Bei den letzten Dreharbeiten haben wir an einer sehr wichtigen Abschlussszene gearbeitet. Mit professionellen Mitteln (Kamera und Drohne) wurden wir gefilmt wie wir mit unseren Körpern eine Figur auf der grünen Wiese gebildet haben. Wir hatten viele Luftballons in den Händen und diese wurden dann hoch hinaus in den Himmel losgelassen. Es hat wirklich Spaß gemacht! Wir sind zu echten Profis geworden - für diese Szene haben wir nur zwei Versuche gebraucht. In den Pausen haben wir interessante Spiele gespielt und uns so beschäftigt. Wir haben alles so gut gemeistert, dass wir sogar Geschenke dafür bekommen haben - Rucksäcke, die wir dann auch bei unserem gestrigen Ausflug nach Wien mitnehmen konnten.

In Wien haben wir den Prater besucht und sind mit dem berühmten Riesenrad gefahren. Als Erinnerung hat jeder von uns ein schönes Foto bekommen. Dann haben wir uns in Gruppen aufgeteilt und verschiedene Sehenswürdigkeiten angeschaut. Da einige von uns ja aber selber aus Wien kommen, haben wir uns entschieden mal etwas anderes zu machen und sind ins Kino gegangen! Es war ein toller Ausflug für alle!

Heute arbeiten wir an den letzten Details am Video, wobei wir noch schneiden, bearbeiten und Ton anpassen müssen. Es wird sich alles ganz schön für die morgige Präsentation vor dem Landtag in St.Pölten ausgehen. Dort treffen wir die Vertreter der Landesregierung und stellen unser Projekt vor. Morgen ist für uns also ein sehr wichtiger Tag! Wir alle sind sehr stolz auf unsere Arbeit und warten ungeduldig auf die morgige Präsentation! Hoffentlich kommt das Musikvideo gut an!

Das war's für heute, bald berichten wir wieder aus dem wunderschönen Steinschaler Dörfl!

Text:

Stella Rasaki, 11 Jahre alt, Wien

Felix Friesenbichler, 10 Jahre alt, Wien