herausforderung für den ASBÖ Rabenstein, ebenso, „dass über 50 Prozent der Einsätze nicht auf Gemeindegebiet, zum Teil im Bezirk Melk, sind.“

Der ASBÖ braucht Verstärkung: „Wir werden ab 2018 unseren ersten hauptberuflichen Mitarbeiter einstellen. Wir adaptieren dafür unseren Fuhrpark und sind ab Jänner mit drei Rettungswägen ausgestattet“, kündigt Vorlaufer ebenso die Generalsanierung der Dienststelle für die Zukunft an.