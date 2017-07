Den zweiten Tag in der Sommerakademie haben wir mit Morgensport gestartet und haben so viel Energie und Elan für den Tag getankt, der sehr ereignisreich war.

Wir haben mit den Aufnahmen für das Musikvideo zum Lied „Ein bisschen Frieden“ angefangen. Die ersten Videoaufnahmen wurden in der Natur durchgeführt – in der wunderschönen Landschaft von Steinschaler Dörfl. Ja, es war schon etwas heiß, wir mussten uns aber etwas zusammenreissen, da das Wetter laut Wetterprognose in den nächsten Tagen regnerisch werden sollte, und uns noch viele Aufnahmen im Freien bevorstehen.

Am Nachmittag haben wir im Studio in der Green Box gearbeitet – dort haben wir gesehen was alles möglich ist – auf einmal waren wir auf einem Strand, dann sind wir auf Luftballons geflogen, und, und, und.…Dann haben unsere jungen Kollegen vom Animation-Workshop die weitere Bearbeitung übernommen.

Heute haben wir erfahren, dass die erste Präsentation unseres Musikvideos am 19.Juli im Konferenzsaal des Landtags NÖ stattfindet. Das ist eine große Verantwortung und wir möchten uns auch bei der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner herzlich bedanken, dass sie den Ehrenschutz über die Internationale Sommerakademie „Energy for Life“ übernommen hat.

Am zweiten Tag wurde auch unsere erste Sendung von GOOD NEWS online gestellt, die unsere Kollegen vom Radio-Workshop vorbereitet haben. Die künftigen Fotoreporter haben viel zu tun gehabt und alles was geschah festgehalten – inklusive unserer ersten Disco, mit der der Tag zu Ende ging. Sobald wir unsere Lieblingslieder gehört haben, haben wir sofort vergessen wie müde wir waren.

Wir bleiben dran! Euch erwarten noch viele aktuelle Neuigkeiten aus unserer Internationalen Sommerakademie „Energy for Life“! Bis bald!!!