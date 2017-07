Einen einzigartigen Beschluss im Pielachtal und einen sehr seltenen für ganz Niederösterreich fasste der Kirchberger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Einstimmig wurde der Einheitssatz zur Berechnung der Kanalbenützungsgebühr gesenkt. Dieser beträgt derzeit 2,15 Euro. Mit 1. Oktober werden nur mehr 2,10 Euro verrechnet.

Grund für diese Aktion ist die Überprüfung aller an den Kanal angeschlossenen Liegenschaften im Gemeindegebiet und den damit verbundenen Mehreinnahmen für die Gemeindekasse. Seit dem Jahr 2014 werden von einem Zivilingenieurbüro, welches vom Abwasserverband Mittleres Pielachtal beauftragt wurde, die rund 780 an den Kanal angeschlossenen Liegenschaften in der Gemeinde Kirchberg überprüft.

„Dadurch sind für die Gemeinde Mehreinnahmen entstanden, die wir nun an alle weiter geben wollen.“ Anton Gonaus, Bürgermeister

Bisher wurde für 470 Objekten die Überprüfung der Berechnungsfläche abgeschlossen. Bürgermeister Anton Gonaus (VP) informiert: „Es hat bei vielen Objekten seit ihrer Errichtung Zu-und Umbauten gegeben. Außerdem wurden im Laufe der Jahre Obergeschoße in Betrieb genommen und an den Kanal angeschlossen.“ Damit hat sich bei manchen Wohnhäusern die Berechnungsfläche erhöht und es mussten Ergänzungsabgaben eingehoben werden. „Dadurch sind für die Gemeinde Mehreinnahmen entstanden, die wir nun an alle Bürger weiter geben wollen“, freut sich der Bürgermeister. Der Gemeinderat hat sich deshalb entschlossen, den Einheitssatz zur Berechnung der Kanalbenützungsgebühr zu verringern, was allen an den Kanal angeschlossenen Gemeindebürgern in Kirchberg zugute komme, sagt Gonaus.