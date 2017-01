Kirchberg an der Pielach

Beim Neujahrsempfang stellte der langjährige Obmann Johann Scherner den Mitgliedern des Seniorenbundes das Jahresprogramm vor. Reiseleiterin Maria Hahn hat etwa sieben Ausflugsfahrten zusammengestellt. Dabei stehen die Frühlings-Überraschungsfahrt, eine Zweitagesfahrt in das Südburgenland, die Viertagesfahrt nach Allgäu und Außerfern sowie Fahrt zur Landesausstellung nach Pöggstall am Programm. Die Seniorenwoche in Laimbach wird von Engelbert und Veronika Krapf organisiert.

Der Obmann übergab auch die Gratulationslisten: „Unsere Sprengelbetreuer haben heuer 55 Gratulationstermine wahrzunehmen; darunter 31 runde Geburtstage, fünf Goldene, eine Diamantene, eine Eiserne und zwei Steinerne Hochzeiten.“ Als Präsent gebe es Kirchberg-Gutscheine, um die Wertschöpfung in der Gemeinde zu halten.