Kirchberg an der Pielach

Der Kirchberger Männerchor „Die Hartriegln“ mit den Sängern Martin Frühwald, Andreas Landerl, Peter Krippl, Michael Stagl, Peter und Josef Schlager, Thomas Krippl und Topwirt Hubert Kalteis war erstmals im Tonstudio. Mit dem Ziel, bekannte und neue Lieder aufzunehmen.



Einen Tag lang hat die A-Capella -Gesangsgruppe bereits im Tonstudio von Franz Hoermann in St. Leonhard am Forst mit vollem Einsatz verbracht. Vier bis fünf weitere Tage sind für die Tonaufnahmen in den nächsten Monaten eingeplant. Das Geheimnis dieser Aktion gibt Hubert Kalteis preis: „Wir feiern am 25. Oktober in der Kirchberghalle unser 400-Jahr-Jubiläumskonzert. Diese Zahl ergibt sich, wenn man die Lebensjahre unserer Sänger zusammen zählt.“

Vier der Sänger feiern heuer ihren 50er. „Unser Geschenk an sie sind diese Aufnahmen im Tonstudio, wobei sich jedes Geburtstagskind drei Lieder aussuchen darf“, so Kalteis. Das Gesamtpaket wird dann auf You-Tube oder auf einer CD und vor allen Dingen beim großen Jubiläumskonzert der Hartriegln im Oktober präsentiert.