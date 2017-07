Wir begrüßen euch erneut aus dem Steinschaler Dörfl! Das schlechte Wetter hat uns nicht davon abgehalten, unsere Arbeit in der Akademie fortzusetzen, denn bei uns wird eifrig gearbeitet: alle Teilnehmer der Akademie sind mit dem Musikvideo beschäftigt, das wir hier auf Hochtouren drehen.

Bei uns wird gesungen, getanzt, Aufnahmen im Studio gemacht, Videomaterial geschnitten... Es herrscht eine tolle Arbeitsatmosphäre! Langsam verstehen wir, wie hart es ist, Filme zu drehen...

Wir machen aber auch Reportagen darüber, was gerade in der Akademie abläuft, wir interviewen uns gegenseitig und fotografieren natürlich alles. Unsere Kreativität ist ebenfalls gefordert - wir schreiben, basteln, malen, etc. Alle unsere Ideen finden ihren Ausdruck in dem Musikvideo. Ihr könntet also auf das Ergebnis auf jeden Fall gespannt sein!

Dafür umso mehr freuten wir uns auf die gestrige Disco, bei der wir uns entspannen und unsere Tanzkunst präsentieren konnten! Viktor aus Deutschland hat einen guten Job als DJ gemacht und die Party war absolut cool!

Wir melden uns bald wieder!

Mit verregneten Grüßen aus dem Steinschaler Dörfl,

Jaroslav Nikolajenko, 11 Jahre alt, Estland