Die neue Bipa-Filiale in Kirchberg wurde nun, rechtzeitig vor Weihnachten, in der St. Pöltner-Straße 7 (früherer Billa-Standort) eröffnet. Dabei wurde erstmals in Österreich das neue Verkaufs- und Einrichtungskonzept von Bipa angewandt.

Bereits am Eröffnungstag kamen Kunden aus der ganzen Region. Als Shopmanagerin fungiert Doris Hösl. Insgesamt stehen in der Filiale Kirchberg fünf Mitarbeiterinnen für die kompetente Beratung der Kunden zur Verfügung, zwei davon als Voll- und drei als Teilzeitkräfte. Verkaufsleiter Ulrich Kempe informiert: „Die Kunden können bei uns ein Shopping-Erlebnis in einer Filiale mit komplett neuem Design genießen. Auf rund 480 Quadratmetern Verkaufsfläche werden hier 15.000 dauerhaft preisgesenkte Markenartikel angeboten.“

Am neuen Standort zusätzlich geplant sind Beauty Days, ein Fotoshop und eine Textilreinigung. Am Eröffnungstag gab es für die Kunden ein Glücksrad mit vielen Gewinnchancen.

Bürgermeister Anton Gonaus berichtet: „Von der Bevölkerung wurde mehrmals der Wunsch nach einem Bipa-Markt signalisiert. Ich habe mich daher um diese Ansiedelung sehr bemüht. Mit dieser Einrichtung ist Kirchberg als Einkaufsort noch attraktiver geworden. Ich freue mich über diese Entwicklung.“