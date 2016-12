Kirchberg an der Pielach

Der von `World of Styx´ organisierte und bestens gebuchte `Weihnachts-Dampfzug` auf der Mariazellerbahn machte für viele Familien - vor allem für die Jüngsten - das Warten auf das Christkind zum tollen Erlebnis am Hl. Abend.

Auch Wolfgang Stix selbst hat mit seinen Kindern Luise Marie und Florian die Fahrt mit der Dampflok Mh.6 von St. Pölten durch das Pielachtal nach Kirchberg genossen. Josef Moderbacher mit Familie, Walter Bugl sowie Mh.6-Obmann Erich Dürnecker auf der Lok waren dabei. Die Engerl Melissa Leuthner und Viktoria Lampel gingen durch den Zug, teilten Süßigkeiten aus und sammelten für Licht in`s Dunkel.

Im Speisewagen gab es regionale Produkte, serviert vom Eisenbahnclub Mh.6. Beim Aufenthalt in Kirchberg begrüßte Bürgermeister Ök. Rat Anton Gonaus die Gäste. Der Kinderchor der Musikschule unter der Leitung von Karin Grubner und die Bläsergruppe der Blasmusik mit Obmann Severin Zöchbauer voran begeisterten mit Weihnachtsliedern die vielen Besucher. Peter Swatek lenkte den Bummelzug durch Kirchberg.

Für die Bewirtung am Bahnhof sorgte Kirchberghallen-Wirtin Barbara Dier mit ihrem Team. Die Veranstaltung am Bahnhof wurde von der Gemeinde Kirchberg unterstützt und von Verschönerungsvereins-Obmann Gerhard Hackner organisiert. Für die Laut-sprecheranlage sorgte Erwin Klarer. Besucher wie Vizebürgermeister Franz Singer mit Gattin Monika, Tourismusgemeinderat Herbert Gödel mit Gattin Rosi, Cornelia Burmetler und Sohn Matthias sowie Elke Saupriegl konnten im Bahnhof auch die ersten Baumaßnahmen anläßlich der Neuerrichtung der Modellbahn durch den Verein Modellbahnmuseum Mariazellerbahn mit Obmann Günter Draxler an der Spitze besichtigen.